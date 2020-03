US-GOP-House-All,100

Alabama – District 1 289 of 289 precincts – 100 percent -Open Jerry Carl, 38,359 – 39 percent John Castorani,…

Alabama – District 1

289 of 289 precincts – 100 percent -Open

Jerry Carl, 38,359 – 39 percent

John Castorani, 1,465 – 1 percent

Bill Hightower, 37,133 – 37 percent

Wes Lambert, 3,084 – 3 percent

Chris Pringle, 19,053 – 19 percent

Alabama – District 2

445 of 445 precincts – 100 percent -Open

Thomas Brown, 1,395 – 1 percent

Jeff Coleman, 39,738 – 38 percent

Terri Hasdorff, 5,207 – 5 percent

Troy King, 15,145 – 15 percent

Barry Moore, 21,354 – 20 percent

Bob Rogers, 824 – 1 percent

Jessica Taylor, 20,763 – 20 percent

Alabama – District 3

x-Mike Rogers (i), Uncontested

Alabama – District 4

x-Robert Aderholt (i), Uncontested

Alabama – District 5

200 of 200 precincts – 100 percent

x-Mo Brooks (i), 83,740 – 75 percent

Chris Lewis, 28,113 – 25 percent

Alabama – District 6

x-Gary Palmer (i), Uncontested

Arkansas – District 1

x-Rick Crawford (i), Uncontested

Arkansas – District 2

x-French Hill (i), Uncontested

Arkansas – District 3

x-Steve Womack (i), Uncontested

Arkansas – District 4

x-Bruce Westerman (i), Uncontested

North Carolina – District 1

247 of 247 precincts – 100 percent -Open

x-Sandy Smith, 31,429 – 77 percent

Ethan Baca, 2,268 – 6 percent

Jim Glisson, 3,097 – 8 percent

Michele Nix, 4,041 – 10 percent

North Carolina – District 2

-Open

x-Alan Swain, Uncontested

North Carolina – District 3

x-Greg Murphy (i), Uncontested

North Carolina – District 4

183 of 183 precincts – 100 percent -Open

Debesh Sarkar, 8,271 – 23 percent

Nasir Shaikh, 4,110 – 11 percent

x-Robert Thomas, 17,379 – 48 percent

Steve Loor, 6,195 – 17 percent

North Carolina – District 5

x-Virginia Foxx (i), Uncontested

North Carolina – District 6

239 of 239 precincts – 100 percent -Open

Laura Pichardo, 10,487 – 27 percent

x-Lee Haywood, 28,712 – 73 percent

North Carolina – District 7

x-David Rouzer (i), Uncontested

North Carolina – District 8

x-Richard Hudson (i), Uncontested

North Carolina – District 9

x-Dan Bishop (i), Uncontested

North Carolina – District 10

184 of 184 precincts – 100 percent

Ralf Walters, 10,404 – 12 percent

David Johnson, 14,225 – 16 percent

x-Patrick McHenry (i), 62,403 – 72 percent

North Carolina – District 11

304 of 304 precincts – 100 percent -Open

Joey Osborne, 6,420 – 7 percent

Vance Patterson, 2,228 – 2 percent

Albert Wiley, 389 – 0 percent

Chuck Archerd, 8,233 – 9 percent

Lynda Bennett, 20,510 – 23 percent

Matthew Burril, 520 – 1 percent

Madison Cawthorn, 18,418 – 20 percent

Jim Davis, 17,400 – 19 percent

Dan Driscoll, 7,768 – 9 percent

Steven Fekete, 175 – 0 percent

Dillon Gentry, 382 – 0 percent

Wayne King, 7,834 – 9 percent

North Carolina – District 13

x-Ted Budd (i), Uncontested

Texas – District 1

244 of 244 precincts – 100 percent

Johnathan Davidson, 9,645 – 10 percent

x-Louie Gohmert (i), 83,784 – 90 percent

Texas – District 2

x-Dan Crenshaw (i), Uncontested

Texas – District 3

x-Van Taylor (i), Uncontested

Texas – District 4

x-John Ratcliffe (i), Uncontested

