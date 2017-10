LPGA Tour Statistics

By The Associated Press

Through Oct. 1 Scoring

1, Lexi Thompson, 69.015. 2, Sung Hyun Park, 69.092. 3, In Gee Chun, 69.448. 4, Stacy Lewis, 69.545. 5, Mirim Lee, 69.631. 6, So Yeon Ryu, 69.667. 7, Inbee Park, 69.673. 8, Moriya Jutanugarn, 69.698. 9, In-Kyung Kim, 69.783. 10, Brooke M. Henderson, 69.865.

Driving Distance

1, Maude-Aimee Leblanc, 279.3. 2, Joanna Klatten, 278.5. 3, Lexi Thompson, 274.6. 4, Jessica Korda, 273.0. 5, Cydney Clanton, 271.7. 6, Emily Tubert, 271.6. 7, Angel Yin, 271.5. 8, Brittany Lincicome, 271.0. 9, Sung Hyun Park, 270.9. 10, Yani Tseng, 270.4.

Greens in Regulation

1, Lexi Thompson, .779. 2, Anna Nordqvist, .768. 3, In Gee Chun, .767. 4, So Yeon Ryu, .766. 5, Shanshan Feng, .766. 6, Marina Alex, .766. 7, Sei Young Kim, .761. 8, Sung Hyun Park, .760. 9, Caroline Masson, .758. 10, Mirim Lee, .756.

Putts per GIR

1, Inbee Park, 1.73. 2, Amy Yang, 1.74. 3, Moriya Jutanugarn, 1.74. 4, Stacy Lewis, 1.75. 5, Lydia Ko, 1.75. 6, Mi Jung Hur, 1.75. 7, Cristie Kerr, 1.75. 8, Sung Hyun Park, 1.75. 9, Hyo Joo Kim, 1.76. 10, Lexi Thompson, 1.76.

Birdies

1, Moriya Jutanugarn, 366. 2, Brooke M. Henderson, 338. 3, Stacy Lewis, 327. 4, Lexi Thompson, 320. 5, Chella Choi, 317. 6 (tie), Sarah Jane Smith and Sung Hyun Park, 299. 8, Austin Ernst, 289. 9, Amy Yang, 287. 10, In Gee Chun, 283.

Eagles

1, Nicole Broch Larsen, 12. 2, Joanna Klatten, 11. 3 (tie), Brooke M. Henderson and Jane Park, 10. 5, 7 tied with 9.

Sand Save Percentage

1, Lexi Thompson, .712. 2, Ayako Uehara, .652. 3, Mika Miyazato, .615. 4 (tie), Brianna Do and Bronte Law, .609. 6, Demi Runas, .583. 7, Madelene Sagstrom, .581. 8, Hyo Joo Kim, .577. 9 (tie), Marina Alex and In-Kyung Kim, .574.

Rounds Under Par

1, In Gee Chun, .791. 2, Moriya Jutanugarn, .767. 3, Lexi Thompson, .765. 4 (tie), Jessica Korda and Inbee Park, .750. 6 (tie), Hyo Joo Kim and Sei Young Kim, .746. 8 (tie), Sung Hyun Park and Cristie Kerr, .738. 10, Brooke M. Henderson, .730.

