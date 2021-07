2021 Baseball Draft Selections

Sunday, July 11 First Round 1. Pittsburgh Pirates, Henry Davis, C, Louisville. 2. Texas Rangers, Jack Leiter, RHP, Vanderbilt. 3.…

Sunday, July 11 First Round

1. Pittsburgh Pirates, Henry Davis, C, Louisville.

2. Texas Rangers, Jack Leiter, RHP, Vanderbilt.

3. Detroit Tigers, Jackson Jobe, RHP, Heritage Hall School, Okla.

4. Boston Red Sox, Marcelo Mayer, SS, Eastlake H.S., Calif.

5. Baltimore Orioles, Colton Cowser, OF, Sam Houston St.

6. Arizona Diamondbacks, Jordan Lawiar, SS, Jesuit College Prep, Texas.

7. Kansas City Royals, Frank Mozzicato, LHP, East Catholic H.S., Conn.

8. Colorado Rockies, Benny Montgomery, OF, Red Land H.S., Lewisberry, Pa.

9. Los Angeles Angels, Sam Bachman, RHP, Miami (Ohio).

10. New York Mets, Kumar Rocker, RHP, Vanderbilt.

11. Washington Nationals, Brady House, SS, Winder-Barrow H.S., Ga.

12. Seattle Mariners, Harry Ford, North Cobb H.S., Ga.

13. Philadelphia Phillies, Andrew Painter, RHP, Calvary Christian Academy, Fla.

14. San Francisco Giants, Will Bednar, RHP, Mississippi St.

15. Milwaukee Brewers, Sal Frelick, OF, Boston College.

16. Miami Marlins, Kahlil Watson, SS, Wake Forest H.S., N.C.

17. Cincinnati Reds, Matt McLain, SS, UCLA.

18. St. Louis Cardinals, Michael McGreevy, RHP, UC Santa Barbara.

19. Toronto Blue Jays, Gunnar Hoglund, RHP, Mississippi.

20. New York Yankees, Trey Sweeney, SS, E. Illinois.

21. Chicago Cubs, Jordan Wicks, LHP, Kansas St.

22. Chicago White Sox, Colson Montgomery, SS, Southridge H.S., Ind.

23. Cleveland Indians, Gavin Williams, RHP, East Carolina.

24. Atlanta Braves, Ryan Cusick, RHP, Wake Forest.

25. Oakland Athletics, Max Muncy, SS, Thousand Oaks H.S., Calif.

26. Minnesota Twins, Chase Petty, RHP, Mainland Regional H.S., N.J.

27. San Diego Padres, Jackson Merrill, SS, Severna Park H.S., Md.

28. Tampa Bay Rays, Carson Williams, SS, Torrey Pines H.S., Calif.

29. Los Angeles Dodgers, Maddux Bruns, LHP, UMS Wright H.S., Ala.

Compensation Picks

30. Cincinnati Reds, Jay Allen, OF, John Carroll H.S., Fort Pierce, Fla.

Competitive Balance-Round A

31. Miami Marlins, Joe Mack, C, Williamsville East H.S., East Amherst, N.Y.

32. Detroit Tigers, Ty Madden, RHP, Texas.

33. Milwaukee Brewers, Tyler Black, 2B, Wright St.

34. Tampa Bay Rays, Cooper Kinney, 2B, The Baylor Schools, Chattanooga, Tenn.

35. Cincinnati Reds, Matheu Nelson, C, Florida St.

36. Minnesota Twins, Noah Miller, SS, Ozaukee H.S., Fredonia, Wis.

Monday, July 12 Second Round

37. Pittsburgh Pirates, Anthony Solometo, LHP, Bishop Eustace Prep School, N.J.

38. Texas Rangers, Aaron Zavala, OF, Oregon.

39. Detroit Tigers, Izaac Pacheco, SS, Friendswood H.S., Texas.

