Alfred Dunhill Links Championship Leading Scores

By The Associated Press

Sunday At St. Andrews and Carnoustie, Scotland s-St. Andrews (Old Course): 7,307 yards, par-72 c-Carnoustie (Championship Course): 7,345 yards, par-72 k-Kingsbarns Golf Links: 7,227 yards, par-72 Purse: $5 million Final Final round played at St. Andrews Tyrrell Hatton, England 68s-65c-65k-66—264 Ross Fisher, England 71s-68c-67k-61—267 Victor Dubuisson, France 74c-66k-68s-63—271 Marc Warren, Scotland 70c-71k-67s-66—274 Robert Rock, England 71c-68k-69s-66—274 Gregory Bourdy, France 70k-67s-66c-71—274 Oliver Fisher, England 68s-71c-71k-65—275 Eddie Pepperell, England 72c-69k-69s-65—275 Alexander Levy, France 70c-69k-68s-68—275 Luke Donald, England 70s-70c-66k-69—275 Paul Dunne, Ireland 67s-68c-70k-70—275 Stephen Gallacher, Scotland 72k-67s-70c-67—276 Ben Evans, England 69c-68k-72s-67—276 Joakim Lagergren, Sweden 69c-67k-71s-69—276 Also Graeme McDowell, Northern Ireland 69s-71c-70k-67—277 Matthew Fitzpatrick, England 73s-68c-68k-68—277 Tommy Fleetwood, England 70s-63c-76k-69—278 Branden Grace, South Africa 70s-69c-72k-69—280 J.B. Holmes, United States 73s-66c-72k-71—282 Rory McIlroy, Northern Ireland 73s-71c-68k-72—284

