US-House-All, 5th Add,400

Eds: This take covers Minnesota through New Mexico Minnesota – District 1 0 of 698 precincts – 0 percent -Open Dan Feehan, Dem 0 – 0 percent Jim Hagedorn, GOP 0 – 0 percent Minnesota…

Eds: This take covers Minnesota through New Mexico Minnesota – District 1 0 of 698 precincts – 0 percent -Open Dan Feehan, Dem 0 – 0 percent Jim Hagedorn, GOP 0 – 0 percent Minnesota – District 2 0 of 292 precincts – 0 percent Angie Craig, Dem 0 – 0 percent Jason Lewis, GOP (i) 0 – 0 percent Minnesota – District 3 0 of 248 precincts – 0 percent Dean Phillips, Dem 0 – 0 percent Erik Paulsen, GOP (i) 0 – 0 percent Minnesota – District 4 0 of 225 precincts – 0 percent Betty McCollum, Dem (i) 0 – 0 percent Greg Ryan, GOP 0 – 0 percent Susan Pendergast Sindt, LMN 0 – 0 percent Minnesota – District 5 0 of 236 precincts – 0 percent -Open Ilhan Omar, Dem 0 – 0 percent Jennifer Zielinski, GOP 0 – 0 percent Minnesota – District 6 0 of 279 precincts – 0 percent Ian Todd, Dem 0 – 0 percent Tom Emmer, GOP (i) 0 – 0 percent Minnesota – District 7 0 of 1,329 precincts – 0 percent Collin Peterson, Dem (i) 0 – 0 percent Dave Hughes, GOP 0 – 0 percent Minnesota – District 8 0 of 806 precincts – 0 percent -Open Joe Radinovich, Dem 0 – 0 percent Pete Stauber, GOP 0 – 0 percent Skip Sandman, Inp 0 – 0 percent Mississippi – District 1 0 of 423 precincts – 0 percent Randy Wadkins, Dem 0 – 0 percent Trent Kelly, GOP (i) 0 – 0 percent Tracella O’Hara Hill, RP 0 – 0 percent Mississippi – District 2 0 of 519 precincts – 0 percent Bennie Thompson, Dem (i) 0 – 0 percent Irving Harris, RP 0 – 0 percent Troy Ray, Ind 0 – 0 percent Mississippi – District 3 0 of 514 precincts – 0 percent -Open Michael Evans, Dem 0 – 0 percent Michael Guest, GOP 0 – 0 percent Matthew Holland, RP 0 – 0 percent Mississippi – District 4 0 of 351 precincts – 0 percent Jeramey Anderson, Dem 0 – 0 percent Steven Palazzo, GOP (i) 0 – 0 percent Lajena Sheets, RP 0 – 0 percent Missouri – District 1 0 of 474 precincts – 0 percent Robert Vroman, GOP 0 – 0 percent Lacy Clay, Dem (i) 0 – 0 percent Robb Cunningham, Lib 0 – 0 percent Missouri – District 2 0 of 463 precincts – 0 percent Ann Wagner, GOP (i) 0 – 0 percent Cort VanOstran, Dem 0 – 0 percent David Arnold, Grn 0 – 0 percent Larry Kirk, Lib 0 – 0 percent Missouri – District 3 0 of 337 precincts – 0 percent Blaine Luetkemeyer, GOP (i) 0 – 0 percent Katy Geppert, Dem 0 – 0 percent Donald Stolle, Lib 0 – 0 percent Missouri – District 4 0 of 385 precincts – 0 percent Vicky Hartzler, GOP (i) 0 – 0 percent Renee Hoagenson, Dem 0 – 0 percent Mark Bliss, Lib 0 – 0 percent Missouri – District 5 0 of 410 precincts – 0 percent Jacob Turk, GOP 0 – 0 percent Emanuel Cleaver, Dem (i) 0 – 0 percent Maurice Copeland, Grn 0 – 0 percent E.C. Fredland, CST 0 – 0 percent Alexander Howell, Lib 0 – 0 percent Missouri – District 6 0 of 501 precincts – 0 percent Sam Graves, GOP (i) 0 – 0 percent Henry Martin, Dem 0 – 0 percent Dan Hogan, Lib 0 – 0 percent Missouri – District 7 0 of 332 precincts – 0 percent Billy Long, GOP (i) 0 – 0 percent Jamie Schoolcraft, Dem 0 – 0 percent Benjamin Brixey, Lib 0 – 0 percent Missouri – District 8 0 of 462 precincts – 0 percent Jason Smith, GOP (i) 0 – 0 percent Kathy Ellis, Dem 0 – 0 percent Jonathan Shell, Lib 0 – 0 percent Montana – District 1 0 of 669 precincts – 0 percent Kathleen Williams, Dem 0 – 0 percent Greg Gianforte, GOP (i) 0 – 0 percent Elinor Swanson, Lib 0 – 0 percent Nebraska – District 1 0 of 463 precincts – 0 percent Jessica McClure, Dem 0 – 0 percent Jeff Fortenberry, GOP (i) 0 – 0 percent Nebraska – District 2 0 of 268 precincts – 0 percent Kara Eastman, Dem 0 – 0 percent Don Bacon, GOP (i) 0 – 0 percent Nebraska – District 3 0 of 662 precincts – 0 percent Paul Theobald, Dem 0 – 0 percent Adrian Smith, GOP (i) 0 – 0 percent Nevada – District 1 0 of 309 precincts – 0 percent Dina Titus, Dem (i) 0 – 0 percent Joyce Bentley, GOP 