40. Boston Red Sox, Jud Fabian, OF, Florida.

41. Baltimore Orioles, Connor Norby, 2B, East Carolina.

42. Arizona Diamondbacks, Ryan Bliss, SS, Auburn.

43. Kansas City Royals, Ben Kudrna, RHP, Blue Valley Southwest H.S., Kan.

44. Colorado Rockies, Jaden Hill, RHP, LSU.

45. Los Angeles Angels, Ky Bush, LHP, St. Mary’s College, Calif.

46. New York Mets, Calvin Ziegler, RHP, TNXL Academy, Fla.

47. Washington Nationals, Daylen Lile, OF, Trinity H.S., Ky.

48. Seattle Mariners, Edwin Arroyo, SS, Arecibo Baseball Academy, Puerto Rico.

49. Philadelphia Phillies, Ethan Wilson, OF, South Alabama.

50. San Francisco Giants, Matt Mikulski, LHP, Fordham, N.Y.

51. Milwaukee Brewers, Russell Smith, LHP, TCU.

52. Miami Marlins, Cody Morissette, SS, Boston College.

53. Cincinnati Reds, Andrew Abbott, LHP, Virginia.

54. St. Louis Cardinals, Joshua Baez, OF, Dexter School, Mass.

55. New York Yankees, Brendan Breck, RHP, Stanford.

56. Chicago Cubs, James Triantos, SS, James Madison H.S., Va.

57. Chicago White Sox, Wes Kath, 3B, Desert Mountain H.S., Ariz.

58. Cleveland Indians, Doug Nikhazy, LHP, Mississippi.

59. Atlanta Braves, Spencer Schwellenbach, SS, Nebraska.

60. Oakland Athletics, Zack Gelof, 3B, Virginia.

61. Minnesota Twins, Steven Hajjar, LHP, Michigan.

62. San Diego Padres, James Wood, OF, IMG Academy, Fla.

63. Tampa Bay Rays, Kyle Manzardo, 1B, Washington St.

Competitive Balance-Round B

64. Pittsburgh Pirates, Lonnie White Jr., OF, Malvern Prep School, Penn.

65. Baltimore Orioles, Reed Trimble, OF, Southern Miss.

66. Kansas City Royals, Peyton Wilson, 2B, Alabama.

67. Arizona Diamondbacks, Adrian Del Castillo, C, Miami.

68. Colorado Rockies, Joe Rock, LHP, Ohio.

69. Cleveland Indians, Tommy Mace, RHP, Florida.

70. St. Louis Cardinals, Ryan Holgate, OF, Arizona.

71. San Diego Padres, Robert Gasser, LHP, Houston.

Third Round

72. Pittsburgh Pirates, Bubba Chandler, RHP, North Oconee H.S., Ga.

73. Texas Rangers, Cameron Cauley, SS, Barbers Hill H.S., Texas.

74. Detroit Tigers, Dylan Smith, RHP, Alabama.

75. Boston Red Sox, Tyler McDonough, OF, NC State.

76. Baltimore Orioles, John Rhodes, OF, Kentucky.

77. Arizona Diamondbacks, Jacob Steinmetz, RHP, ELEV8 Baseball Academy, Fla.

78. Kansas City Royals, Carter Jensen, C, Park Hill Senior H.S., Missouri.

79. Colorado Rockies, McCade Brown, RHP, Indiana.

80. Los Angeles Angels, Landon Marceaux, RHP, LSU.

81. New York Mets, Dominic Hamel, RHP, Dallas Baptist.

82. Washington Nationals, Branden Boissiere, OF, Arizona.

83. Seattle Mariners, Michael Morales, RHP, East Pennsboro H.S. Penn.

84. Philadelphia Phillies, Jordan Viars, OF, Rick Reedy H.S., Texas.

85. San Francisco Giants, Mason Black, RHP, East Pennsboro H.S., Penn.

86. Milwaukee Brewers, Alex Binelas, 3B, Louisville, KY.

