CIMB Classic Scores

By The Associated Press

Sunday At TPC Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia Purse: $7 million Yardage: 7,005; Par: 72 Final Pat Perez (500), $1,260,000 66-65-64-69—264 Keegan Bradley (300), $756,000 65-71-65-67—268 Sung Kang (163), $406,000 67-68-65-71—271 Xander Schauffele (163), $406,000 65-67-67-72—271 Hideki Matsuyama (105), $266,000 70-68-63-71—272 Cameron Smith (105), $266,000 64-71-73-64—272 Paul Casey (85), $218,167 77-63-69-65—274 Danny Lee (85), $218,167 73-65-68-68—274 Lucas Glover (85), $218,167 71-67-68-68—274 Rafa Cabrera Bello (70), $175,000 67-70-69-69—275 Anirban Lahiri (70), $175,000 67-73-64-71—275 Peter Uihlein (70), $175,000 73-68-65-69—275 Stewart Cink (56), $131,250 72-68-67-69—276 Luke List (56), $131,250 70-70-68-68—276 Brendan Steele (56), $131,250 67-71-70-68—276 Nick Taylor (56), $131,250 70-74-67-65—276 C.T. Pan (48), $101,500 70-70-69-68—277 Chez Reavie (48), $101,500 68-74-69-66—277 Justin Thomas (48), $101,500 70-71-69-67—277 Camilo Villegas (48), $101,500 72-68-70-67—277 David Lipsky, $81,200 69-71-68-70—278 Kyle Stanley (42), $81,200 71-67-70-70—278 Scott Brown (36), $62,300 70-69-72-68—279 Morgan Hoffmann (36), $62,300 70-72-71-66—279 Patrick Rodgers (36), $62,300 70-73-68-68—279 Ollie Schniederjans (36), $62,300 72-68-65-74—279 Harold Varner III (36), $62,300 72-67-70-70—279 James Hahn (29), $48,650 72-71-68-69—280 Michael Kim (29), $48,650 68-70-72-70—280 Davis Love III (29), $48,650 67-73-72-68—280 Gary Woodland (29), $48,650 66-73-68-73—280 Wesley Bryan (21), $37,900 71-68-71-71—281 Ben Crane (21), $37,900 70-71-70-70—281 Martin Flores (21), $37,900 72-76-68-65—281 Branden Grace (21), $37,900 72-67-71-71—281 Cody Gribble (21), $37,900 77-68-67-69—281 Jamie Lovemark (21), $37,900 70-70-70-71—281 Kevin Tway (21), $37,900 74-67-70-70—281 Jazz Janewattananond, $28,700 70-69-66-77—282 Phachara Khongwatmai, $28,700 67-75-71-69—282 Whee Kim (15), $28,700 68-75-71-68—282 Scott Stallings (15), $28,700 73-69-72-68—282 Jhonattan Vegas (15), $28,700 72-70-66-74—282 Poom Saksansin, $22,400 65-74-72-72—283 Prayad Marksaeng, $22,400 72-71-69-71—283 Kevin Na (11), $22,400 66-73-75-69—283 Thomas Pieters (11), $22,400 68-67-77-71—283 Kelly Kraft (9), $18,340 70-71-72-71—284 Hao Tong Li, $18,340 72-74-69-69—284 Charl Schwartzel (9), $18,340 70-71-72-71—284 Charles Howell III (8), $16,847 72-72-70-71—285 Richard T. Lee, $16,847 73-70-70-72—285 Adam Hadwin (8), $16,847 71-67-76-71—285 Graham DeLaet (6), $16,030 77-67-68-74—286 Emiliano Grillo (6), $16,030 73-72-74-67—286 Colt Knost (6), $16,030 71-72-69-74—286 Hudson Swafford (6), $16,030 68-78-71-69—286 Chad Campbell (5), $15,540 78-74-66-69—287 Juvic Pagunsan, $15,540 73-72-70-72—287 Ian Poulter (5), $15,540 69-74-74-70—287 Gavin Kyle Green, $15,190 73-71-69-75—288 Jim Herman (5), $15,190 69-77-67-75—288 Danny Chia, $14,770 70-75-72-72—289 Russell Knox (4), $14,770 74-74-71-70—289 Scott Piercy (4), $14,770 71-73-71-74—289 Richy Werenski (4), $14,770 72-73-73-71—289 Bud Cauley (4), $14,420 77-68-70-75—290 SSP Chawrasia, $14,280 72-71-74-75—292 Grayson Murray (3), $14,000 82-74-64-73—293 Rod Pampling (3), $14,000 72-71-77-73—293 Robert Streb (3), $14,000 76-70-70-77—293 Jonas Blixt (3), $13,650 69-74-78-73—294 Scott Hend, $13,650 77-73-70-74—294 Jason Dufner (3), $13,440 71-71-76-77—295 Chris Stroud (3), $13,300 72-72-75-78—297 Nicholas Fung, $13,160 72-73-75-79—299 Si Woo Kim (2), $13,020 74-78-73-75—300 D.A. Points (2), $12,880 76-79-75-76—306

