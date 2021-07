2021 Baseball Draft Selections: Fifteenth-Twentieth Rounds

Fifteenth Round 433. Pittsburgh Pirates, Tyler Samaniego, LHP, South Alabama. 434. Texas Rangers, C, LHP, Lethbridge 435. Detroit Tigers, Blake…

Fifteenth Round

433. Pittsburgh Pirates, Tyler Samaniego, LHP, South Alabama.

434. Texas Rangers, C, LHP, Lethbridge

435. Detroit Tigers, Blake Holub, RHP, St. Edwards University.

436. Boston Red Sox, Payton Gren, SS, Green Hope H.S. N.C.

437. Baltimore Orioles, Keagen Gillies, RHP, Tulane.

438. Arizona Diamondbacks, Shane Muntz, C, Wake Forest.

439. Kansas City Royals, River Town, OF, Dallas Baptist.

440. Colorado Rockies, Benjamin Sems, SS, Michigan.

441. Los Angeles Angels, Glenn Albanese, RHP, Louisville.

442. New York Mets, Mets: Wyatt Young, SS, Pepperdine.

443. Washington Nationals, Jaden Fein, OF, San Diego St.

444. Seattle Mariners, Cole Barr, 3B, Indiana.

445. Philadelphia Phillies, Matt Osterberg, LHP, St. Cloud St.

446. San Francisco Giants, Brooks Baldwin, SS, UNC Wilmington.

447. Milwaukee Brewers, Hunter Hollan, LHP, San Jacinto College North.

448. Houston Astros, Adrian Chaidez, RHP, UCLA.

449. Miami Marlins, Caleb Wurster, LHP, UConn.

450. Cincinnati Reds, Blake Dunn, OF, Western Michigan

451. St. Louis Cardinals, Alex Cornwell, LHP, USC.

452. Toronto Blue Jays, Garrett Spain, OF, Austin Peay.

453. New York Yankees, Danny Watson, RHP, VCU.

454. Chicago Cubs, BJ Murray, 3B, Florida Atlantic

455. Chicago White Sox, Cameron Butler, OF, Big Valley Christian H.S., Calif.

456. Cleveland Indians, Alaska Abney, RHP, Coastal Carolina.

457. Atlanta Braves, Christian Robinson, OF, Stanford.

458. Oakland Athletics, Luke Anderson, RHP, Central Oklahoma

459. Minnesota Twins, Mikey Perez, SS, UCLA.

460. San Diego Padres, Anthony Vilar, C, Miami

461. Tampa Bay Rays, Conor Angel, RHP, Louisiana Lafayette.

462. Los Angeles Dodgers, Madison Jeffrey, RHP, West Virginia

Sixteenth Round

463. Pittsburgh Pirates, Daniel Corona, SS, Baylor Schools, Tenn.

464. Texas Rangers, Ryan Ure, LHP, Eaton H.S., Colo.

465. Detroit Tigers, Jack Anderson, RHP, Florida St.

466. Boston Red Sox, BJ Vela, 2B, Reedley.

467. Baltimore Orioles, Peter Van Loon, RHP, Cal-Irvine.

468. Arizona Diamondbacks, Jacen Roberson, OF, CSU Bakersfield

469. Kansas City Royals, Anthony Simonelli, RHP, Virginia Tech.

470. Colorado Rockies, Braiden Ward, OF, Washington.

471. Los Angeles Angels, Brandon Dufault, RHP, Northeastern.

472. New York Mets, Trey McLoughlin, RHP, Fairfield.

473. Washington Nationals, Jack Sinclair, RHP, Central Florida.

474. Seattle Mariners, Jimmy Joyce, RHP, Hofstra.

475. Philadelphia Phillies Ty Collins, RHP, Glendale College

476. San Francisco Giants, Julian Bosnic, LHP, South Carolina.

477. Milwaukee Brewers, Kaylan Nicasia, SS, Champagnat Catholic H.S., Fla.

478. Houston Astros, Nic Swanson, RHP, Northeastern St.

479. Miami Marlins, Ivan Melendez, 3B, Texas.

480. Cincinnati Reds, Owen Holt, RHP, Alvin CC.

481. St. Louis Cardinals, Aaron McKeithan, C, UNC Charlotte.

482. Toronto Blue Jays, Micah Bucknam, RHP, Mennonite Educational Institute, Canada.

483. New York Yankees, Cole Ayers, RHP, State College of Florida Manatee-Sarasota

484. Chicago Cubs, Zachary Leigh, RHP, Texas St.

485. Chicago White Sox, White Sox: Terrell Tatum, OF, NC State.

486. Cleveland Indians, Zach Pettway, RHP, UCLA.

487. Atlanta Braves, Kris Anglin, LHP, Howard.

488. Oakland Athletics, Colton Johnson, LHP, Illinois St.

489. Minnesota Twins, Jonathan Lavallee, RHP, Long Beach St.

