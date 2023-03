College Football National Signings

Alabama Cole Adams, wr, 5-10, 180, Owasso, Owasso, Okla. Olaus Alinen, ol, 6-6, 315, The Loomis Chaffee School, Windsor, Conn.…

Alabama

Cole Adams, wr, 5-10, 180, Owasso, Owasso, Okla.

Olaus Alinen, ol, 6-6, 315, The Loomis Chaffee School, Windsor, Conn.

Caleb Downs, s, 5-11, 197, Mill Creek, Hoschton, Ga.

Wilkin Formby, ol, 6-7, 295, Northridge, Tuscaloosa, Ala.

Jalen Hale, wr, 6-1, 185, Longview, Longview, Texas

Jaren Hamilton, wr, 6-1, 188, F. W. Buchholz, Gainesville, Fla.

Justice Haynes, rb, 5-11, 200, Buford, Buford, Ga.

Edric Hill, dl, 6-3, 290, North Kansas City, Kansas City, Mo.

Eli Holstein, qb, 6-4, 222, Zachary, Zachary, La.

Brayson Hubbard, ath, 6-2, 190, Ocean Springs, Ocean Springs, Miss.

Jahlil Hurley, cb, 6-2, 170, Florence, Florence, Ala.

Keon Keeley, edge, 6-5, 242, Berkeley Prep, Tampa, Fla.

Ty Lockwood, te, 6-5, 225, Independence, Thompson’s Station, Tenn.

Dylan Lonergan, qb, 6-2, 215, Brookwood, Snellville, Ga.

RyQueze McElderry, ol, 6-3, 340, Anniston, Anniston, Ala.

Miles McVay, ol, 6-6, 358, East St. Louis, East Saint Louis, Ill.

Tony Mitchell, s, 6-1, 205, Thompson, Alabaster, Ala.

Hunter Osborne, dl, 6-4, 260, Hewitt-Trussville, Trussville, Ala.

Yhonzae Pierre, edge, 6-3, 223, Eufaula, Eufaula, Ala.

Kadyn Proctor, ol, 6-7, 330, Southeast Polk, Des Moines, Iowa

Jordan Renaud, edge, 6-3, 245, Tyler Legacy, Tyler, Texas

Desmond Ricks, cb, 6-1, 170, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Qua Russaw, edge, 6-2, 230, Carver, Montgomery, Ala.

James Smith, dl, 6-3, 310, Carver, Montgomery, Ala.

Conor Talty, k, 6-1, 195, St. Rita, Chicago, Ill.

Richard Young, rb, 5-11, 200, Lehigh Senior, Lehigh Acres, Fla.

Arizona

Taye Brown, lb, 6-2, 220, Hamilton, Chandler, Ariz.

Tristan Davis, edge, 6-7, 235, Lakeridge, Lake Oswego, Ore.

Brayden Dorman, qb, 6-4, 206, Vista Ridge, Colorado Springs, Colo.

Nicholas Fernandez, ath, 6-4, 265, San Pedro, San Pedro, Calif.

Jackson Holman, wr, 6-3, 200, Mission Viejo, Mission Viejo, Calif.

Gavin Hunter, ath, 6-2, 190, Mililani, Mililani, Hawaii

Devin Hyatt, wr, 6-2, 194, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Brandon Johnson, rb, 5-9, 185, Highland, Palmdale, Calif.

Kamuela Kaaihue, lb, 6-2, 210, President Theodore Roosevelt, Honolulu, Hawaii

Emmanuel Karnley, cb, 6-3, 185, Las Lomas, Walnut Creek, Calif.

Dominic Lolesio, dl, 6-4, 230, Long Beach Poly, Long Beach, Calif.

Canyon Moses, cb, 5-9, 180, Midland Legacy, Midland, Texas

Arian Parish, s, 5-11, 170, Katy, Katy, Texas

Elijha Payne, ol, 6-7, 285, Sierra Canyon, Chatsworth, Calif.

Raymond Pulido, ol, 6-6, 345, Apple Valley, Apple Valley, Calif.

Malachi Riley, wr, 6-2, 178, Centennial, Corona, Calif.

Julian Savaiinaea, edge, 6-3, 241, St. Louis, Honolulu, Hawaii

Genesis Smith, s, 6-2, 188, Hamilton, Chandler, Ariz.

Leviticus Su’a, lb, 6-1, 225, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Rhino Tapaatoutai, ol, 6-5, 280, Bishop Alemany, Mission Hills, Calif.

Dorian Thomas, te, 6-4, 220, Kentridge, Kent, Wash.

Carlos Wilson, ath, 5-11, 160, Inderkum, Sacramento, Calif.

Arizona St.

