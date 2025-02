Thursday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL= Abramson 35, McMain 34 Bell City 74, Starks 22 Ben Franklin 48, East Jefferson 37 Berwick 63,…

GIRLS PREP BASKETBALL=

Abramson 35, McMain 34

Bell City 74, Starks 22

Ben Franklin 48, East Jefferson 37

Berwick 63, Centerville 36

Block 30, Marksville 28

Captain Shreve 54, B.T. Washington 15

Carver 59, New Orleans Military & Maritime 15

Castor 62, Weston 59

Chapelle 45, Glen Oaks 34

Choudrant 48, Downsville 6

De La Salle 69, Booker T. Washington 59

Delhi 62, Union Parish 50

E.D. White 40, Assumption 38

East Iberville 63, Donaldsonville 27

Family Community 54, Forest 20

French Settlement 46, Amite 42

Hackberry 43, Johnson Bayou 31

Hamilton Christian Academy 66, Jennings 55

Hannan 58, Franklinton 30

Haynes Academy 50, Jefferson Rise 14

Higgins 33, Bonnabel 28

Homer 33, Jonesboro-Hodge 32

JS Clark Leadership Academy 54, St. Edmund Catholic 37

LaSalle 58, Dodson 20

Lafayette Christian Academy 65, Midland 48

Mangham 44, Bastrop 43

Many 69, East Beauregard 47

Morris Jeff 20, Landry/Walker 16

Negreet 58, Zwolle 40

Oak Grove 51, Summerfield 39

Pine 58, St. Thomas Aquinas 26

Riverdale 53, West Jefferson 25

Saline 42, Claiborne Christian 37

Singer 47, South Cameron 30

Southern Lab 54, John Curtis Christian 47

St. James 49, Ellender 43

St. Martin’s 2, Lycee Francais de la Nouvelle-Orleans 0

Thomas Jefferson 70, Patrick Taylor 28

Willow School 32, Discovery 30

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

E.D. White vs. Patterson, ccd.

Varnado vs. McGehee, ccd.