Texas – District 5

572 of 572 precincts – 100 percent

x-Lance Gooden (i), 60,478 – 84 percent

Don Hill, 11,890 – 16 percent

Texas – District 6

x-Ron Wright (i), Uncontested

Texas – District 7

401 of 401 precincts – 100 percent -Open

Maria Espinoza, 2,710 – 6 percent

x-Wesley Hunt, 27,944 – 61 percent

Jim Noteware, 936 – 2 percent

Kyle Preston, 1,359 – 3 percent

Laique Rehman, 424 – 1 percent

Cindy Siegel, 12,425 – 27 percent

Texas – District 8

600 of 600 precincts – 100 percent

x-Kevin Brady (i), 74,816 – 81 percent

Melissa Esparza-Mathis, 2,873 – 3 percent

Kirk Osborn, 15,217 – 16 percent

Texas – District 9

480 of 480 precincts – 100 percent -Open

Julian Martinez, 1,806 – 17 percent

Jon Menefee, 2,515 – 24 percent

x-Johnny Teague, 6,128 – 59 percent

Texas – District 10

x-Michael McCaul (i), Uncontested

Texas – District 11

267 of 267 precincts – 100 percent -Open

Gene Barber, 1,662 – 2 percent

Brandon Batch, 16,315 – 15 percent

Jamie Berryhill, 7,548 – 7 percent

J.D. Faircloth, 4,269 – 4 percent

Casey Gray, 4,067 – 4 percent

Ross Lacy, 4,793 – 4 percent

Ned Luscombe, 2,080 – 2 percent

x-August Pfluger, 56,491 – 52 percent

Robert Tucker, 3,151 – 3 percent

Wesley Virdell, 7,978 – 7 percent

Texas – District 12

239 of 239 precincts – 100 percent

x-Kay Granger (i), 42,789 – 58 percent

Chris Putnam, 31,130 – 42 percent

Texas – District 13

366 of 366 precincts – 100 percent -Open

Catherine Carr, 704 – 1 percent

Jamie Culley, 777 – 1 percent

Chris Ekstrom, 15,384 – 15 percent

Jason Foglesong, 581 – 1 percent

Lee Harvey, 2,944 – 3 percent

Elaine Hays, 7,692 – 8 percent

Richard Herman, 913 – 1 percent

Ronny Jackson, 20,015 – 20 percent

Diane Knowlton, 2,641 – 3 percent

Matt McArthur, 1,786 – 2 percent

Mark Neese, 2,985 – 3 percent

Asusena Resendiz, 814 – 1 percent

Vance Snider, 3,500 – 3 percent

Josh Winegarner, 39,062 – 39 percent

Monique Worthy, 748 – 1 percent

Texas – District 14

114 of 114 precincts – 100 percent

Joshua Foxworth, 8,791 – 15 percent

x-Randy Weber (i), 51,477 – 85 percent

Texas – District 15

165 of 165 precincts – 100 percent -Open

Monica De La Cruz-Hernandez, 11,332 – 43 percent

Ryan Krause, 10,443 – 40 percent

Tim Westley, 4,550 – 17 percent

Texas – District 16

209 of 209 precincts – 100 percent -Open

Anthony Aguero, 2,180 – 13 percent

Jaime Arriola, 2,105 – 13 percent

Patrick Hernandez-Cigarruista, 1,098 – 7 percent

Irene Armendariz-Jackson, 4,137 – 25 percent

Blanca Trout, 1,656 – 10 percent

Sam Williams, 5,070 – 31 percent

Texas – District 17

367 of 367 precincts – 100 percent -Open

Ahmad Adnan, 477 – 1 percent

Scott Bland, 4,940 – 7 percent

George Hindman, 12,375 – 18 percent

Todd Kent, 2,362 – 3 percent

Laurie McReynolds, 1,104 – 2 percent

Jeff Oppenheim, 480 – 1 percent

Kristen Rowin, 1,180 – 2 percent

David Saucedo, 974 – 1 percent

Pete Sessions, 21,667 – 32 percent

Trent Sutton, 3,657 – 5 percent

Renee Swann, 13,047 – 19 percent

Elianor Vessali, 6,283 – 9 percent

Texas – District 18

401 of 401 precincts – 100 percent -Open

Robert Cadena, 1,996 – 21 percent

Wendell Champion, 3,416 – 35 percent

Truly Heiskell, 638 – 7 percent

T.C. Manning, 1,820 – 19 percent

