Italian Open Leading Scores

By The Associated Press

Saturday At Golf Club Milano Monza, Italy Purse: $7 million Yardage: 7,156; Par: 71 Second Round Matt Wallace, England 64-65-67—196 Francesco Molinari, Italy 64-68-66—198 Tyrrell Hatton, England 69-64-65—198 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 64-67-68—199 George Coetzee, South Africa 65-69-65—199 Maximilian Kieffer, Germany 68-66-66—200 Byeong-Hun An, South Korea 65-69-66—200 Tommy Fleetwood, England 71-66-63—200 Ross Fisher, England 68-66-67—201 Marcus Fraser, Australia 67-62-72—201 Alejandro Canizares, Spain 66-70-65—201 Matthew Fitzpatrick, England 68-69-64—201 Eddie Pepperell, England 64-69-69—202 Jamie Donaldson, Wales 64-67-71—202 Marc Warren, Scotland 66-69-67—202 Alexander Bjork, Sweden 64-69-69—202 Mike Lorenzo-Vera, France 68-67-67—202 Paul Dunne, Ireland 67-69-66—202 Alex Noren, Sweden 66-70-66—202 Felipe Aguilar, Chile 68-69-65—202 Also Sergio Garcia, Spain 66-67-70—203 Jon Rahm, Spain 67-68-69—204 Bernd Wiesberger, Austria 69-67-71—207 Graeme McDowell, N.Ireland 69-69-72—210

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.