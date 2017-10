PGA _ CJ Cup Par Scores

By The Associated Press

Friday At Nine Bridges Jeju Island, South Korea Purse: $9.25 million Yardage: 7,196; Par: 72 Second Round Luke List 68-67—135 -9 Lucas Glover 69-67—136 -8 Scott Brown 66-70—136 -8 Justin Thomas 63-74—137 -7 Cameron Smith 69-68—137 -7 Marc Leishman 66-72—138 -6 Patrick Reed 66-72—138 -6 Chez Reavie 66-72—138 -6 Whee Kim 68-70—138 -6 Branden Grace 72-67—139 -5 Ollie Schniederjans 67-72—139 -5 Kyle Stanley 68-71—139 -5 Charles Howell III 67-72—139 -5 Thomas Pieters 71-68—139 -5 Robert Streb 69-71—140 -4 Anirban Lahiri 69-71—140 -4 Brian Harman 68-72—140 -4 Nick Taylor 68-72—140 -4 Pat Perez 69-71—140 -4 Rafa Cabrera Bello 71-70—141 -3 Stewart Cink 71-70—141 -3 Harold Varner III 69-72—141 -3 Hudson Swafford 68-73—141 -3 K.T. Kim 70-72—142 -2 Ian Poulter 71-71—142 -2 Tony Finau 67-75—142 -2 Wesley Bryan 70-72—142 -2 Jason Day 68-74—142 -2 Jinho Choi 71-71—142 -2 Keegan Bradley 70-73—143 -1 Russell Henley 67-76—143 -1 Charl Schwartzel 71-72—143 -1 K.J. Choi 69-74—143 -1 Kevin Tway 71-72—143 -1 Paul Casey 72-71—143 -1 Seung-Yul Noh 79-65—144 E Jamie Lovemark 70-74—144 E Daniel Berger 70-74—144 E Jhonattan Vegas 67-77—144 E Byeong Hun an 71-73—144 E Patrick Rodgers 69-75—144 E Morgan Hoffmann 73-71—144 E Danny Lee 71-73—144 E Jung-Gon Hwang 76-69—145 +1 Hyungjoon Lee 73-72—145 +1 Si Woo Kim 70-75—145 +1 Bud Cauley 69-77—146 +2 Chris Stroud 71-75—146 +2 Chris Kirk 72-74—146 +2 Kelly Kraft 73-73—146 +2 Graeme McDowell 73-73—146 +2 Emiliano Grillo 70-76—146 +2 Rod Pampling 68-78—146 +2 Camilo Villegas 71-75—146 +2 Young-Han Song 75-71—146 +2 Kyoung-Hoon Lee 71-76—147 +3 Sung Kang 73-74—147 +3 Jonas Blixt 76-71—147 +3 Adam Hadwin 75-72—147 +3 James Hahn 74-73—147 +3 Kevin Na 74-73—147 +3 Sangmoon Bae 71-76—147 +3 Adam Scott 72-75—147 +3 Jeunghun Wang 74-74—148 +4 Gavin Kyle Green 66-82—148 +4 Ryan Ruffels 75-73—148 +4 Chad Campbell 74-74—148 +4 Cheng Tsung Pan 72-77—149 +5 Junghwan Lee 72-77—149 +5 Gary Woodland 78-72—150 +6 Seunghyuk Kim 77-73—150 +6 Xander Schauffele 69-82—151 +7 Grayson Murray 75-78—153 +9 J.B. Holmes 75-79—154 +10 Cody Gribble 73-81—154 +10 Jim Herman 75-81—156 +12 Gyu Min Lee 87-80—167 +23