0 – 0 percent Dan Garfield, IAP 0 – 0 percent Robert Strawder, Lib 0 – 0 percent Nevada – District 2 0 of 765 precincts – 0 percent Clint Koble, Dem 0 – 0 percent Mark Amodei, GOP (i) 0 – 0 percent Nevada – District 3 0 of 424 precincts – 0 percent -Open Susie Lee, Dem 0 – 0 percent Danny Tarkanian, GOP 0 – 0 percent Steve Brown, Lib 0 – 0 percent Gil Eisner, NPP 0 – 0 percent David Goossen, NPP 0 – 0 percent Tony Gumina, NPP 0 – 0 percent Harry Vickers, IAP 0 – 0 percent Nevada – District 4 0 of 478 precincts – 0 percent -Open Steven Horsford, Dem 0 – 0 percent Cresent Hardy, GOP 0 – 0 percent Gregg Luckner, Lib 0 – 0 percent Warren Markowitz, IAP 0 – 0 percent Dean McGonigle, NPP 0 – 0 percent Rodney Smith, NPP 0 – 0 percent New Hampshire – District 1 0 of 114 precincts – 0 percent -Open Chris Pappas, Dem 0 – 0 percent Eddie Edwards, GOP 0 – 0 percent Dan Belforti, Lib 0 – 0 percent New Hampshire – District 2 0 of 187 precincts – 0 percent Ann McLane Kuster, Dem (i) 0 – 0 percent Steven Negron, GOP 0 – 0 percent Justin O’Donnell, Lib 0 – 0 percent New Jersey – District 1 0 of 530 precincts – 0 percent Donald Norcross, Dem (i) 0 – 0 percent Paul Dilks, GOP 0 – 0 percent Paul Hamlin, Ind 0 – 0 percent Mohammad Kabir, Ind 0 – 0 percent Robert Shapiro, Ind 0 – 0 percent New Jersey – District 2 0 of 523 precincts – 0 percent -Open Jeff Van Drew, Dem 0 – 0 percent Seth Grossman, GOP 0 – 0 percent William Benfer, Ind 0 – 0 percent Steven Fenichel, Ind 0 – 0 percent John Ordille, Ind 0 – 0 percent Anthony Sanchez, Ind 0 – 0 percent New Jersey – District 3 0 of 571 precincts – 0 percent Andy Kim, Dem 0 – 0 percent Tom MacArthur, GOP (i) 0 – 0 percent Lawrence Berlinski, Ind 0 – 0 percent New Jersey – District 4 0 of 517 precincts – 0 percent Joshua Welle, Dem 0 – 0 percent Chris Smith, GOP (i) 0 – 0 percent Brian Reynolds, Ind 0 – 0 percent Michael Rufo, Ind 0 – 0 percent Edward Stackhouse, Ind 0 – 0 percent Felicia Stoler, Ind 0 – 0 percent Allen Yusufov, Ind 0 – 0 percent New Jersey – District 5 0 of 493 precincts – 0 percent Josh Gottheimer, Dem (i) 0 – 0 percent John McCann, GOP 0 – 0 percent Wendy Goetz, Ind 0 – 0 percent James Tosone, Ind 0 – 0 percent New Jersey – District 6 0 of 529 precincts – 0 percent Frank Pallone, Dem (i) 0 – 0 percent Richard Pezzullo, GOP 0 – 0 percent New Jersey – District 7 0 of 639 precincts – 0 percent Tom Malinowski, Dem 0 – 0 percent Leonard Lance, GOP (i) 0 – 0 percent Diane Moxley, Ind 0 – 0 percent Gregg Mele, Ind 0 – 0 percent New Jersey – District 8 0 of 449 precincts – 0 percent Albio Sires, Dem (i) 0 – 0 percent John Muniz, GOP 0 – 0 percent Dan Delaney, Ind 0 – 0 percent Mahmoud Mahmoud, Ind 0 – 0 percent New Jersey – District 9 0 of 423 precincts – 0 percent Bill Pascrell, Dem (i) 0 – 0 percent Eric Fisher, GOP 0 – 0 percent Claudio Belusic, Ind 0 – 0 percent New Jersey – District 10 0 of 551 precincts – 0 percent Donald Payne Jr., Dem (i) 0 – 0 percent Agha Khan, GOP 0 – 0 percent Scott Diroma, Ind 0 – 0 percent Cynthia Johnson, Ind 0 – 0 percent Joanne Miller, Ind 0 – 0 percent New Jersey – District 11 0 of 576 precincts – 0 percent -Open Mikie Sherrill, Dem 0 – 0 percent Jay Webber, GOP 0 – 0 percent Robert Crook, Ind 0 – 0 percent Ryan Martinez, Ind 0 – 0 percent New Jersey – District 12 0 of 544 precincts – 0 percent Bonnie Watson Coleman, Dem (i) 0 – 0 percent Daryl Kipnis, GOP 0 – 0 percent New Mexico – District 1 0 of 468 precincts – 0 percent -Open Debra Haaland, Dem 0 – 0 percent Janice Arnold-Jones, GOP 0 – 0 percent Lloyd Princeton, Lib 0 – 0 percent New Mexico – District 2 0 of 501 precincts – 0 percent -Open Xochitl Torres Small, Dem 0 – 0 percent Yvette Herrell, GOP 0 – 0 percent New Mexico – District 3 0 of 524 precincts – 0 percent Ben Ray Lujan, Dem (i) 0 – 0 percent Jerald Steve McFall, GOP 0 – 0 percent Christopher Manning, Lib 0 – 0 percent Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.