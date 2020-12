2020 Baseball Rule 5 Draft List

Thursday Major League Phase Round 1 1. Pirates: Jose Soriano, RHP (Angels) 2. Rangers: Brett de Geus, RHP (Dodgers) 3.…

Thursday Major League Phase Round 1

1. Pirates: Jose Soriano, RHP (Angels)

2. Rangers: Brett de Geus, RHP (Dodgers)

3. Tigers: Akil Baddoo, OF (Twins)

4. Red Sox: Garrett Whitlock, RHP (Yankees)

5. Orioles: Mac Sceroler, RHP (Reds)

6. D-backs: Zach Pop, RHP (Orioles)

7. Rockies: Jordan Sheffield, RHP (Dodgers)

8. Angels: Jose Rivera, RHP (Astros)

9. Mets: Luis Oviedo, RHP (Indians)

10. Mariners: Will Vest, RHP (Tigers)

11. Phillies: Kyle Holder, SS (Yankees)

12. Giants: Dedniel Nunez, RHP (Mets)

13. Marlins: Paul Campbell, RHP (Rays)

14. Cubs: Gray Fenter, RHP (Orioles)

15. Indians: Trevor Stephan, RHP (Yankees)

16. A’s: Ka’ai Tom, CF (Indians)

Round 2

17. Orioles: Tyler Wells, RHP (Twins)

18. A’s: Dany Jimenez, RHP (Blue Jays)

Triple-A Phase Round 1

1. Pirates: Shea Spitzbarth, RHP (Dodgers)

2. Rangers: Matthew Wivinis, RHP (Yankees)

3. Tigers: Yunior Perez, RHP (Cubs)

4. Red Sox: Tyreque Reed, 1B (Rangers)

5. Orioles: Rickey Ramirez, RHP (Twins)

6. D-backs: Tyler Gilbert, LHP (Dodgers)

7. Angels: Brendon Davis, SS (Rangers)

8. Mets: Andrew Ferguson, CF (Astros)

9. Mariners: Amador Arias, 2B (Rays)

10. Giants: Vince Fernandez, OF (Rockies)

11. Astros: Joe Record, RHP (Twins)

12. Marlins: Jake Fishman, LHP (Blue Jays)

13. Reds: Errol Robinson, SS (Dodgers)

14. Cardinals: Garrett Williams, LHP (Angels)

15. Blue Jays: Sebastian Espino, SS (Mets)

16. Yankees: Matt Krook, LHP (Rays)

17. Cubs: Nicholas Padilla, RHP (Rays)

18. White Sox: Martin Carrasco, RHP (Padres)

19. Indians: Chris Roller, CF (Dodgers)

20. Braves: A.J. Puckett, RHP (White Sox)

21. A’s: Zach Jackson, RHP (Blue Jays)

22. Twins: Jhonleider Salinas, RHP (Rays)

23. Padres: Yorman Rodriguez, C (Blue Jays)

24. Rays: Jordan Brink, RHP (Cardinals)

25. Dodgers: Ryan January, C (D-backs)

Round 2

26. Pirates: Claudio Finol, SS (Reds)

27. Rangers: Yohel Pozo, C (Padres)

28. Red Sox: Kaleb Ort, RHP (Yankees)

29. Orioles: Christopher Hudgins, C (Royals)

30. Angels: Gustavo Campero, C (Yankees)

31. Mets: Justin Dillon, RHP (Blue Jays)

32. Giants: Ronnie Williams, RHP (Cardinals)

33. Astros: Seth Martinez, RHP (A’s)

34. Marlins: Dylan Bice, RHP (Rangers)

35. Reds: Wilfred Astudillo, C (Mets)

36. Yankees: Reggie McClain, RHP (Phillies)

37. Cubs: Samuel Reyes, RHP (Pirates)

38. Braves: Jalen Miller, 2B (Giants)

39. A’s: Brett Graves, RHP (Marlins)

40. Twins: Josh Mitchell, LHP (Royals)

41. Padres: Ben Ruta, LF (Yankees)

42. Rays: Ezequiel Zabaleta, RHP (Mets)

43. Dodgers: Roimer Bolivar, RHP (Rays)

Round 3

44. Pirates: Jeffrey Passantino, RHP (Cubs)

45. Rangers: Justin Marsden, RHP (Rays)

46. Orioles: Ignacio Feliz, RHP (Padres)

47. Mets: Drew Jackson, 2B (Dodgers)

48. Giants: Mitchell Tolman, 2B (Mets)

49. Marlins: Marcus Chiu, 2B (Dodgers)

50. Reds: Chuckie Robinson, C (Astros)

51. Braves: Jacob Pearson, OF (Twins)

Round 4

52. Mets: Jesus Reyes, RHP (Reds)

53. Reds: Yoel Yanqui, 1B (D-backs)

Round 5

54. Mets: Jose Zorrilla, LHP (Reds)

55. Reds: Wes Robertson, RHP (Rangers)

Round 6

56. Reds: Steven Leyton, SS (D-backs)

