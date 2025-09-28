Live Radio
Ryder Cup all-time winners list

The Associated Press

September 28, 2025, 6:29 PM

2025: Europe 15, United States 13

2023: Europe 16½, United States 11½

2021: United States 19, Europe 9

2018: Europe 17½, United States 10½

2016: United States 17, Europe 11

2014: Europe 16½, United States 11½

2012: Europe 14½, United States 13½

2010: Europe 14½, United States 13½

2008: United States 16½, Europe 11½

2006: Europe 18½, United States 9½

2004: Europe 18½, United States 9½

2002: Europe 15½, United States 12½

1999: United States 14½, Europe 13½

1997: Europe 14½, United States 13½

1995: Europe 14½, United States 13½

1993: United States 15, Europe 13

1991: United States 14½, Europe 13½

1989: Europe 14, United States 14

1987: Europe 15, United States 13

1985: Europe 16½, United States 11½

1983: United States 14½, Europe 13½

1981: United States 18½, Europe 9½

1979: United States 17, Europe 11

1977: United States 12½, Great Britain-Ireland 7½

1975: United States 21, Great Britain-Ireland 11

1973: United States 19, Great Britain-Ireland 13

1971: United States 18½, Great Britain 13½

1969: United States 16, Great Britain 16

1967: United States 23½, Great Britain 8½

1965: United States 19½, Great Britain 12½

1963: United States 23, Great Britain 9

1961: United States 14½, Great Britain 9½

1959: United States 8½, Great Britain 3½

1957: Great Britain 7½, United States 4½

1955: United States 8, Great Britain 4

1953: United States 6½, Great Britain 5½

1951: United States 9½, Great Britain 2½

1949: United States 7, Great Britain 5

1947: United States 11, Great Britain 1

1937: United States 8, Great Britain 4

1935: United States 9, Great Britain 3

1933: Great Britain 6½, United States 5½

1931: United States 9, Great Britain 3

1929: Great Britain 7, United States 5

1927: United States 9½, Great Britain 2½