490. San Diego Padres, Alek Jacob, LHP, Gonzaga.

491. Tampa Bay Rays, Ian Leatherman, RHP, Central Michigan.

492. Los Angeles Dodgers, Michael Sirota, SS, Gunnery School, Conn.

Seventeenth Round

493. Pittsburgh Pirates, Carlos Lomeli, RHP, St. Mary’s.

494. Texas Rangers, Michael Alfonso, SS, Key West H.S., Fla.

495. Detroit Tigers, Aaron Haase, RHP, Wichita St.

496. Boston Red Sox, Luis Guerrero, RHP, Chipola College

497. Baltimore Orioles, Ryan Long, LHP, Pomona-Pitzer.

498. Arizona Diamondbacks, Drake Varnado, SS, IMG Academy, Fla.

499. Kansas City Royals, Luca Tresh, C, NC State.

500. Colorado Rockies, Jarrod Cande, OF, Florida Southern

501. Los Angeles Angels, Mason Erla, RHP, Michigan ST.

502. New York Mets, Nick Zwack, LHP, Xavier

503. Washington Nationals, Brendan Collins, RHP, UNC Greensboro.

504. Seattle Mariners, Jimmy Kingsbury, RHP, Villanova.

505. Philadelphia Phillies, Alex Garbrick, RHP, South Carolina Upstate

506. San Francisco Giants, Brett Standlee, RHP, Oklahoma St.

507. Milwaukee Brewers, Will Rogers, C, Mounds View H.S., Minn.

508. Houston Astros, Justin Williams, 3B, Penn St.

509. Miami Marlins, Justin Fall, LHP, Arizona St.

510. Cincinnati Reds, Dennis Boatman, RHP, Sacramento CC.

511. St. Louis Cardinals, Elijah Cabell, OF, Florida State

512. Toronto Blue Jays, Cooper Benson, LHP, Arizona St.

513. New York Yankees, Grant Richardson, OF, Indiana.

514. Chicago Cubs, Christian Olivo, SS, Leadership Christian Academy.

515. Chicago White Sox, Jayson Gonzalez, 3B, Vanderbilt.

516. Cleveland Indians, Tyler Thorton, RHP, Arizona St.

517. Atlanta Braves, Tyler Tolve, C, Kennesaw St.

518. Oakland Athletics, Kyle Virbitsky, RHP, Penn St.

519. Minnesota Twins, Dylan Neuse, 2B, Texas Tech.

520. San Diego Padres, Luke Boyd, RHP, Baylor.

521. Tampa Bay Rays, Conor Dryer, RHP, Central Missouri.

522. Los Angeles Dodgers, Adam Tulloch, LHP, West Virginia.

Eighteenth Round

523. Pittsburgh Pirates, A.J. Graham, SS, Gaither H.S., Fla.

524. Texas Rangers, Kyle Larsen, LHP, TNXL Academy, Fla.

525. Detroit Tigers, Ben Malgeri, OF, Northeastern.

526. Boston Red Sox, Phillip Skies, OF, TCU.

527. Baltimore Orioles, Conor Grady, RHP, Florida St.

528. Arizona Diamondbacks, Joey Spence, C, West Bend East H.S., Wisc.

529. Kansas City Royals, Harrison Beethe, RHP, TCU.

530. Colorado Rockies, Bryce McGowan, RHP, UNC Charlotte.

531. Los Angeles Angels, Nick Mondak, LHP, St. John’s

532. New York Mets, Kolby Kubichek, RHP, Texas.

533. Washington Nationals, Steven Williams, OF, Auburn.

534. Seattle Mariners, Riley Davis, RHP, UAB.

535. Philadelphia Phillies, Malik Binns, RHP, Benedictine U Mesa.

536. San Francisco Giants, Hunter Dula, LHP, Wingate.

537. Milwaukee Brewers, Ryne Moore, RHP, Old Dominion.

538. Houston Astros, Will Wagner, 2B, Liberty.

539. Miami Marlins, Bennett Hostetler, SS, North Dakota St.

540. Cincinnati Reds, Austin Callahan, 3B, Hutcinson CC.

541. St. Louis Cardinals, Andrew Marrero, RHP, UConn.

542. Toronto Blue Jays, Jimmy Burnette, LHP, Saint Leo University.

543. New York Yankees, Bailey Dees, RHP, Penn St.

544. Chicago Cubs, Dominic Hambley, RHP, Belmont Secondary, CAN.

545. Chicago White Sox, Adam Hackenberg, C, Clemson.

546. Cleveland Indians, Tommy Ventimglia, RHP, Longwood H.S., New York.

547. Atlanta Braves, Austin Smith, RHP, Arizona.

548. Oakland Athletics, Mariano Ricciardi, 2B, Dayton.

549. Minnesota Twins, Mike Paredes, RHP, San Diego St.

550. San Diego Padres, Gage Jump, LHP, JSerra Catholic H.S., Calif.

551. Tampa Bay Rays, Kenny Piper, C, Columbia College.

