NFL Longest Field Goals

68 yards, Cam Little, Jacksonville Jaguars, 2025
66 yards, Justin Tucker, Baltimore Ravens, 2021
65 yards, Brandon Aubrey, Dallas Cowboys, 2024
64 yards, Brandon Aubrey, Dallas Cowboys, 2025
64 yards, Matt Prater, Denver Broncos, 2013
63 yards, Joey Slye, New England Patriots, 2024
63 yards, Brett Maher, Dallas Cowboys, 2019
63 yards, Graham Gano, Carolina Panthers, 2018
63 yards, David Akers, San Francisco 49ers, 2012
63 yards, Sebastian Janikowski, Oakland Raiders, 2011
63 yards, Jason Elam, Denver Broncos, 1998
63 yards, Tom Dempsey, New Orleans Saints, 1970
62 yards, Matt Prater, Arizona Cardinals, 2023
62 yards, Harrison Butker, Kansas City Chiefs, 2022
62 yards, Matt Prater, Arizona Cardinals, 2021
62 yards, Brett Maher, Dallas Cowboys, 2019
62 yards, Brett Maher, Dallas Cowboys, 2018
62 yards, Stephen Gostkowski, New England Patriots, 2017
62 yards, Matt Bryant, Tampa Bay Buccaneers, 2006
61 yards, Tyler Bass, Buffalo Bills, 2024
61 yards, Jake Elliott, Philadelphia Eagles, 2023
61 yards, Joey Slye, Washington Commanders, 2023
61 yards, Greg Joseph, Minnesota Vikings, 2022
61 yards, Ka’imi Fairbairn, Houston Texans, 2021
61 yards, Brandon McManus, Denver Broncos, 2021
61 yards, Jason Myers, Seattle Seahawks, 2020
61 yards, Jake Elliott, Philadelphia Eagles, 2017
61 yards, Greg Zuerlein, St. Louis Rams, 2015
61 yards, Justin Tucker, Baltimore Ravens, 2013
61 yards, Jay Feely, Arizona Cardinals, 2012
61 yards, Sebastian Janikowski, Oakland Raiders, 2009
60 yards, Chris Boswell, Pittsburgh Steelers, 2025
60 yards, Brandon Aubrey, Dallas Cowboys, 2024
60 yards, Brandon Aubrey, Dallas Cowboys, 2023
60 yards, Harrison Butker, Kansas City Chiefs, 2023
60 yards, Greg Zuerlein, Los Angeles Rams, 2022
60 yards, Wil Lutz, New Orleans Saints, 2022
60 yards, Brett Maher, Dallas Cowboys, 2022
60 yards, Chandler Catanzaro, Arizona Cardinals, 2016
60 yards, Greg Zuerlein, St. Louis Rams, 2012
60 yards, Dan Carpenter, Miami Dolphins, 2010
60 yards, Rob Bironas, Tennessee Titans, 2006
60 yards, Morten Andersen, New Orleans Saints, 1991
60 yards, Steve Cox, Cleveland Browns, 1984
