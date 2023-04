2023 Boston Marathon Results

At Boston Monday Men 1. Evans Chebet, Kenya, 2:05:54 2. Gabriel Geay, Tanzania, 2:06:04 3. Benson Kipruto, Kenya, 2:06:06 4.…

At Boston Monday Men

1. Evans Chebet, Kenya, 2:05:54

2. Gabriel Geay, Tanzania, 2:06:04

3. Benson Kipruto, Kenya, 2:06:06

4. Albert Korir, Kenya, 2:08:01

5. Zouhair Talbi, Morocco, 2:08:35

6. Eliud Kipchoge, Kenya, 2:09:23

7. Scott Fauble, United States, 2:09:44

8. Hassan Chahdi, France, 2:09:46

9. John Korir, Kenya, 2:10:04

10. Matt McDonald, United States, 2:10:17

11. Conner Mantz, United States, 2:10:25

12. Cj Albertson, United States, 2:10:33

13. Nico Montanez, United States, 2:10:52

14. Shura Kitata, Ethiopia, 2:11:26

15. Andualem Belay, Ethiopia, 2:11:50

16. Hendrik Pfeiffer, Germany, 2:12:22

17. Jp Flavin, United States, 2:13:27

18. Turner Wiley, United States, 2:13:57

19. Isaac Mpofu, Zimbabwe, 2:14:08

20. Chad Hall, United States, 2:14:13

21. Colin Mickow, United States, 2:14:27

22. Mark Korir, Kenya, 2:14:37

23. Ben True, United States, 2:16:06

24. Connor Weaver, United States, 2:16:25

25. Jonas Hampton, United States, 2:17:05

26. Ian Butler, United States, 2:17:55

27. Edward Mulder, United States, 2:18:04

28. Joseph Whelan, United States, 2:18:23

29. Zachary Ornelas, United States, 2:20:08

30. Sam Chelanga, Kenya, 2:20:20

Women

1. Hellen Obiri, Kenya, 2:21:38

2. Amane Beriso, Ethiopia, 2:21:50

3. Lonah Salpeter, Israel, 2:21:57

4. Ababel Yeshaneh, Ethiopia, 2:22:00

5. Emma Bates, United States, 2:22:10

6. Nazret Weldu, Eritrea, 2:23:25

7. Angela Tanui, Kenya, 2:24:12

8. Hiwot Gebremaryam, Ethiopia, 2:24:30

9. Mary Ngugi, Kenya, 2:24:33

10. Gotytom Gebreslase, Ethiopia, 2:24:34

11. Aliphine Tuliamuk, United States, 2:24:37

12. Joyciline Jepkosgei, Kenya, 2:24:44

13. Viola Cheptoo, Kenya, 2:24:49

14. Nell Rojas, United States, 2:24:51

15. Nienke Brinkman, Netherlands, 2:24:58

16. Celestine Chepchirchir, Kenya, 2:25:07

17. Sara Hall, United States, 2:25:48

18. Desiree Linden, United States, 2:27:18

19. Vibian Chepkirui, Kenya, 2:28:12

20. Annie Frisbie, United States, 2:28:45

21. Atsede Baysa, Ethiopian, 2:30:14

22. Anna Rohrer, United States, 2:31:00

23. Sydney Devore, United States, 2:31:08

24. Maggie Montoya, United States, 2:31:19

25. Anne-Marie Blaney, United States, 2:31:32

26. Maegan Krifchin, United States, 2:32:46

27. Dakotah Lindwurm, United States, 2:33:53

28. Erika Kemp, United States, 2:33:57

29. Savannah Berry, United States, 2:34:30

30. Laura Thweatt, United States, 2:34:35

Wheelchair Men

1. Marcel Hug, Switzerland, 1:17:06 (course record)

2. Daniel Romanchuk, United States, 1:27:45

3. Jetze Plat, Netherlands, 1:28:35

4. Aaron Pike, United States, 1:30:30

5. Sho Watanabe, Japan, 1:34:11

6. Patrick Monahan, Ireland, 1:34:54

7. Kota Hokinoue, Japan, 1:35:43

8. Jake Lappin, Australia, 1:36:09

9. Rafael Botello Jimenez, Spain, 1:33:41

10. Mark Millar, Ireland, 1:33:41

Women

1. Susannah Scaroni, United States, 1:41:45

2. Madison de Rozario, Australia, 1:46:55

3. Wakako Tsuchida, Japan, 1:47:04

4. Vanessa de Souza, Brazil, 1:50:40

5. Aline Dos Santos Rocha, Brazil, 1:55:46

6. Christie Dawes, Australia, 1:56:42

7. Eden Rainbow Cooper, United Kingdom, 2:06:45

8. Marie Emmanuelle Anais Noemi Alphonse, Mauritius, 2:08:04

9. Yen Hoang, United States, 2:10:29

10. Hannah Babalola, Nigeria, 2:13:56

Handcycles Men

1. Zachary Stinson, United States, 01:11:51

2. Kevin Hillery, United States, 01:11:58

3. Steve Chapman, United States, 01:17:46

4. Dustin Baker, United States, 01:19:42

5. Thomas Antolic, United States, 01:21:58

6. John Masson, United States, 1:24:10

7. Andrew Hairston, United States, 1:28:10

8. Marshall Tempest, United States, 1:28:11

9. Edmund Pires, United States, 1:28:44

10. Erik Corbett, United States, 1:30:34

Women

1. Alicia Dana, United States, 01:18:15

2. Edie Perkins, United States, 01:47:38

3. Devann Murphy, United States, 01:49:54

4. Dianne Leigh Sumner, United States, 01:59:57

5. Jessica Hayon, United States, 02:05:52

6. Elizabeth Ragan, United States, 2:09:10

7. Beth Sanden, United States, 2:43:23

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.