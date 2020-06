2020 Baseball Draft Selections

Thursday, June 11 Second round 38. Detroit Tigers, Dillon Dingler, C, Ohio St. 39. Baltimore Orioles, Hudson Haskin, OF, Tulane.…

Thursday, June 11 Second round

38. Detroit Tigers, Dillon Dingler, C, Ohio St.

39. Baltimore Orioles, Hudson Haskin, OF, Tulane.

40. Miami Marlins, Daxton Fulton, LHP, Mustang H.S., Okla.

41. Kansas City Royals, Ben Hernandez, RHP, De La Salle Institute, Chicago, Ill.

42. Toronto Blue Jays, C.J. Van Eyk, RHP, Florida St.

43. Seattle Mariners, Zach DeLoach, OF, Texas A&M.

44. Pittsburgh Pirates, Jared Jones, RHP, La Mirada H.S., Calif.

45. San Diego Padres, Owen Caissie, OF, Notre Dame Catholic H.S., Burlington, Ont.

46. Colorado Rockies, Chris McMahon, RHP. Miami.

47. Chicago White Sox, Jared Kelley, RHP, Refugio H.S., Texas.

48. Cincinnati Reds, Christian Roa, RHP, Texas A&M.

49. San Francisco Giants, Casey Schmitt, 3B, San Diego St.

50. Texas Rangers, Evan Carter, OF, Elizabethton H.S., Tenn.

51. Chicago Cubs, Burl Carraway, RHP, Dallas Baptist, H.S, Texas.

52. New York Mets, J.T. Ginn, RHP, Mississippi St.

53. Milwaukee Brewers, Freddy Zamora, SS, Miami.

54. St. Louis Cardinals, Masyn Winn, SS, Kingwood H.S., Texas.

55. Washington Nationals, Cole Henry, RHP, LSU.

56. Cleveland Indians, Logan Allen, LHP, FIU.

57. Tampa Bay Rays, Ian Seymour, LHP, Virginia Tech.

58. Oakland Athletics, Jeff Criswell, RHP, Michigan.

59. Minnesota Twins, Alerick Soularie, OF, Tennessee.

60. Los Angeles Dodgers, Landon Knack, RHP, ETSU.

Competitive Balance-Round B

61. Miami Marlins, Kyle Nicolas, RHP, Ball St.

62. Detroit Tigers, Daniel Cabrera, OF, LSU.

63. St. Louis Cardinals, Tink Hence, RHP, Watson Chapel H.S., Pine Bluff, Ark.

64. Seattle Mariners, Connor Phillips, RHP, McLennan CC, Texas.

65. Cincinnati Reds, Jackson Miller, C, J.W. Mitchell H.S., New Port Richey, Fla.

66. Los Angeles Dodgers, Clayton Beeter, RHP, Texas Tech.

Second Round (Free Agent Compensation)

