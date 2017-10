PGA Tour Statistics

By The Associated Press

Through Oct. 8 FedExCup Season Points

1, Brendan Steele, 500.000. 2, Tony Finau, 300.000. 3 (tie), Phil Mickelson and Chesson Hadley, 162.500. 5 (tie), Graham DeLaet and Tyler Duncan, 105.000. 7 (tie), Andrew Landry and Bud Cauley, 87.500. 9, 4 72.500.

Scoring Average

1, Brendan Steele, 68.380. 2, Tony Finau, 68.880. 3 (tie), Phil Mickelson and Chesson Hadley, 69.130. 5 (tie), Graham DeLaet and Tyler Duncan, 69.380. 7 (tie), Andrew Landry and Bud Cauley, 69.630. 9, 4 tied with 69.880.

Driving Distance

1, Brendan Steele, 327.8. 2, Tom Lovelady, 327.5. 3, Martin Laird, 325.0. 4, Trey Mullinax, 322.8. 5, Jamie Sadlowski, 321.8. 6, Kevin Tway, 321.5. 7, Grayson Murray, 320.9. 8, Patrick Rodgers, 320.5. 9, Cameron Champ, 319.5. 10, Chesson Hadley, 318.8.

Driving Accuracy Percentage

1 (tie), Chez Reavie and David Hearn, 69.64%. 3 (tie), Brendan Steele, Bud Cauley and Sam Ryder, 67.86%. 6 (tie), Kevin Streelman, Jason Kokrak and Xinjun Zhang, 66.07%. 9, 6 tied with 64.29%.

Greens in Regulation Percentage

1, Hunter Mahan, 81.94%. 2 (tie), Vaughn Taylor, Graham DeLaet, Stephan Jaeger and J.J. Spaun, 80.56%. 6, Brendan Steele, 79.17%. 7 (tie), Ted Potter, Jr., Patton Kizzire and Sam Ryder, 77.78%. 10, 3 tied with 76.39%.

Total Driving

1, Brendan Steele, 4. 2, Jason Kokrak, 19. 3, Bud Cauley, 38. 4, Sam Ryder, 40. 5, Chesson Hadley, 44. 6 (tie), Kevin Streelman and Patton Kizzire, 49. 8 (tie), Brice Garnett and Tyler Duncan, 51. 10, 2 tied with 52.

SG-Putting

1, Andrew Landry, 1.779. 2, Peter Malnati, 1.540. 3, Steve Wheatcroft, 1.497. 4, Brandon Harkins, 1.470. 5, Scott Piercy, 1.467. 6, Talor Gooch, 1.405. 7, Ethan Tracy, 1.339. 8, Tyler Duncan, 1.285. 9, Billy Hurley III, 1.273. 10, Nicholas Lindheim, 1.260.

Birdie Average

1 (tie), Phil Mickelson and Chesson Hadley, 5.75. 3, Tyler Duncan, 5.25. 4 (tie), Rory Sabbatini, Tony Finau, Andrew Loupe, Ethan Tracy and Adam Schenk, 5.00. 9, 5 tied with 4.75.

Eagles (Holes per)

1 (tie), Jason Schmuhl, Andrew Landry, Lanto Griffin, Conrad Shindler, Michael Kim, Tyler Duncan and Bobby Wyatt, 36.0. 8, 14 tied with 72.0.

Sand Save Percentage

1 (tie), Ben Crane, Rory Sabbatini, K.J. Choi, Mackenzie Hughes, Rick Lamb, Kurt Kitayama and Cameron Champ, 100.00%. 8, 5 tied with 80.00%.

All-Around Ranking

1, Tyler Duncan, 138. 2, Brendan Steele, 145. 3, Bud Cauley, 176. 4, Chesson Hadley, 177. 5, Tyrone Van Aswegen, 189. 6, Chez Reavie, 200. 7, Kevin Streelman, 225. 8, Tony Finau, 231. 9, Bronson Burgoon, 251. 10, Martin Laird, 271.

