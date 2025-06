French Open Women’s Champions

1925 Suzanne Lenglen, France 1926 Suzanne Lenglen, France 1927 Kea Bouman, Netherlands 1928 Helen Wills, United States 1929 Helen Wills,…

1925 Suzanne Lenglen, France

1926 Suzanne Lenglen, France

1927 Kea Bouman, Netherlands

1928 Helen Wills, United States

1929 Helen Wills, United States

1930 Helen Wills Moody, United States

1931 Cilly Aussem, Germany

1932 Helen Wills Moody, United States

1933 Margaret Scriven, Britain

1934 Margaret Scriven, Britain

1935 Hilda Krahwinkel Sperling, Germany

1936 Hilda Krahwinkel Sperling, Germany

1937 Hilda Krahwinkel Sperling, Germany

1938 Simone Passemard Mathieu, France

1939 Simone Passemard Mathieu, France

1940-45 No tournament

1946 Margaret Osborne, United States

1947 Pat Canning Todd, United States

1948 Nelly Adamson Landry, France

1949 Margaret Osborne duPont, United States

1950 Doris Hart, United States

1951 Shirley Fry, United States

1952 Doris Hart, United States

1953 Maureen Connolly, United States

1954 Maureen Connolly, United States

1955 Angela Mortimer, United States

1956 Althea Gibson, United States

1957 Shirley Bloomer, Britain

1958 Suzi Kormoczi, Hungary

1959 Christine Truman, Britain

1960 Darlene Hard, United States

1961 Ann Haydon, Britain

1962 Margaret Smith, Australia

1963 Lesley Turner, Australia

1964 Margaret Smith, Australia

1965 Lesley Turner, Australia

1966 Ann Haydon Jones, Britain

1967 Francoise Durr, France

1968 Nancy Richey, United States

1969 Margaret Smith Court, Australia

1970 Margaret Smith Court, Australia

1971 Evonne Goolagong, Australia

1972 Billie Jean King, United States

1973 Margaret Smith Court, Australia

1974 Chris Evert, United States

1975 Chris Evert, United States

1976 Sue Barker, Britain

1977 Mima Jausovec, Yugoslavia

1978 Virginia Ruzici, Romania

1979 Chris Evert Lloyd, United States

1980 Chris Evert Lloyd, United States

1981 Hana Mandlikova, Czechoslovakia

1982 Martina Navratilova, United States

1983 Chris Evert Lloyd, United States

1984 Martina Navratilova, United States

1985 Chris Evert Lloyd, United States

1986 Chris Evert Lloyd, United States

1987 Steffi Graf, West Germany

1988 Steffi Graf, West Germany

1989 Arantxa Sanchez Vicario, Spain

1990 Monica Seles, Yugoslavia

1991 Monica Seles, Yugoslavia

1992 Monica Seles, Yugoslavia

1993 Steffi Graf, Germany

1994 Arantxa Sanchez Vicario, Spain

1995 Steffi Graf, Germany

1996 Steffi Graf, Germany

1997 Iva Majoli, Croatia

1998 Arantxa Sanchez Vicario, Spain

1999 Steffi Graf, Germany

2000 Mary Pierce, France

2001 Jennifer Capriati, United States

2002 Serena Williams, United States

2003 Justine Henin-Hardenne, Belgium

2004 Anastasia Myskina, Russia

2005 Justine Henin-Hardenne, Belgium

2006 Justine Henin-Hardenne, Belgium

2007 Justine Henin, Belgium

2008 Ana Ivanovic, Serbia

2009 Svetlana Kuznetsova, Russia

2010 Francesca Schiavone, Italy

2011 Li Na, China

2012 Maria Sharapova, Russia

2013 Serena Williams, United States

2014 Maria Sharapova, Russia

2015 Serena Williams, United States

2016 Garbine Muguruza, Spain

2017 Jelena Ostapenko, Latvia

2018 Simona Halep, Romania

2019 Ash Barty, Australia

2020 Iga Swiatek, Poland

2021 Barbora Krejcikova, Czech Republic

2022 Iga Swiatek, Poland

2023 Iga Swiatek, Poland

2024 Iga Swiatek, Poland

2025 Coco Gauff, United States

NOTE: Before 1925, the French Open was restricted to French players.