552. Los Angeles Dodgers, Damon Keith, OF, Cal Baptist.

Nineteenth Round

553. Pittsburgh Pirates, Drew Irvine, RHP, Iowa.

554. Texas Rangers, Will Taylor, OF, Dutch Fork H.S., S.C.

555. Detroit Tigers, Justice Bigbie, 1B, Western Carolina.

556. Boston Red Sox, Tyler Uberstine, RHP, Northwestern.

557. Baltimore Orioles, Alex Pham, RHP, San Francisco.

558. Arizona Diamondbacks, Eric Hammond, RHP, Keller H.Ss, Texas.

559. Kansas City Royals, Cam Williams, 3B, Texas.

560. Colorado Rockies, Elijah Trest, RHP, Arkansas.

561. Los Angeles Angels, Nathan Burns, RHP, Oregon St.

562. New York Mets, Drake Osborn, C, Louisiana-Lafayette.

563. Washington Nationals, Riggs Threadgill, RHP, McLennan CC.

564. Seattle Mariners, Charlie Welch, C, Arkansas.

565. Philadelphia Phillies, Seth Halvorsen, RHP, Missouri.

566. San Francisco Giants, Irvin Murr, 3B, Winter Spings H.S., Fla.

567. Milwaukee Brewers, Carter Holton, LHP, Benedictine Military School, GA.

568. Houston Astros, Hector G. Nieves, SS, Puerto Rico Baseball Academy.

569. Miami Marlins, Noah Williamson, OF, Everett CC.

570. Cincinnati Reds, Ryan Cardona, LHP, Marist.

571. St. Louis Cardinals, Thomas Francisco, 1B, East Carolina.

572. Toronto Blue Jays, Juan Gonzalez, C, Miami Dade College.

573. New York Yankees, Dominic Keegan, C, Vanderbilt.

574. Chicago Cubs, Daniel Avitia, RHP, Alhambra H.S., Arizona.

575. Chicago White Sox, Shawn Goosenberg, SS, Northwestern.

576. Cleveland Indians, Reid Johnston, RHP, NC State.

577. Atlanta Braves, Samuel Strickland, LHP, Samford.

578. Oakland Athletics, Blake Beers, RHP, Michigan.

579. Minnesota Twins, Jaylen Nowlin, LHP, Chipola College.

580. San Diego Padres, Gabriel Rincones, OF, St. Petersburg College.

581. Tampa Bay Rays, Sean Hunley, RHP, Tennessee.

582. Los Angeles Dodgers, Gabe Emmett, RHP, Folsom Lake College.

Twentieth Round

583. Pittsburgh Pirates, Brenden Dixon, SS, Weatherfod College.

584. Texas Rangers, Joseph Montalvo, RHP, Central Pointe Christian, Fla.

585. Detroit Tigers, J.D. McLaughlin, OF, Central Arizona.

586. Boston Red Sox, Josh Hood, SS, Penn.

587. Baltimore Orioles, Brendon Craig, OF, Louisburg College

588. Arizona Diamondbacks, Ross Carver, RHP, Dallas Baptist.

589. Kansas City Royals, Jack Aldrich, LHP, Tulane.

590. Colorado Rockies, Tyler Ahearn, RHP, Florida St.

591. Los Angeles Angels, Marcelo Perez, RHP, TCU.

592. New York Mets, Justin Guerrera, SS, Fairfield.

593. Washington Nationals, Elie Kligman, C, Cimarron-Memorial H.S., Nevada.

594. Seattle Mariners, Troy Taylor, RHP, Cypress College.

595. Philadelphia Phillies, Cam Wynne, RHP, Nebraska.

596. San Francisco Giants, Vance Honeycutt, SS, Salisbury H.S., NC.

597. Milwaukee Brewers, Samuel Mendez, RHP, Cisco JC.

598. Houston Astros, Jackson Linn, OF, Cambridge Rindge and Latin, Maine.

599. Miami Marlins, Zach Zubia, 1B, Texas.

600. Cincinnati Reds, Javi Rivera, P, Florida Atlantic.

601. St. Louis Cardinals, Xavier Casserilla, 3B, V.R. Eaton H.S., Texas.

602. Toronto Blue Jays, Luke Holman, RHP, Wilson H.S., Penn.

603. New York Yankees, Sean Hard, RHP, St. Joseph Regional, New Jersey.

604. Chicago Cubs, Wilson Cunningham, LHP, JSerra Catholic H.S., Calif.

605. Chicago White Sox, Haylen Green, LHP, TCU.

606. Cleveland Indians, Jake Miller, RHP, San Diego

607. Atlanta Braves, Ty Evans, OF, Lakeland Christian, Fla.

608. Oakland Athletics, Hunter Breault, RHP, Oregon.

609. Minnesota Twins, Dillon Tatum, C, UC Irvine.

610. San Diego Padres, Chase Burns, RHP, Beech H.S., Tenn.

611. Tampa Bay Rays, Kamron Fields, RHP, Texas Southern.

612. Los Angeles Dodgers, Charlie Connolly, RHP, Navy.

