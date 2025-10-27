Roberto Clemente Award List

Roberto Clemente Award
2025: Mookie Betts, Los Angeles Dodgers
2024: Salvador Perez, Kansas City Royals
2023: Aaron Judge, New York Yankees
2022: Justin Turner, Los Angeles Dodgers
2021: Nelson Cruz, Minnesota Twins
2020: Adam Wainwright, St. Louis Cardinals
2019: Carlos Carrasco, Cleveland Indians
2018: Yadier Molina, St. Louis Cardinals
2017: Anthony Rizzo, Chicago Cubs
2016: Curtis Granderson, New York Mets
2015: Andrew McCutchen, Pittsburgh Pirates
2014: Jimmy Rollins, Philadelphia Phillies
and Paul Konerko, Chicago White Sox
2013: Carlos Beltran, St. Louis Cardinals
2012: Clayton Kershaw, Los Angeles Dodgers
2011: David Ortiz, Boston Red Sox
2010: Tim Wakefield, Boston Red Sox
2009: Derek Jeter, New York Yankees
2008: Albert Pujols, St. Louis Cardinals
2007: Craig Biggio, Houston Astros
2006: Carlos Delgado, New York Mets
2005: John Smoltz, Atlanta Braves
2004: Edgar Martinez, Seattle Mariners
2003: Jamie Moyer, Seattle Mariners
2002: Jim Thome, Cleveland Indians
2001: Curt Schilling, Arizona Diamondbacks
2000: Al Leiter, New York Mets
1999: Tony Gwynn, San Diego Padres
1998: Sammy Sosa, Chicago Cubs
1997: Eric Davis, Baltimore Orioles
1996: Kirby Puckett, Minnesota Twins
1995: Ozzie Smith, St. Louis Cardinals
1994: Dave Winfield, Minnesota Twins
1993: Barry Larkin, Cincinnati Reds
1992: Cal Ripken, Baltimore Orioles
1991: Harold Reynolds, Seattle Mariners
1990: Dave Stewart, Oakland Athletics
1989: Gary Carter, New York Mets
1988: Dale Murphy, Atlanta Braves
1987: Rick Sutcliffe, Chicago Cubs
1986: Garry Maddox, Philadelphia Phillies
1985: Don Baylor, New York Yankees
1984: Ron Guidry, New York Yankees
1983: Cecil Cooper, Milwaukee Brewers
1982: Ken Singleton, Baltimore Orioles
1981: Steve Garvey, Los Angeles Dodgers
1980: Phil Niekro, Atlanta Braves
1979: Andre Thornton, Cleveland Indians
1978: Greg Luzinski, Philadelphia Phillies
1977: Rod Carew, Minnesota Twins
1976: Pete Rose, Cincinnati Reds
1975: Lou Brock, St. Louis Cardinals
1974: Willie Stargell, Pittsburgh Pirates
1973: Al Kaline, Detroit Tigers
1972: Brooks Robinson, Baltimore Orioles
1971: Willie Mays, San Francisco Giants
