France 0, Australia 0

France 0 0 0 — 0 Australia 0 0 0 — 0 First Half_None. Second Half_None. First Overtime_None. Second Overtime_None. Penalty kicks — France, Selma Bacha, NG; Kadidiatou Diani, G; Wendie Renard, G; Eugenie Le Sommer, G; Eve Perisset, NG; Grace Geyoro, G; Sakina Karchaoui, G; Maelle Lakrar, G; Kenza Dali, NG; Vicki Becho, NG. Australia, Caitlin Foord, G; Steph Catley, NG; Sam Kerr, G; Mary Fowler, G; Mackenzie Arnold, NG; Katrina-Lee Gorry, G; Tameka Yallop, G; Ellie Carpenter, G; Clare Hunt, NG; Cortnee Vine, G. Goalies_France, Pauline Peyraud-Magnin, Solene Durand, Constance Picaud; Australia, Mackenzie Arnold, Lydia Williams, Teagan Micah. Yellow Cards_Gorry, Australia, 92nd. Referee_Maria Carvajal. Assistant Referees_Leslie Vasquez, Monica Amboya, Nicolas Gallo Barragan. 4th Official_Laura Fortunato. A_49,461. ___ Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.