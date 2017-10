CIMB Classic Scores

By The Associated Press

Saturday At TPC Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia Purse: $7 million Yardage: 7,005; Par: 72 Third Round Pat Perez 66-65-64—195 Xander Schauffele 65-67-67—199 Sung Kang 67-68-65—200 Hideki Matsuyama 70-68-63—201 Keegan Bradley 65-71-65—201 Anirban Lahiri 67-73-64—204 Ollie Schniederjans 72-68-65—205 Jazz Janewattananond 70-69-66—205 Peter Uihlein 73-68-65—206 Danny Lee 73-65-68—206 Lucas Glover 71-67-68—206 Rafa Cabrera Bello 67-70-69—206 Stewart Cink 72-68-67—207 Gary Woodland 66-73-68—207 Jhonattan Vegas 72-70-66—208 David Lipsky 69-71-68—208 Luke List 70-70-68—208 Brendan Steele 67-71-70—208 Kyle Stanley 71-67-70—208 Cameron Smith 64-71-73—208 C. T. Pan 70-70-69—209 Paul Casey 77-63-69—209 Harold Varner III 72-67-70—209 Justin Thomas 70-71-69—210 Camilo Villegas 72-68-70—210 Jamie Lovemark 70-70-70—210 Wesley Bryan 71-68-71—210 Branden Grace 72-67-71—210 Michael Kim 68-70-72—210 Chez Reavie 68-74-69—211 Ben Crane 70-71-70—211 Kevin Tway 74-67-70—211 Patrick Rodgers 70-73-68—211 James Hahn 72-71-68—211 Scott Brown 70-69-72—211 Poom Saksansin 65-74-72—211 Nick Taylor 70-74-67—211 Colt Knost 71-72-69—212 Davis Love Iii 67-73-72—212 Prayad Marksaeng 72-71-69—212 Graham Delaet 77-67-68—212 Cody Gribble 77-68-67—212 Thomas Pieters 68-67-77—212 Charl Schwartzel 70-71-72—213 Phachara Khongwatmai 67-75-71—213 Kelly Kraft 70-71-72—213 Morgan Hoffmann 70-72-71—213 Richard T. Lee 73-70-70—213 Gavin Kyle Green 73-71-69—213 Jim Herman 69-77-67—213 Scott Stallings 73-69-72—214 Whee Kim 68-75-71—214 Charles Howell III 72-72-70—214 Kevin Na 66-73-75—214 Adam Hadwin 71-67-76—214 Scott Piercy 71-73-71—215 Bud Cauley 77-68-70—215 Juvic Pagunsan 73-72-70—215 Hao Tong Li 72-74-69—215 Robert Streb 76-70-70—216 Martin Flores 72-76-68—216 Ian Poulter 69-74-74—217 S.S.P Chawrasia 72-71-74—217 Danny Chia 70-75-72—217 Hudson Swafford 68-78-71—217 Jason Dufner 71-71-76—218 Richy Werenski 72-73-73—218 Chad Campbell 78-74-66—218 Chris Stroud 72-72-75—219 Emiliano Grillo 73-72-74—219 Russell Knox 74-74-71—219 Rodney Pampling 72-71-77—220 Nicholas Fung 72-73-75—220 Scott Hend 77-73-70—220 Grayson Murray 82-74-64—220 Jonas Blixt 69-74-78—221 Si Woo Kim 74-78-73—225 D.A. Points 76-79-75—230

