Roberto Clemente Award List

The Associated Press

October 27, 2025, 5:09 PM

Roberto Clemente Award

2025: Mookie Betts, Los Angeles Dodgers

2024: Salvador Perez, Kansas City Royals

2023: Aaron Judge, New York Yankees

2022: Justin Turner, Los Angeles Dodgers

2021: Nelson Cruz, Minnesota Twins

2020: Adam Wainwright, St. Louis Cardinals

2019: Carlos Carrasco, Cleveland Indians

2018: Yadier Molina, St. Louis Cardinals

2017: Anthony Rizzo, Chicago Cubs

2016: Curtis Granderson, New York Mets

2015: Andrew McCutchen, Pittsburgh Pirates

2014: Jimmy Rollins, Philadelphia Phillies

and Paul Konerko, Chicago White Sox

2013: Carlos Beltran, St. Louis Cardinals

2012: Clayton Kershaw, Los Angeles Dodgers

2011: David Ortiz, Boston Red Sox

2010: Tim Wakefield, Boston Red Sox

2009: Derek Jeter, New York Yankees

2008: Albert Pujols, St. Louis Cardinals

2007: Craig Biggio, Houston Astros

2006: Carlos Delgado, New York Mets

2005: John Smoltz, Atlanta Braves

2004: Edgar Martinez, Seattle Mariners

2003: Jamie Moyer, Seattle Mariners

2002: Jim Thome, Cleveland Indians

2001: Curt Schilling, Arizona Diamondbacks

2000: Al Leiter, New York Mets

1999: Tony Gwynn, San Diego Padres

1998: Sammy Sosa, Chicago Cubs

1997: Eric Davis, Baltimore Orioles

1996: Kirby Puckett, Minnesota Twins

1995: Ozzie Smith, St. Louis Cardinals

1994: Dave Winfield, Minnesota Twins

1993: Barry Larkin, Cincinnati Reds

1992: Cal Ripken, Baltimore Orioles

1991: Harold Reynolds, Seattle Mariners

1990: Dave Stewart, Oakland Athletics

1989: Gary Carter, New York Mets

1988: Dale Murphy, Atlanta Braves

1987: Rick Sutcliffe, Chicago Cubs

1986: Garry Maddox, Philadelphia Phillies

1985: Don Baylor, New York Yankees

1984: Ron Guidry, New York Yankees

1983: Cecil Cooper, Milwaukee Brewers

1982: Ken Singleton, Baltimore Orioles

1981: Steve Garvey, Los Angeles Dodgers

1980: Phil Niekro, Atlanta Braves

1979: Andre Thornton, Cleveland Indians

1978: Greg Luzinski, Philadelphia Phillies

1977: Rod Carew, Minnesota Twins

1976: Pete Rose, Cincinnati Reds

1975: Lou Brock, St. Louis Cardinals

1974: Willie Stargell, Pittsburgh Pirates

1973: Al Kaline, Detroit Tigers

1972: Brooks Robinson, Baltimore Orioles

1971: Willie Mays, San Francisco Giants