Keith Abney, ath, 5-10, 170, Waxahachie, Waxahachie, Texas

Kaleb Black, wr, 5-9, 165, Klein Oak, Spring, Texas

Keontez Bradley, cb, 6-2, 175, Mansfield, Mansfield, Ohio

Josiah Cox, s, 6-2, 180, Lincoln, San Diego, Calif.

CJ Fite, dl, 6-1, 280, Tatum, Tatum, Texas

Korbin Hendrix, wr, 6-2, 180, McKinney North, McKinney, Texas

Sirri Kandiyeli, ol, 6-3, 270, Mountain View, Mesa, Ariz.

Lenox Lawson, wr, 5-11, 175, Red Mountain, Mesa, Ariz.

Sean Na’a, ol, 6-4, 275, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Jaden Rashada, qb, 6-3, 180, Pittsburg, Calif.

Shawn Russ, s, 6-2, 185, Dunbar, Fort Myers, Fla.

Landen Thomas, dl, 6-3, 260, Zachary, Zachary, La.

K’Vion Thunderbird, lb, 6-1, 215, Kenwood Academy, Chicago, Ill.

Montana Warren, s, 6-2, 180, Henderson, Henderson, Texas

Ashley Williams, edge, 6-5, 225, Zachary, Zachary, La.

Arkansas

Isaiah Augustave, rb, 6-2, 195, Naples, Naples, Fla.

Jaylon Braxton, cb, 5-11, 170, Lone Star, Frisco, Texas

Luke Brown, ol, 6-5, 315, Henry County, Paris, Tenn.

Carson Dean, edge, 6-4, 235, Hebron, Carrollton, Texas

Davion Dozier, wr, 6-3, 195, Moody, Moody, Ala.

Shamar Easter, te, 6-5, 225, Ashdown, Ashdown, Ark.

Christian Ford, s, 6-0, 185, McKinney, McKinney, Texas

Ian Geffrard, ol, 6-6, 350, Whitefield Academy, Mableton, Ga.

Dylan Hasz, s, 5-11, 180, Bixby, Bixby, Okla.

Luke Hasz, te, 6-3, 245, Bixby, Bixby, Okla.

Kaleb James, dl, 6-4, 250, Mansfield, Mansfield, Texas

RJ Johnson, ath, 6-1, 175, Eagles Landing Christian Academy, McDonough, Ga.

TJ Metcalf, s, 6-1, 185, Pinson Valley, Pinson, Ala.

Paris Patterson, ol, 6-6, 345, East St. Louis, East Saint Louis, Ill.

Quincy Rhodes Jr., dl, 6-6, 255, North Little Rock, Jacksonville, Ark.

Alex Sanford, lb, 6-3, 240, Oxford, Oxford, Miss.

Malachi Singleton, qb, 6-1, 225, North Cobb, Kennesaw, Ga.

Brad Spence, edge, 6-2, 225, Klein Forest, Houston, Texas

Joey Su’a, ol, 6-4, 320, Bentonville, Bentonville, Ark.

Dallas Young, cb, 5-11, 185, Gardendale, Gardendale, Ala.

Auburn

Hank Brown, qb, 6-4, 195, Lipscomb Academy, Nashville, Tenn.

Jeremiah Cobb, rb, 5-11, 185, Montgomery Catholic Preparatory, Montgomery, Ala.

Wilky Denaud, dl, 6-4, 245, John Carroll, Fort Pierce, Fla.

Keldric Faulk, dl, 6-5, 270, Highland Home, Highland Home, Ala.

JC Hart, cb, 6-2, 175, Loachapoka, Auburn, Ala.

Colton Hood, cb, 6-1, 175, Eagles Landing Christian Academy, McDonough, Ga.

CJ Johnson, s, 6-3, 193, Paetow, Katy, Texas

Stephen Johnson, dl, 6-4, 320, Whitewater, Fayetteville, Ga.

Tyler Johnson, ol, 6-6, 300, Natchitoches Central, Natchitoches, La.

Bradyn Joiner, ol, 6-2, 330, Auburn, Auburn, Ala.

Kayin Lee, cb, 5-10, 175, Cedar Grove, Ellenwood, Ga.

Connor Lew, ol, 6-3, 280, Kennesaw Mountain, Acworth, Ga.

Terrance Love, s, 6-3, 195, Langston Hughes, Fairburn, Ga.

Darron Reed, dl, 6-4, 270, Carver, Columbus, Ga.

Gabe Russo, P, 6-0, 212, Montgomery Catholic Preparatory, Montgomery, Ala.

Tyler Scott, cb, 6-1, 195, Pebblebrook, Mableton, Ga.

Sylvester Smith, s, 5-11, 195, Munford, Munford, Ala.

Daquayvious Sorey, wr, 6-2, 190, Chipley, Campbellton, Fla.

Clay Wedin, ol, 6-6, 295, Carrollwood Day, Tampa, Fla.

