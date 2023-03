College Football National Signings

California Tiumalu Afalava, dl, 6-3, 255, Bishop Amat, La Puente, Calif. Zurich Ashford, dl, 6-2, 250, Arbor View, Las Vegas,…

California

Tiumalu Afalava, dl, 6-3, 255, Bishop Amat, La Puente, Calif.

Zurich Ashford, dl, 6-2, 250, Arbor View, Las Vegas, Nev.

Nyziah Hunter, wr, 6-2, 192, Salinas, Salinas, Calif.

Ben Marshall, te, 6-5, 217, Blackman, Murfreesboro, Tenn.

Ryan McCulloch, ath, 6-3, 235, Rio Hondo Preparatory School, Arcadia, Calif.

Jaivian Thomas, rb, 5-10, 175, McClymonds, Oakland, Calif.

Cade Uluave, lb, 6-1, 215, Mountain Ridge, Herriman, Utah

Sailasa Vadrawale, cb, 6-0, 175, Rancho Cotate, Rohnert Park, Calif.

Frederick Williams, edge, 6-5, 240, Junipero Serra, Gardena, Calif.

Cincinnati

Rayquan Adkins, cb, 5-10, 155, Northwestern, Miami, Fla.

Kamari Burns, dl, 6-4, 245, Gahanna Lincoln, Columbus, Ohio

Trevor Carter, lb, 6-1, 205, Ironton, Ironton, Ohio

Manny Covey, rb, 5-11, 175, Bradford, Starke, Fla.

Jayden Davis, s, 6-2, 175, Collins Hill, Suwanee, Ga.

Brady Drogosh, qb, 6-4, 200, De La Salle Collegiate, Warren, Mich.

Joshua Gregory, ol, 6-7, 270, Christian Brothers College, Saint Louis, Mo.

Barry Jackson, wr, 5-11, 175, Cedar Grove, Ellenwood, Ga.

Ty Perkins, wr, 6-3, 190, Ironton, Ironton, Ohio

Brian Simms III, dl, 6-3, 240, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Evan Tengesdahl, ol, 6-4, 285, Wayne, Dayton, Ohio

Clemson

Jamal Anderson, lb, 6-4, 202, Mill Creek, Hoschton, Ga.

Khalil Barnes, ath, 6-1, 185, North Oconee, Bogart, Ga.

Robert Billings, s, 6-1, 185, Milton, Alpharetta, Ga.

Tyler Brown, wr, 5-11, 170, Greenville, Greenville, S.C.

Vic Burley, dl, 6-5, 276, Warner Robins, Warner Robins, Ga.

Dee Crayton, lb, 6-2, 215, Denmark, Alpharetta, Ga.

Markus Dixon, te, 6-4, 230, Archbishop Wood, Warminster, Pa.

Jarvis Green, rb, 5-9, 192, Dutch Fork, Irmo, S.C.

Stephiylan Green, dl, 6-4, 267, Rome, Rome, Ga.

Ronan Hanafin, ath, 6-3, 210, Buckingham Browne & Nichols School, Cambridge, Mass.

Jamarius Haynes, rb, 6-0, 185, Handley, Roanoke, Ala.

AJ Hoffler, edge, 6-4, 240, Woodward Academy, Atlanta, Ga.

Noble Johnson, wr, 6-2, 205, Rockwall, Rockwall, Texas

Misun Kelley, cb, 5-10, 170, D W Daniel, Central, S.C.

Shelton Lewis, cb, 5-11, 180, Stockbridge, Stockbridge, Ga.

David Ojiegbe, edge, 6-3, 235, St. John’s, Washington, District of Columbia

Zechariah Owens, ol, 6-6, 365, Eagle’s Landing Christian, Mcdonough, Ga.

Tomarrion Parker, dl, 6-3, 248, Central, Phenix City, Ala.

Olsen Patt Henry, te, 6-2, 215, First Baptist Academy, Naples, Fla.

