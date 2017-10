PGA-Safeway Open Scores

By The Associated Press

Sunday At Silverado Resort & Spa (North) Napa, Calif. Purse: $6.2 million Yardage: 7,166; Par 72 Final Brendan Steele (500), $1,116,000 65-67-72-69—273 Tony Finau (300), $669,600 70-65-71-69—275 Chesson Hadley (163), $359,600 72-61-70-73—276 Phil Mickelson (163), $359,600 69-69-68-70—276 Graham DeLaet (105), $235,600 69-67-69-72—277 Tyler Duncan (105), $235,600 65-66-71-75—277 Bud Cauley (88), $199,950 69-69-66-74—278 Andrew Landry (88), $199,950 71-69-69-69—278 Brandon Harkins (73), $161,200 72-70-69-68—279 Grayson Murray (73), $161,200 70-69-71-69—279 Nick Taylor (73), $161,200 71-68-68-72—279 Tyrone Van Aswegen (73), $161,200 71-67-72-69—279 Zach Johnson (56), $116,250 68-72-69-71—280 Hunter Mahan (56), $116,250 70-68-72-70—280 Chez Reavie (56), $116,250 67-70-72-71—280 Kevin Streelman (56), $116,250 69-68-72-71—280 Scott Piercy (41), $70,849 70-69-72-70—281 Bronson Burgoon (41), $70,849 70-68-69-74—281 Bryson DeChambeau (41), $70,849 73-69-67-72—281 Brice Garnett (41), $70,849 73-68-69-71—281 Bill Haas (41), $70,849 72-65-69-75—281 Jason Kokrak (41), $70,849 70-69-68-74—281 Martin Laird (41), $70,849 71-67-69-74—281 Ben Martin (41), $70,849 74-66-68-73—281 Ryan Moore (41), $70,849 68-70-71-72—281 Ollie Schniederjans (41), $70,849 70-69-72-70—281 Webb Simpson (41), $70,849 69-70-70-72—281 Emiliano Grillo (30), $44,950 67-70-68-77—282 Ted Potter, Jr. (30), $44,950 72-71-65-74—282 Zac Blair (24), $36,846 69-66-74-74—283 Lucas Glover (24), $36,846 67-74-69-73—283 Chris Kirk (24), $36,846 72-69-68-74—283 Corey Conners (24), $36,846 70-69-70-74—283 Stephan Jaeger (24), $36,846 70-72-72-69—283 Peter Malnati (24), $36,846 71-68-70-74—283 Andrew Putnam (24), $36,846 71-66-69-77—283 Abraham Ancer (17), $27,280 72-70-70-72—284 Tom Hoge (17), $27,280 65-73-70-76—284 Luke List (17), $27,280 72-70-71-71—284 Kevin Na (17), $27,280 71-70-66-77—284 Richy Werenski (17), $27,280 73-68-72-71—284 Xinjun Zhang (17), $27,280 69-72-71-72—284 Brian Davis (10), $18,476 70-66-73-76—285 Fabián Gómez (10), $18,476 71-70-70-74—285 Matt Jones (10), $18,476 72-68-68-77—285 Tom Lovelady (10), $18,476 70-70-73-72—285 Jamie Lovemark (10), $18,476 67-73-73-72—285 Patrick Rodgers (10), $18,476 73-70-67-75—285 Ben Silverman (10), $18,476 70-71-71-73—285 Brett Stegmaier (10), $18,476 70-70-72-73—285 Cameron Tringale (10), $18,476 71-71-67-76—285 Maverick McNealy, $14,756 68-71-73-74—286 Kevin Tway (7), $14,756 68-72-69-77—286 Jonas Blixt (6), $14,136 71-70-70-76—287 Talor Gooch (6), $14,136 70-72-70-75—287 David Hearn (6), $14,136 71-72-69-75—287 Whee Kim (6), $14,136 72-67-74-74—287 Rick Lamb (6), $14,136 73-67-75-72—287 Cody Gribble (5), $13,640 70-70-73-75—288 Harold Varner III (5), $13,640 69-68-70-81—288 Steve Wheatcroft (5), $13,640 72-70-74-72—288 Scott Brown (4), $13,268 69-74-75-71—289 Sung Kang (4), $13,268 73-68-75-73—289 Brian Stuard (4), $13,268 69-71-72-77—289 Martin Flores (4), $12,896 70-67-76-77—290 Robert Garrigus (4), $12,896 70-72-72-76—290 Shawn Stefani (4), $12,896 71-68-73-78—290 Chad Campbell (3), $12,648 70-72-72-77—291 Kelly Kraft (3), $12,400 72-71-73-76—292 Troy Merritt (3), $12,400 73-70-75-74—292 Martin Piller (3), $12,400 71-72-70-79—292 John Daly (3), $12,152 74-69-71-79—293 Camilo Villegas (3), $12,028 73-69-77-75—294 Beau Hossler (3), $11,904 74-69-74-80—297 Smylie Kaufman (3), $11,780 74-69-73-82—298

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.