Brenton Williams, edge, 6-4, 245, Opelika, Opelika, Ala.

Baylor

Brendan Bett, dl, 6-4, 295, Ellison, Killeen, Texas

DJ Coleman, s, 6-0, 191, Horn, Mesquite, Texas

Micah Gifford, wr, 6-2, 185, Weiss, Pflugerville, Texas

Caden Jenkins, cb, 6-1, 171, Lewisville, Lewisville, Texas

DK Kalu, dl, 6-2, 270, Ridge Point, Missouri City, Texas

Corey Kelly, lb, 6-2, 210, Clear Falls, League City, Texas

Matthew Klopfenstein, te, 6-5, 226, Horizon, Scottsdale, Ariz.

Dawson Pendergrass, ath, 6-3, 212, Mineola, Mineola, Texas

Hawkins Polley, te, 6-4, 245, Stratford, Houston, Texas

Isaiah Robinson, ol, 6-7, 288, Lamar, Arlington, Texas

Trent Thomas, edge, 6-3, 235, Fort Bend Marshall, Missouri City, Texas

Sean Thompkins, ol, 6-4, 331, Newton, Covington, Ga.

LeVar Thornton Jr., cb, 6-2, 165, Timber Creek, Keller, Texas

Wes Tucker, ol, 6-4, 260, Argyle, Argyle, Texas

Bryson Washington, ath, 5-11, 197, Franklin, Franklin, Texas

Palmer Williams, P, 6-3, 190, Davie County, Mocksville, N.C.

Carl Williams IV, cb, 5-11, 170, Southern Lab, Baton Rouge, La.

Tay’Shawn Wilson, cb, 5-9, 175, Mayde Creek, Houston, Texas

Trey Wilson, dl, 6-3, 245, Lakeview Centennial, Garland, Texas

Jaren Woods, dl, 6-4, 265, La Grange, La Grange, Texas

Boston College

Kahlil Ali, s, 6-1, 190, Pennsauken, Pennsauken, N.J.

Shawn Battle, cb, 5-11, 175, Neumann Goretti, Philadelphia, Pa.

Michael Crounse, ol, 6-5, 310, DeMatha Catholic, Hyattsville, Md.

Eryx Daugherty, dl, 6-4, 285, Brother Rice, Bloomfield Hills, Mich.

Carter Davis, s, 6-2, 170, Mount Saint Joseph, Baltimore, Md.

Palaie Faoa, lb, 6-1, 215, Bishop Gorman, Las Vegas, Nev.

Josiah Griffin, dl, 6-4, 235, Springfield Central, Springfield, Mass.

Reed Harris, ath, 6-4, 200, Great Falls, Great Falls, Mont.

Nate Johnson, ath, 5-9, 165, Clearwater Central Catholic, Clearwater, Fla.

Datrell Jones, rb, 5-9, 175, Catholic Memorial, West Roxbury, Mass.

Ryan Mickow, ol, 6-5, 300, St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale, Fla.

KP Price, s, 6-2, 175, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Jacobe Robinson, qb, 6-3, 210, Henderson, Henderson, Texas

Jaedn Skeete, wr, 6-1, 180, Catholic Memorial, West Roxbury, Mass.

Holden Symonds, ath, 6-6, 240, The Governors Academy, Melrose, Mass.

Max Tucker, cb, 6-0, 188, Catholic Memorial, Hyde Park, Mass.

Montrell Wade, wr, 6-0, 182, Tyler High, Tyler, Texas

BYU

Owen Borg, lb, 6-2, 190, Corner Canyon, Draper, Utah

Jackson Bowers, te, 6-5, 225, Mountain View, Mesa, Ariz.

Ryder Burton, qb, 6-2, 180, Springville, Springville, Utah

Saimone Davis, te, 6-5, 220, Colleyville Heritage, Colleyville, Texas

Siale Esera, edge, 6-3, 250, Timpview, Provo, Utah

Matthew Fredrick, te, 6-5, 230, East, Salt Lake City, Utah

Miles Hall, ath, 6-2, 195, Skyline, Salt Lake City, Utah

Pokaiaua Haunga, ath, 5-11, 200, Timpview, Provo, Utah

LJ Martin, rb, 6-1, 207, Canutillo, El Paso, Texas

Josiah Phillips, wr, 6-4, 190, Sierra Canyon, Chatsworth, Calif.

Talitui Pututau, dl, 6-5, 255, West, Salt Lake City, Utah

David Tangilanu, edge, 6-4, 255, Menlo-Atherton, Menlo Park, Calif.

Ethan Thomason, ol, 6-8, 315, Rocky Mountain, Fort Collins, Colo.

Pierson Watson, lb, 6-3, 210, Coconino, Flagstaff, Ariz.

MORE

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.