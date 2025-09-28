Ryder Cup all-time winners list
2025: Europe 15, United States 13
2023: Europe 16½, United States 11½
2021: United States 19, Europe 9
2018: Europe 17½, United States 10½
2016: United States 17, Europe 11
2014: Europe 16½, United States 11½
2012: Europe 14½, United States 13½
2010: Europe 14½, United States 13½
2008: United States 16½, Europe 11½
2006: Europe 18½, United States 9½
2004: Europe 18½, United States 9½
2002: Europe 15½, United States 12½
1999: United States 14½, Europe 13½
1997: Europe 14½, United States 13½
1995: Europe 14½, United States 13½
1993: United States 15, Europe 13
1991: United States 14½, Europe 13½
1989: Europe 14, United States 14
1987: Europe 15, United States 13
1985: Europe 16½, United States 11½
1983: United States 14½, Europe 13½
1981: United States 18½, Europe 9½
1979: United States 17, Europe 11
1977: United States 12½, Great Britain-Ireland 7½
1975: United States 21, Great Britain-Ireland 11
1973: United States 19, Great Britain-Ireland 13
1971: United States 18½, Great Britain 13½
1969: United States 16, Great Britain 16
1967: United States 23½, Great Britain 8½
1965: United States 19½, Great Britain 12½
1963: United States 23, Great Britain 9
1961: United States 14½, Great Britain 9½
1959: United States 8½, Great Britain 3½
1957: Great Britain 7½, United States 4½
1955: United States 8, Great Britain 4
1953: United States 6½, Great Britain 5½
1951: United States 9½, Great Britain 2½
1949: United States 7, Great Britain 5
1947: United States 11, Great Britain 1
1937: United States 8, Great Britain 4
1935: United States 9, Great Britain 3
1933: Great Britain 6½, United States 5½
1931: United States 9, Great Britain 3
1929: Great Britain 7, United States 5
1927: United States 9½, Great Britain 2½
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.