Ian Reed, ol, 6-6, 315, Vandegrift, Austin, Texas

Harris Sewell, ol, 6-4, 300, Permian, Odessa, Texas

Branden Strozier, cb, 6-2, 175, St. Francis, Alpharetta, Ga.

Avieon Terrell, cb, 6-0, 170, Westlake, Atlanta, Ga.

Christopher Vizzina, qb, 6-3, 211, Briarwood Christian, Birmingham, Ala.

Kylen Webb, ath, 6-1, 180, Sumner High, Riverview, Fla.

Peter Woods, dl, 6-3, 270, Thompson, Alabaster, Ala.

Colorado

Dylan Edwards, rb, 5-8, 160, Derby, Derby, Kan.

Isaiah Hardge, wr, 5-10, 160, St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale, Fla.

Adam Hopkins, wr, 6-0, 170, Thomas County Central, Thomasville, Ga.

Victory Johnson, lb, 6-4, 230, Cathedral Catholic, San Diego, Calif.

Cormani McClain, cb, 6-2, 165, Lakeland, Lakeland, Fla.

Taje McCoy, edge, 6-3, 245, Putnam City, Oklahoma City, Okla.

Omarion Miller, wr, 6-2, 190, North Caddo, Vivian, La.

Jaden Milliner-Jones, s, 5-11, 190, DeSoto, DeSoto, Texas

Jordan Onovughe, wr, 6-2, 190, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Jacob Page, wr, 6-2, 176, Blackman, Murfreesboro, Tenn.

Morgan Pearson, lb, 6-1, 220, Plainview, Ardmore, Okla.

Ryan Staub, qb, 6-1, 190, West Ranch, Stevenson Ranch, Calif.

Carter Stoutmire, cb, 5-11, 170, Prestonwood Christian, Plano, Texas

Kofi Taylor-Barrocks, lb, 6-3, 220, England, England, England

Asaad Waseem, wr, 6-0, 175, Ocoee, Ocoee, Fla.

Kasen Weisman, qb, 6-2, 180, South Paulding, Douglasville, Ga.

Hank Zilinskas, ol, 6-3, 274, Cherry Creek, Englewood, Colo.

Duke

Quentin Ajiero, cb, 5-10, 170, North Cobb, Kennesaw, Ga.

Desmond Aladuge, edge, 6-4, 250, Milford Senior, Milford, Del.

David Anderson, dl, 6-4, 280, Kecoughtan, Hampton, Va.

Anthony Boggs, dl, 6-4, 280, Baylor School, Chattanooga, Tenn.

Vance Bolyard, te, 6-6, 225, Northern Guilford, Greensboro, N.C.

Quran Boyd, ath, 5-10, 195, Kempsville, Virginia Beach, Va.

Que’Sean Brown, wr, 5-8, 160, East Forsyth, Kernersville, N.C.

Marquise Collins, rb, 5-9, 190, College Station, College Station, Texas

Apollos Cook, wr, 6-3, 215, Airport, West Columbia, S.C.

Caleb Dorris, ol, 6-6, 265, Ensworth, Nashville, Tenn.

Vincent Drolet, wr, 6-5, 220, Choate Rosemary Hall, Wallingford, Conn.

Leon Griffin III, ath, 5-11, 190, Bayside, Virginia Beach, Va.

River Hanson, s, 6-1, 205, Woodward Academy, Atlanta, Ga.

Ethan Hubbard, ol, 6-6, 285, Hoover, Hoover, Ala.

Kendall Johnson, lb, 6-3, 215, Quince Orchard, Gaithersburg, Md.

Peyton Jones, rb, 5-10, 190, Maury, Norfolk, Va.

Spencer Jones, wr, 6-4, 195, Our Lady Good Counsel HS, Olney, Md.

Moussa Kane, s, 6-1, 190, Blair Academy, Blairstown, N.J.

Grayson Loftis, qb, 6-3, 200, Gaffney, Greer, S.C.

Reagan McCranie, ol, 6-2, 330, Chase, Forest City, N.C.

