Women’s NCAA Championship Scores

2023 — LSU 102, Iowa 85 2022 — South Carolina 64, UConn 49 2021 — Stanford 54, Arizona 53 2020…

Listen now to WTOP News

2023 — LSU 102, Iowa 85 2022 — South Carolina 64, UConn 49 2021 — Stanford 54, Arizona 53 2020 — Not played 2019 — Baylor 82, Notre Dame 81 2018 — Notre Dame 61, Mississippi State 58 2017 — South Carolina 67, Mississippi State 55 2016 — UConn 82, Syracuse 51 2015 — UConn 63, Notre Dame 53 2014 — UConn 79, Notre Dame 58 2013 — UConn 93, Louisville 60 2012 — Baylor 80, Notre Dame 61 2011 — Texas A&M 76, Notre Dame 70 2010 — UConn 53, Stanford 47 2009 — UConn 76, Louisville 54 2008 — Tennessee 64, Stanford 48 2007 — Tennessee 59, Rutgers 46 2006 — Maryland 78, Duke 75, OT 2005 — Baylor 84, Michigan State 62 2004 — UConn 70, Tennessee 61 2003 — UConn 73, Tennessee 68 2002 — UConn 82, Oklahoma 70 2001 — Notre Dame 68, Purdue 66 2000 — UConn 71, Tennessee 52 1999 — Purdue 62, Duke 45 1998 — Tennessee 93, Louisiana Tech 75 1997 — Tennessee 68, Old Dominion 59 1996 — Tennessee 83, Georgia 65 1995 — UConn 70, Tennessee 64 1994 — North Carolina 60, Louisiana Tech 59 1993 — Texas Tech 84, Ohio State 82 1992 — Stanford 78, Western Kentucky 62 1991 — Tennessee 70, Virginia 67, OT 1990 — Stanford 88, Auburn 81 1989 — Tennessee 76, Auburn 60 1988 — Louisiana Tech 56, Auburn 54 1987 — Tennessee 67, Louisiana Tech 44 1986 — Texas 97, Southern Cal 81 1985 — Old Dominion 70, Georgia 65 1984 — Southern Cal 72, Tennessee 61 1983 — Southern Cal 69, Louisiana Tech 67 1982 — Louisiana Tech 76, Cheyney 62

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.