67. San Francisco Giants, Nick Swiney, LHP, NC State.

68. San Francisco Giants, Jimmy Glowenke, SS, Dallas Baptist.

69. New York Mets, Isaiah Greene, OF, Corona Senior H.S., Calif.

70. St. Louis Cardinals, Alec Burleson, OF, East Carolina.

71. Washington Nationals, Sammy Infante, SS, Monsignor Edward Pace H.S., Miami, Fla.

72. Houston Astros, Alex Santos II, RHP, Mt. St. Michael Academy, Bronx, N.Y.

Third Round

73. Detroit Tigers, Trei Cruz, SS, Rice.

74. Baltimore Orioles, Anthony Servideo, SS, Mississippi.

75. Miami Marlins, Zach McCambley, RHP, Coastal Carolina.

76. Kansas City Royals, Tyler Gentry, OF, Alabama.

77. Toronto Blue Jays, Trent Palmer, RHP, Jacksonville.

78. Seattle Mariners, Kaden Polcovich, 2B, Oklahoma St.

79. Pittsburgh Pirates, Nick Garcia, RHP, Chapman.

80. San Diego Padres, Cole Wilcox, RHP, Georgia.

81. Colorado Rockies, Sam Weatherly, LHP, Clemson.

82. Los Angeles Angels, David Calabrese, OF, St. Elizabeth Catholic H.S., Vaughan, Ont.

83. Chicago White Sox, Adisyn Coffey, RHP, Wabash Valley.

84. Cincinnati Reds, Bryce Bonnin, RHP, Texas Tech.

85. San Francisco Giants, Kyle Harrison, LHP, De La Salle H.S., Concord, Calif.

86. Texas Rangers, Tekoah Roby, RHP, Pine Forest H.S., Pensacola, Fla.

87. Philadelphia Phillies, Casey Martin, SS, Arkansas.

88. Chicago Cubs, Jordan Nwogu, OF, Michigan.

89. Boston Red Sox, Blaze Jordan, 3B, DeSoto H.S., Southhaven, Miss.

90. Arizona Diamondbacks, Liam Norris, LHP, Green Hope H.S., Cary, N.C.

91. New York Mets, Anthony Walters, SS, San Diego St.

92. Milwaukee Brewers, Zavier Warren, C, Cent. Michigan.

93. St. Louis Cardinals, Levi Prater, LHP, Oklahoma.

94. Washington Nationals, Holden Powell, RHP, UCLA.

95. Cleveland Indians, Petey Halpin, OF, Mira Costa H.S., Manhattan Beach, Calif.

96. Tampa Bay Rays, Hunter Barnhart, RHP, St. Joseph H.S., Santa Maria, Calif.

97. Atlanta Braves, Jessie Franklin, OF, Michigan.

98. Oakland Athletics, Michael Guldberg, OF, Georgia Tech.

99. New York Yankees, Trevor Hauver, OF/2B, Arizona St.

100. Los Angeles Dodgers, Jake Vogel, OF, Huntington Beach H.S., Calif.

101. Houston Astros, Tyler Brown, RHP, Vanderbilt.

Fourth Round

102. Detroit Tigers, Gage Workman, 3B, Arizona St.

103. Baltimore Orioles, Coby Mayo, 3B, Stoneman Douglas H.S., Parkland, Fla.

104. Miami Marlins, Jake Eder, LHP, Vanderbilt.

105. Kansas City Royals, Christian Chamberlain, LHP, Oregon St.

106. Toronto Blue Jays, Nick Frasso, RHP, Loyola Marymount.

107. Seattle Mariners, Tyler Keenan, 3B, Mississippi.

108. Pittsburgh Pirates, Jack Hartman, RHP, Appalachian St.

109. San Diego Padres, Levi Thomas, RHP, Troy.

110. Colorado Rockies, Case Williams, RHP, Douglas County H.S., Castle Rock, Colo.

111. Los Angeles Angels, Werner Blakely, SS, Detroit Edison H.S., Mich.

112. Chicago White Sox, Kade Mechals, RHP, Grand Canyon.

113. Cincinnati Reds, Mackenzie Wainwright, OF, St. Edwards H.S., Lakewood, Ohio.

114. San Francisco Giants, R.J. Dabovich, RHP, Arizona St.

115. Texas Rangers, Dylan MacLean, LHP, Central Catholic H.S., Portland, Ore.

116. Philadelphia Phillies, Carson Ragsdale, RHP, South Florida.

117. Chicago Cubs, Luke Little, LHP, San Jacinto North, Texas.

118. Boston Red Sox, Jeremy Wu-Yelland, LHP, Hawaii.

119. Arizona Diamondbacks, A.J. Vukovich, 3B, East Troy H.S., Wis.

120. New York Mets, Matthew Dyer, C, Arizona.

121. Milwaukee Brewers, Joey Wiemer, OF, Cincinnati.

122. St. Louis Cardinals, Ian Bedell, RHP, Missouri.

123. Washington Nationals, Brady Lindsly, C, Oklahoma.

124. Cleveland Indians, Milan Tolentino, SS, Santa Margarita H.S., Calif.

125. Tampa Bay Rays, Tanner Murray, SS, UC Davis.

126. Atlanta Braves, Spencer Strider, RHP, Clemson.

127. Oakland Athletics, Dane Acker, RHP, Oklahoma.

128. Minnesota Twins, Marco Raya, RHP, United South H.S., Laredo, Texas.

129. New York Yankees, Beck Way, RHP, Northwest Florida State CC.

130. Los Angeles Dodgers, Carson Taylor C, Virginia Tech.

131. Houston Astros, Zach Daniels, OF, Tennessee.

Fifth Round

132. Detroit Tigers, Colt Keith, SS, Biloxi H.S., Miss.

133. Baltimore Orioles, Carter Baumler, RHP, Dowling Catholic H.S., West Des Moines, Iowa.

134. Miami Marlins, Kyle Hurt, RHP, Southern Cal.

135. Kansas City Royals, Will Klein, RHP, E. Illinois.

136. Toronto Blue Jays, Zach Britton, OF, Louisville.

137. Seattle Mariners, Taylor Dollard, RHP, Cal Poly.

138. Pittsburgh Pirates, Logan Homann, RHP, Northwestern St.

139. San Diego Padres, Jagger Haynes, LHP, West Columbus H.S., Cerro Gordo, N.C.

140. Colorado Rockies, Jack Blomgren SS, Michigan.

141. Los Angeles Angels, Adam Seminaris, LHP, Long Beach St.

142. Chicago White Sox, Bailey Horn, LHP, Auburn.

143. Cincinnati Reds, Joe Boyle, RHP, Notre Dame.

144. San Francisco Giants,

145. Texas Rangers,

146. Philadelphia Phillies,

147. Chicago Cubs,

148. Boston Red Sox,

149. Arizona Diamondbacks,

150. New York Mets,

151. Milwaukee Brewers,

152. St. Louis Cardinals,

153. Washington Nationals,

154. Cleveland Indians,

155. Tampa Bay Rays,

156. Atlanta Braves,

157. Oakland Athletics,

158. Minnesota Twins,

159. Los Angeles Dodgers,

160. Houston Astros,

