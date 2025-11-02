Live Radio
NFL Longest Field Goals

The Associated Press

November 2, 2025, 6:00 PM

68 yards, Cam Little, Jacksonville Jaguars, 2025

66 yards, Justin Tucker, Baltimore Ravens, 2021

65 yards, Brandon Aubrey, Dallas Cowboys, 2024

64 yards, Brandon Aubrey, Dallas Cowboys, 2025

64 yards, Matt Prater, Denver Broncos, 2013

63 yards, Joey Slye, New England Patriots, 2024

63 yards, Brett Maher, Dallas Cowboys, 2019

63 yards, Graham Gano, Carolina Panthers, 2018

63 yards, David Akers, San Francisco 49ers, 2012

63 yards, Sebastian Janikowski, Oakland Raiders, 2011

63 yards, Jason Elam, Denver Broncos, 1998

63 yards, Tom Dempsey, New Orleans Saints, 1970

62 yards, Matt Prater, Arizona Cardinals, 2023

62 yards, Harrison Butker, Kansas City Chiefs, 2022

62 yards, Matt Prater, Arizona Cardinals, 2021

62 yards, Brett Maher, Dallas Cowboys, 2019

62 yards, Brett Maher, Dallas Cowboys, 2018

62 yards, Stephen Gostkowski, New England Patriots, 2017

62 yards, Matt Bryant, Tampa Bay Buccaneers, 2006

61 yards, Tyler Bass, Buffalo Bills, 2024

61 yards, Jake Elliott, Philadelphia Eagles, 2023

61 yards, Joey Slye, Washington Commanders, 2023

61 yards, Greg Joseph, Minnesota Vikings, 2022

61 yards, Ka’imi Fairbairn, Houston Texans, 2021

61 yards, Brandon McManus, Denver Broncos, 2021

61 yards, Jason Myers, Seattle Seahawks, 2020

61 yards, Jake Elliott, Philadelphia Eagles, 2017

61 yards, Greg Zuerlein, St. Louis Rams, 2015

61 yards, Justin Tucker, Baltimore Ravens, 2013

61 yards, Jay Feely, Arizona Cardinals, 2012

61 yards, Sebastian Janikowski, Oakland Raiders, 2009

60 yards, Chris Boswell, Pittsburgh Steelers, 2025

60 yards, Brandon Aubrey, Dallas Cowboys, 2024

60 yards, Brandon Aubrey, Dallas Cowboys, 2023

60 yards, Harrison Butker, Kansas City Chiefs, 2023

60 yards, Greg Zuerlein, Los Angeles Rams, 2022

60 yards, Wil Lutz, New Orleans Saints, 2022

60 yards, Brett Maher, Dallas Cowboys, 2022

60 yards, Chandler Catanzaro, Arizona Cardinals, 2016

60 yards, Greg Zuerlein, St. Louis Rams, 2012

60 yards, Dan Carpenter, Miami Dolphins, 2010

60 yards, Rob Bironas, Tennessee Titans, 2006

60 yards, Morten Andersen, New Orleans Saints, 1991

60 yards, Steve Cox, Cleveland Browns, 1984

