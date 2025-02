GIRLS PREP BASKETBALL= Abingdon 64, John Battle 49 Albemarle 57, Goochland 21 Altavista 43, Nelson County 22 Atlee 63, Mechanicsville…

GIRLS PREP BASKETBALL=

Abingdon 64, John Battle 49

Albemarle 57, Goochland 21

Altavista 43, Nelson County 22

Atlee 63, Mechanicsville High School 46

Bassett 66, Halifax County 53

Bishop O’Connell 76, Holy Cross, Md. 67

Blue Ridge Christian 48, United Christian Academy 31

Broadwater Academy 35, Denbigh Baptist 26

Brunswick Academy 49, Blessed Sacrament-Huguenot 30

Buffalo Gap 63, Waynesboro 30

Carroll County 41, Glenvar 29

Chantilly 57, Westfield 26

Chatham 57, Gretna 41

Christ Chapel Academy 59, Evergreen Christian 46

Clarke County 73, Stonewall Jackson 18

Clover Hill 54, Powhatan 51

Culpeper 60, Chancellor 39

Deep Run 63, Hermitage 28

E.C. Glass 63, Heritage 24

East Ridge, Ky. 61, Hurley 54

Eastern View 50, Caroline 45

Essex 49, Northumberland 37

GW-Danville 44, Tunstall 25

Gainesville 47, Freedom – South Riding 32

Gate City 61, Hampton, Tenn. 55

Grace Christian 29, Ridgeview Christian 21

Grassfield 75, Hickory 47

Grayson County 61, Auburn 51

Hanover 79, Patrick Henry 41

Henrico 44, Armstrong 43

Indian River 53, Lakeland (VA) 43

James Monroe 102, King George 26

James River 42, Alleghany 37

James Wood 47, Kettle Run 19

Jamestown 59, Tabb 27

Jefferson Forest 62, Amherst County 48

John Handley 67, Millbrook 45

K&Q Central 53, Northampton 14

Kellam 78, Kempsville 17

King’s Fork High School 51, Nansemond River 46

Lake Braddock 43, Fairfax 38

Landstown 75, First Colonial 34

Liberty Christian 60, Brookville 36

Loudoun Valley 38, Dominion 34

Luray 45, Page County 38

Manor High School 67, Lake Taylor 11

Marion 75, Richlands 32

Maury 39, I. C. Norcom High School 34

Miller School 56, North Cross 26

Mills Godwin 38, J.R. Tucker 35

Mountain Mission 58, Betsy Layne, Ky. 44

New Covenant 45, Chatham Hall 10

Norfolk Academy 48, StoneBridge School 28

Ocean Lakes 64, Bayside 14

Osbourn Park 73, Battlefield 28

Potomac 38, Woodbridge 32

Potomac Falls 55, Lightridge 54

Princess Anne 73, Frank Cox 23

Rockbridge County 42, William Monroe 34

Rustburg 40, Liberty-Bedford 33

Rye Cove 63, Thomas Walker 31

Salem 67, Tallwood 17

Seton School 66, Chelsea Academy 51

Sherando 51, Fauquier 31

Shining Stars Sports 69, Legacy, S.C. 51

Skyline 73, Manassas Park 15

Smith Mountain Lake Christian Academy 52, Dayspring 50

South County 57, C. G. Woodson 38

St. Annes-Belfield 75, Va. Episcopal 41

St. Margaret’s 40, St. Catherine’s 36

Stafford 54, Mountain View 40

Staunton 45, Riverheads 26

Staunton River 52, Franklin County 27

Stone Ridge School of the Sacred Heart, Md. 55, Madeira School 27

Strasburg 59, Woodstock Central 40

The Covenant School 46, Highland Springs 43

Twin Springs 50, J.I. Burton 43

Virginia 33, Graham 28

Virginia Beach Catholic 84, Nansemond-Suffolk 19

West Point 64, Mathews 28

West Potomac 54, James Robinson 42

West Springfield 39, Alexandria City 28

Western Albemarle 61, Louisa 48

Western Branch 52, Great Bridge 46

Westover Christian 53, Faith Christian-Roanoke 39

William Campbell 54, Dan River 49

Wilson Memorial 79, Fort Defiance 27

Woodgrove 92, Park View-Sterling 38

Woodside 44, Warhill 29

