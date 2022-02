Monday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL= Annandale 47, Justice High School 37 Banner Christian 105, Brunswick Academy 37 Blacksburg 69, Hidden Valley 47…

BOYS PREP BASKETBALL=

Annandale 47, Justice High School 37

Banner Christian 105, Brunswick Academy 37

Blacksburg 69, Hidden Valley 47

Brunswick 68, Surry County 65

Cave Spring 61, Patrick Henry-Roanoke 50

E.C. Glass 62, Jefferson Forest 34

Fairfax 46, West Potomac 44

GW-Danville 76, Magna Vista 48

Gill Grove Baptist 80, Great Hope Baptist 49

Greensville County 59, Southampton 56

Grundy 57, Honaker 54

Hayfield 76, John R. Lewis 65

King’s Fork High School 95, Hickory 28

Lake Braddock 82, Alexandria City 81

Lancaster 79, Essex 56

Lightridge 57, Brentsville 40

Manchester 72, George Wythe-Richmond 33

Massaponax 42, Stafford 31

Millbrook 82, Liberty-Bealeton 66

Monacan 80, Powhatan 62

Nansemond-Suffolk 61, Atlantic Shores Christian 56

Norfolk Academy 51, Norfolk Christian School 21

Norfolk Collegiate 73, Life Christian 61

Patrick Henry-Glade Spring 60, Rural Retreat 56

Phelps, Ky. 67, Hurley 38

Portsmouth Christian 65, Denbigh Baptist 35

Prince Edward County 51, Buckingham County 49

Radford 43, Glenvar 40

Regents 38, United Christian Academy 31

Riverside 63, Independence 49

Rustburg 52, Amherst County 36

Seton School 96, Avalon, Md. 56

Smith Mountain Lake Christian 72, Timberlake Christian 60

South Lakes 85, Chantilly 43

Strasburg 44, Luray 35

Sullivan East, Tenn. 60, Gate City 49

Thomas Walker 79, Castlewood 61

Turner Ashby 68, Rockbridge County 41

Victory Baptist, W.Va. 63, Granite Christian 27

Wakefield School 73, Quantico 28

Warwick 77, Gloucester 47

Westover Christian 68, Temple Christian 60

William Monroe 65, Skyline 40