Luke Mergott, lb, 6-3, 215, Stephen Decatur, Berlin, Md.

Kevin O’Connor, lb, 6-4, 240, Easton, Easton, Md.

Kimari Robinson, cb, 5-10, 170, St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale, Fla.

Terry Simmons, dl, 6-2, 310, Calvary Day School, Savannah, Ga.

DaShawn Stone, s, 6-3, 190, A C Reynolds, Asheville, N.C.

Semaj Turner, dl, 6-3, 240, Reagan, Pfafftown, N.C.

Florida

Jordan Castell, s, 6-2, 195, West Orange, Winter Garden, Fla.

Kelby Collins, dl, 6-4, 265, Gardendale, Gardendale, Ala.

Sharif Denson, cb, 5-11, 170, Bartram Trail, Jacksonville, Fla.

Aaron Gates, ath, 6-1, 195, Trinity Christian School, Sharpsburg, Ga.

Knijeah Harris, ol, 6-3, 335, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Gavin Hill, dl, 6-3, 255, F. W. Buchholz, Gainesville, Fla.

Ja’Keem Jackson, cb, 6-1, 180, Osceola, Kissimmee, Fla.

Kamran James, dl, 6-6, 265, Olympia, Orlando, Fla.

Andy Jean, wr, 6-1, 180, Northwestern, Miami, Fla.

Dijon Johnson, s, 6-1, 190, Wharton, Tampa, Fla.

Caden Jones, ol, 6-7, 329, De La Salle, New Orleans, La.

Roderick Kearney, ol, 6-4, 300, Orange Park, Orange Park, Fla.

Bryce Lovett, ol, 6-5, 330, Rockledge, Rockledge, Fla.

Aidan Mizell, wr, 6-2, 180, Boone, Orlando, Fla.

Will Norman, dl, 6-5, 290, Eastside, Camden, N.J.

Jaden Robinson, lb, 6-1, 222, Columbia, Lake City, Fla.

T.J. Searcy, dl, 6-5, 250, Upson-Lee, Thomaston, Ga.

Bryce Thornton, s, 5-10, 185, Milton, Alpharetta, Ga.

Treyaun Webb, rb, 6-1, 205, Trinity Christian Academy, Jacksonville, Fla.

Eugene Wilson III, wr, 5-11, 165, Gaither, Tampa, Fla.

Florida St.

Dylan Brown-Turner, lb, 6-1, 200, South Oak Cliff, Dallas, Texas

Brock Glenn, qb, 6-2, 195, Lausanne Collegiate School, Memphis, Tenn.

Lamont Green Jr., edge, 6-3, 228, Gulliver Prep, Miami, Fla.

Conrad Hussey, s, 6-0, 190, St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale, Fla.

Vandrevius Jacobs, wr, 6-0, 167, Vero Beach, Vero Beach, Fla.

Quindarrius Jones, ath, 6-2, 187, Meridian, Meridian, Miss.

Edwin Joseph, ath, 6-0, 178, Chaminade-Madonna Prep, Hollywood, Fla.

Kenton Kirkland, s, 6-1, 187, Raines, Jacksonville, Fla.

Darren Lawrence, wr, 6-2, 190, Seminole, Sanford, Fla.

Blake Nichelson, lb, 6-3, 200, Manteca, Manteca, Calif.

Andre’ Otto, ol, 6-5, 290, Key West, Key West, Fla.

Ja’Bril Rawls, cb, 6-1, 170, Pensacola Catholic, Pensacola, Fla.

Keith Sampson, dl, 6-3, 285, New Bern, New Bern, N.C.

Lucas Simmons, ol, 6-8, 300, Clearwater Academy International, Clearwater, Fla.

Samuel Singleton, rb, 5-10, 178, Fleming Island, Orange Park, Fla.

DeMarco Ward, lb, 6-2, 205, Duluth, Duluth, Ga.

Hykeem Williams, wr, 6-3, 200, Stranahan, Fort Lauderdale, Fla.

