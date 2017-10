LPGA KEB HanaBank Championship Scores

By The Associated Press

Sunday At Sky 72 Golf Club (Ocean Course) Incheon, South Korea Purse: $2 million Yardage: 6,316; Par: 72 Final Jin Young Ko, $300,000 68-67-66-68—269 Sung Hyun Park, $182,956 66-69-68-68—271 In Gee Chun, $132,721 70-65-68-69—272 Lizette Salas, $102,670 67-69-68-70—274 Marina Alex, $82,638 67-69-69-70—275 Charley Hull, $62,104 71-70-66-69—276 Minjee Lee, $62,104 66-71-68-71—276 So Yeon Ryu, $43,072 72-68-68-70—278 Carlota Ciganda, $43,072 72-67-67-72—278 Brooke M. Henderson, $43,072 71-67-68-72—278 Angel Yin, $43,072 68-65-72-73—278 Cristie Kerr, $35,058 67-69-70-73—279 Ji Hyun Kim, $32,854 71-70-70-69—280 Suzann Pettersen, $27,646 70-71-69-71—281 Nelly Korda, $27,646 73-67-70-71—281 Hye Jin Choi, $27,646 71-69-69-72—281 Ji-Hyun Kim, $27,646 68-68-72-73—281 Min-Sun Kim, $27,646 66-71-70-74—281 Ayako Uehara, $22,638 70-72-71-69—282 Lydia Ko, $22,638 68-73-69-72—282 Min-Ji Park, $22,638 67-72-70-73—282 Chella Choi, $22,638 67-70-70-75—282 Jessica Korda, $19,867 71-71-74-67—283 Michelle Wie, $19,867 73-70-68-72—283 Hyo Joo Kim, $19,867 70-71-68-74—283 Megan Khang, $17,729 72-68-71-73—284 Seon Woo Bae, $17,729 69-67-74-74—284 Lexi Thompson, $17,729 69-69-70-76—284 Su Oh, $15,426 72-70-74-69—285 Mo Martin, $15,426 69-74-70-72—285 Caroline Masson, $15,426 72-72-66-75—285 Amy Yang, $15,426 70-72-68-75—285 Alison Lee, $12,335 74-68-75-69—286 Jennifer Song, $12,335 72-75-67-72—286 Azahara Munoz, $12,335 71-71-72-72—286 Haru Nomura, $12,335 70-70-74-72—286 Hae Rym Kim, $12,335 75-69-69-73—286 Ariya Jutanugarn, $12,335 74-71-67-74—286 Brittany Altomare, $12,335 71-69-72-74—286 Peiyun Chien, $10,017 72-74-70-71—287 Ji Hyun Oh, $10,017 72-74-68-73—287 Anna Nordqvist, $10,017 70-70-72-75—287 Karine Icher, $8,848 74-72-70-72—288 Sei Young Kim, $8,848 73-72-70-73—288 Kim Kaufman, $8,848 72-72-71-73—288 Alena Sharp, $7,479 74-72-72-71—289 Candie Kung, $7,479 72-69-76-72—289 Shanshan Feng, $7,479 76-71-68-74—289 Jane Park, $7,479 72-71-71-75—289 Nicole Broch Larsen, $7,479 70-72-71-76—289 Brittany Lincicome, $7,479 70-69-73-77—289 Sarah Jane Smith, $6,310 75-72-72-71—290 Jeongeun Lee, $6,310 71-76-72-71—290 Mi Hyang Lee, $6,310 71-72-73-74—290 Sandra Gal, $6,310 70-71-75-74—290 Pornanong Phatlum, $5,409 72-75-71-74—292 Jeong Eun Lee, $5,409 73-73-72-74—292 Mi Jung Hur, $5,409 75-72-70-75—292 Angela Stanford, $5,409 71-74-71-76—292 Chae Yoon Park, $5,409 72-72-71-77—292 Gaby Lopez, $4,909 74-70-75-74—293 Hee Young Park, $4,758 74-76-73-71—294 Char Young Kim, $4,758 75-72-73-74—294 Austin Ernst, $4,558 72-74-76-73—295 Mirim Lee, $4,558 70-71-78-76—295 Ha Na Jang, $4,207 75-74-73-75—297 Danielle Kang, $4,207 74-69-78-76—297 Madelene Sagstrom, $4,207 71-76-73-77—297 Shin Ae Ahn, $4,207 72-73-75-77—297 Jacqui Concolino, $4,207 71-75-73-78—297 Gerina Piller, $3,932 76-75-76-71—298 Katherine Kirk, $3,932 74-74-76-74—298 Eun-Hee Ji, $3,807 77-74-73-75—299 Solar Lee, $3,807 74-74-76-75—299 Jenny Shin, $3,807 74-71-77-77—299 Olafia Kristinsdottir, $3,689 74-79-75-74—302 Ji Young Kim, $3,689 71-80-76-75—302