Nathan Milliron, 1,070 – 11 percent

Ava Pate, 792 – 8 percent

Texas – District 19

274 of 274 precincts – 100 percent

x-Jodey Arrington (i), 71,161 – 90 percent

Vance Boyd, 8,346 – 10 percent

Texas – District 20

281 of 281 precincts – 100 percent -Open

Gary Allen, 6,223 – 27 percent

Dominick Dina, 5,235 – 23 percent

Mauro Garza, 7,711 – 33 percent

Anita Kegley, 2,207 – 10 percent

Tammy Orta, 1,781 – 8 percent

Texas – District 21

x-Chip Roy (i), Uncontested

Texas – District 22

508 of 508 precincts – 100 percent -Open

Pierce Bush, 11,258 – 15 percent

Jon Camarillo, 718 – 1 percent

Douglas Haggard, 395 – 1 percent

Aaron Hermes, 91 – 0 percent

Greg Hill, 10,280 – 14 percent

Matt Hinton, 274 – 0 percent

Dan Mathews, 2,163 – 3 percent

Diana Miller, 767 – 1 percent

Troy Nehls, 29,565 – 41 percent

Brandon Penko, 96 – 0 percent

Shandon Phan, 770 – 1 percent

Bangar Reddy, 1,144 – 2 percent

Howard Steele, 283 – 0 percent

Kathaleen Wall, 14,158 – 19 percent

Joe Walz, 1,034 – 1 percent

Texas – District 23

686 of 686 precincts – 100 percent -Open

Alma Arredondo-Lynch, 5,432 – 13 percent

Darwin Boedeker, 743 – 2 percent

Alia Ureste, 1,039 – 3 percent

Tony Gonzales, 11,547 – 28 percent

Cecil Jones, 1,549 – 4 percent

Jeff McFarlin, 4,242 – 10 percent

Raul Reyes, 9,583 – 23 percent

Sharon Thomas, 2,500 – 6 percent

Ben Van Winkle, 4,427 – 11 percent

Texas – District 24

845 of 845 precincts – 100 percent -Open

Sunny Chaparala, 2,778 – 6 percent

David Fegan, 10,177 – 21 percent

Jeron Liverman, 1,791 – 4 percent

Desi Maes, 2,836 – 6 percent

x-Beth Van Duyne, 31,625 – 64 percent

Texas – District 25

574 of 574 precincts – 100 percent

Keith Neuendorff, 8,915 – 12 percent

x-Roger Williams (i), 62,874 – 88 percent

Texas – District 26

845 of 845 precincts – 100 percent

Michael Armstrong, 5,716 – 8 percent

x-Michael Burgess (i), 50,951 – 74 percent

Jason Mrochek, 4,825 – 7 percent

Jack Wyman, 7,775 – 11 percent

Texas – District 27

x-Michael Cloud (i), Uncontested

Texas – District 28

-Open

x-Sandra Whitten, Uncontested

Texas – District 29

401 of 401 precincts – 100 percent -Open

Robert Schafranek, 3,272 – 43 percent

x-Jaimy Blanco, 4,320 – 57 percent

Texas – District 30

-Open

x-Tre Pennie, Uncontested

Texas – District 31

100 of 100 precincts – 100 percent

x-John Carter (i), 52,904 – 82 percent

Abhiram Garapati, 2,710 – 4 percent

Christopher Wall, 3,145 – 5 percent

Mike Williams, 5,547 – 9 percent

Texas – District 32

528 of 528 precincts – 100 percent -Open

x-Genevieve Collins, 22,102 – 53 percent

Jon Hollis, 1,871 – 4 percent

Floyd McLendon, 14,347 – 34 percent

Mark Sackett, 1,829 – 4 percent

Jeff Tokar, 1,846 – 4 percent

Texas – District 33

-Open

x-Fabian Vasquez, Uncontested

Texas – District 34

282 of 282 precincts – 100 percent -Open

x-Rey Gonzalez, 10,641 – 56 percent

Rod Lingsch, 8,257 – 44 percent

Texas – District 35

588 of 588 precincts – 100 percent -Open

William Hayward, 6,226 – 34 percent

Nick Moutos, 5,188 – 29 percent

Jenny Sharon, 6,730 – 37 percent

Texas – District 36

588 of 588 precincts – 100 percent

x-Brian Babin (i), 74,969 – 90 percent

RJ Boatman, 8,732 – 10 percent