Georgia

Joenel Aguero, s, 6-0, 195, St. John’s Prep, Lynn, Mass.

CJ Allen, lb, 6-1, 217, Lamar County Comprehensive, Barnesville, Ga.

Troy Bowles, lb, 6-1, 205, Jesuit, Tampa, Fla.

Anthony Evans, wr, 5-10, 160, Judson, Converse, Texas

Monroe Freeling, ol, 6-6, 294, Oceanside Collegiate Academy, Mount Pleasant, S.C.

Jordan Hall, dl, 6-3, 317, Westside, Jacksonville, Fla.

AJ Harris, cb, 6-1, 180, Central, Phenix City, Ala.

Daniel Harris, cb, 6-2, 175, Gulliver Prep, Miami, Fla.

Gabriel Harris, edge, 6-4, 237, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Yazeed Haynes, wr, 6-1, 170, North Penn, Fort Washington, Pa.

Bo Hughley, ol, 6-7, 290, Langston Hughes, Fairburn, Ga.

Jamaal Jarrett, dl, 6-6, 340, Grimsley, Greensboro, N.C.

Kyron Jones, rb, 6-0, 200, Charlotte Christian, Charlotte, N.C.

Lawson Luckie, te, 6-3, 225, Norcross, Norcross, Ga.

Joshua Miller, ol, 6-5, 305, Life Christian Academy, Colonial Heights, Va.

Samuel M’Pemba, edge, 6-3, 240, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Chris Peal, cb, 6-0, 175, Providence Day School, Charlotte, N.C.

Justyn Rhett, cb, 6-1, 195, Bishop Gorman, Las Vegas, Nev.

Roderick Robinson II, rb, 6-1, 230, Lincoln, San Diego, Calif.

Kelton Smith, ol, 6-5, 300, Carver, Columbus, Ga.

Pearce Spurlin, te, 6-6, 240, South Walton, Santa Rosa Beach, Fla.

Tyler Williams, wr, 6-3, 200, Lakeland, Lakeland, Fla.

Damon Wilson, edge, 6-3, 225, Venice, Venice, Fla.

Raylen Wilson, lb, 6-2, 213, Lincoln, Tallahassee, Fla.

Peyton Woodring, k, 5-10, 165, Ascension Episcopal, Lafayette, La.

Georgia Tech

Nacari Ashley, lb, 6-3, 200, Marietta, Marietta, Ga.

Elias Cloy, ol, 6-4, 280, Alpharetta, Alpharetta, Ga.

Jacob Cruz, ath, 6-5, 225, North Cobb Christian School, Kennesaw, Ga.

Evan Dickens, rb, 5-11, 180, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Bryston Dixon, dl, 6-3, 330, Leroy, Leroy, Ala.

Bryce Dopson, wr, 6-2, 180, Brookwood, Snellville, Ga.

Nico Dowdell, s, 6-1, 180, Loganville, Loganville, Ga.

Gabriel Fortson, ol, 6-4, 300, North Cobb Christian School, Kennesaw, Ga.

Benjamin Galloway, ol, 6-5, 293, Hillgrove, Powder Springs, Ga.

Ashton Heflin, lb, 6-2, 220, Newnan, Newnan, Ga.

Shymeik Jones, dl, 6-5, 255, Camden, Camden, S.C.

Steven Jones Jr., cb, 6-1, 190, Gadsden City, Gadsden, Ala.

Ethan Mackenny, ol, 6-4, 277, Lassiter, Marietta, Ga.

Ezra Odinjor, edge, 6-4, 219, Allatoona, Acworth, Ga.

Malcolm Pugh, edge, 6-4, 215, Leroy, Leroy, Ala.

Patrick Screws, ol, 6-6, 315, Eufaula, Eufaula, Ala.

Taye Seymore, lb, 6-1, 200, South Atlanta, Atlanta, Ga.

Eric Singleton Jr., wr, 5-10, 165, Alexander, Douglasville, Ga.

Zion Taylor, wr, 6-1, 185, Norcross, Norcross, Ga.

MORE

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.