87. Houston Astros Tyler Whitaker, SS, Bishop Gorman H.S. Nevada.

88. Miami Marlins, Jordan McCants, SS, Pensacola Catholic H.S., Fla.

89. Cincinnati Reds, Jose Torres, SS, N.C. State.

90. St. Louis Cardinals, Austin Love, RHP, North Carolina.

91. Toronto Blue Jays, Ricky Tiedemann, LHP, Golden West College, Calif.

92. New York Yankees, Brock Selvidge, LHP, Hamilton H.S., Arizona.

93. Chicago Cubs, Drew Gray, OF, IMG Academy, Fla.

94. Chicago White Sox, Sean Burke, RHP, Maryland.

95. Cleveland Indians, Jake Fox, SS, Lakeland Christian School, Fla.

96. Atlanta Braves, Dylan Dodd, LHP, Southeast Missouri State.

97. Oakland Athletics, Mason Miller, LHP, Gardner-Webb University.

98. Minnesota Twins, Cade Povich, LHP, Nebraska.

99. San Diego Padres, Kevin Kopps, RHP, Arkansas.

100. Tampa Bay Rays, Ryan Spikes, 2B, Parkview H.S., Ga.

101. Los Angeles Dodgers, Peter Heubeck, RHP, Gilman School, Md.

Fourth Round

102. Pittsburgh Pirates, Owen Kellington, RHP, U-32 H.S., Vermont.

103. Texas Rangers, Ian Moller, C, Walhert H.S., Iowa.

104. Detroit Tigers, Tyler Mattison, RHP, Bryant.

105. Boston Red Sox, Elmer Rodriguez-Cruz, RHP, Leadership Christian Academy, Puerto Rico.

106. Baltimore Orioles, Donta Williams, OF, Arizona.

107. Arizona Diamondbacks, Chad Patrick, RHP, Purdue-Northwest.

108. Kansas City Royals, Shane Panzini, RHP, Red Bank Catholic, N.J.

109. Colorado Rockies, Hunter Goodman, C, Memphis.

110. Los Angeles Angels, Luke Murphy, RHP, Vanderbilt.

111. New York Mets, JT Schwartz, 1B, UCLA.

112. Washington Nationals, Dustin Saenz, LHP, Texas A&M.

113. Seattle Mariners, Bryce Miller, RHP, Texas A&M.

114. Philadelphia Phillies, Micah Ottenbreit, RHP, Trenton H.S., Mich.

115. San Francisco Giants, Eric Silva, RHP, JSerra Catholic H.S., Calif.

116. Milwaukee Brewers, Logan Henderson, RHP, McLenna CC, Texas

117. Houston Astros, Alex Ulloa, SS, Calvary Christian Academy, Fla.

118. Miami Marlins, Tanner Allen, RHP, Mississippi St.

119. Cincinnati Reds, Ruben Ibarra, 1B, San Jose St.

120. St. Louis Cardinals, Zane Mills, RHP, Washington St.

121. Toronto Blue Jays, Chad Dallas, RHP, Tennessee.

122. New York Yankees, Cooper Bowman, SS, Louisville.

123. Chicago Cubs, Christian Franklin, OF, Arkansas.

124. Chicago White Sox, Brooks Gosswein, LHP, Bradley.

125. Cleveland Indians, Ryan Webb, LHP, Georgia.

126. Atlanta Braves, Cal Conley, SS, Texas Tech.

127. Oakland Athletics, Denzel Clarke, OF, Cal St. Northridge.

128. Minnesota Twins, Chris Encarnacion-Strand, 3B, Oklahoma St.

129. San Diego Padres, Jackson Wolf, LHP, West Virginia.

130. Tampa Bay Rays, Dru Baker, 3B, Texas Tech.

131. Los Angeles Dodgers, Nick Nastrini, RHP, UCLA

Compensatory Round

132. Houston Astros: Chayce McDermott, RHP, Ball State.

