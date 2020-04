Top 100 NFL draft prospects by college

Top 100 NFL draft prospects sorted by college. Alabama (9) Anfernee Jennings, lb Henry Ruggs III, wr Jedrick Wills, ol…

Alabama (9)

Anfernee Jennings, lb

Henry Ruggs III, wr

Jedrick Wills, ol

Jerry Jeudy, wr

Raekwon Davis, dl

Terrell Lewis, lb

Trevon Diggs, cb

Tua Tagovailoa, qb

Xavier Mckinney, s

Appalachian State (1)

Darrynton Evans, rb

Arizona State (1)

Brandon Aiyuk, wr

Auburn (4)

Derrick Brown, dl

Marlon Davidson, dl

Noah Igbinoghene, cb

Prince Tega Wanogho, ol

Baylor (1)

Denzel Mims, wr

Boise State (1)

Ezra Cleveland, ol

Boston College (1)

A.J. Dillon, rb

California (1)

Ashtyn Davis, s

Clemson (4)

A.J. Terrell, cb

Isaiah Simmons, lb

John Simpson, ol

Tee Higgins, wr

Colorado (2)

Davion Taylor, lb

Laviska Shenault Jr., wr

Dayton (1)

Adam Trautman, te

Florida (4)

C.J. Henderson, cb

Jabari Zuniga, dl

Jonathan Greenard, dl

Van Jefferson, wr

Florida Atlantic (1)

Harrison Bryant, te

Florida State (1)

Cam Akers, rb

Georgia (3)

Andrew Thomas, ol

D’Andre Swift, rb

Isaiah Wilson, ol

Houston (1)

Josh Jones, ol

Iowa (2)

A.J. Epenesa, dl

Tristan Wirfs, ol

Kentucky (1)

Lynn Bowden, wr

Lenoir-Rhyne (1)

Kyle Dugger, s

Liberty (1)

Antonio Gandy-Golden, wr

Louisiana Tech (1)

Amik Robertson, cb

Louisiana-Lafayette (1)

Robert Hunt, ol

Louisville (1)

Mekhi Becton, ol

LSU (10)

Clyde Edwards-Helaire, rb

Damien Lewis, ol

Grant Delpit, s

Joe Burrow, qb

Justin Jefferson, wr

K’Lavon Chaisson, lb

Kristian Fulton, cb

Lloyd Cushenberry, ol

Patrick Queen, lb

Saahdiq Charles, ol

Michigan (2)

Cesar Ruiz, ol

Josh Uche, lb

Minnesota (1)

Antoine Winfield Jr., s

Mississippi State (2)

Cameron Dantzler, cb

Tyre Phillips, ol

Missouri (1)

Jordan Elliott, dl

North Carolina (1)

Jason Strowbridge, dl

Notre Dame (3)

Chase Claypool, wr

Cole Kmet, te

Julian Okwara, dl

Ohio State (4)

Chase Young, dl

J.K. Dobbins, rb

Jeff Okudah, cb

Malik Harrison, lb

Oklahoma (2)

Ceedee Lamb, wr

Kenneth Murray, lb

Oregon (2)

Justin Herbert, qb

Troy Dye, lb

Penn State (2)

K.J. Hamler, wr

Yetur Gross-Matos, dl

South Carolina (2)

Bryan Edwards, wr

Javon Kinlaw, dl

St. John’s (Minn.)(1)

Ben Bartch, ol

Syracuse (1)

Alton Robinson, dl

Temple (1)

Matt Hennessy, ol

Texas A&M (1)

Justin Madubuike, dl

Texas Christian (4)

Jalen Reagor, wr

Jeff Gladney, cb

Lucas Niang, ol

Ross Blacklock, dl

Texas Tech (1)

Jordan Brooks, lb

Tulsa (1)

Trevis Gipson, dl

UCF (1)

Gabriel Davis, wr

UCLA (1)

Devin Asiasi, te

Southern Cal (2)

Austin Jackson, ol

Michael Pittman, wr

Utah (4)

Jaylon Johnson, cb

Julian Blackmon, s

Terrell Burgess, s

Zack Moss, rb

Utah State (1)

Jordan Love, qb

Virginia (1)

Bryce Hall, cb

Washington (1)

Jacob Eason, qb

Wisconsin (2)

Jonathan Taylor, rb

Zack Baun, lb

Wyoming (1)

Logan Wilson, lb

Source: NFL.com

