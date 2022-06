2022 NBA Draft Selections

Thursday FIRST ROUND 1. Orlando, Paolo Banchero, f, Duke. 2. Oklahoma City, Chet Holmgren, c, Gonzaga. 3. Houston, Jabari Smith…

Thursday FIRST ROUND

1. Orlando, Paolo Banchero, f, Duke.

2. Oklahoma City, Chet Holmgren, c, Gonzaga.

3. Houston, Jabari Smith Jr., f, Auburn.

4. Sacramento, Keegan Murray, f, Iowa.

5. Detroit, Jaden Ivey, g, Purdue.

6. Indiana, Bennedict Mathurin, f, Arizona.

7. Portland, Shaedon Sharpe, g, Kentucky.

8. New Orleans (from Los Angeles Lakers), Dyson Daniels, g, G-League Ignite.

9. San Antonio, Jeremy Sochan, f, Baylor.

10. Washington, Johnny Davis, g, Wisconsin.

11. a-New York, Ousemane Dieng, f, New Zealand (Australia).

12. Oklahoma City (from LA Clippers), Jalen Williams, g, Santa Clara.

13. b-Charlotte, Jalen Duren, C, Memphis.

14. Cleveland, Ochai Agbaji, g, Kansas.

15. Charlotte (from New Orleans), Mark Williams, c, Duke.

16. Atlanta, AJ Griffin, f, Duke.

17. Houston (from Brooklyn), Tari Eason, f, LSU.

18. Chicago, Dalen Terry, g, Arizona.

19. c-Minnesota, Jake LaRavia, f, Wake Forest.

20. San Antonio (from Toronto), Malaki Branham, g, Ohio State.

21. Denver, Christian Braun, g, Kansas.

22. d-Memphis (from Utah), Walker Kessler, c, Auburn.

23. e-Philadelphia, David Roddy, f, Colorado State.

24. Milwaukee, MarJon Beauchamp, g, G-League Ignite.

25. San Antonio (from Boston), Blake Wesley, g, Notre Dame.

26. f-Houston (from Dallas), Wendell Moore Jr., f, Duke.

27. Miami, Nikola Jovic, f, Mega (Serbia)

28. Golden State, Patrick Baldwin Jr., f, Milwaukee.

29. Memphis, TyTy Washington Jr., g, Kentucky.

30. g-Oklahoma City (from Phoenix), Peyton Watson, f, UCLA.

Second Round

31. Indiana (from Houston via Cleveland), Andrew Nembhard, g, Gonzaga.

32. Orlando, Caleb Houstan, f, Michigan.

33. Toronto (from Detroit via San Antonio, Washington and Chicago), Christian Koloko, f, Arizona.

34. Oklahoma City, Jaylin Williams, f, Arkansas.

35. Los Angeles Lakers (from Orlando via Indiana and Milwaukee), Max Christie, g, Michigan State.

36. Portland, Gabriele Procida, g, Fortitudo Bologna (Italy).

37. Sacramento, Jaden Hardy, g, G-League Ignite.

38. h-San Antonio (from Los Angeles Lakers via Chicago and Washington), Kennedy Chandler, g, Tennessee.

39. Cleveland (from San Antonio via Utah), Khalifa Diop, c, Gran Canaria (Spain).

40. i-Minnesota (from Washington via Cleveland), Bryce McGowens, g, Nebraska.

41. New Orleans, E.J. Liddell, f, Ohio State.

42. New York, Trevor Keels, f, Duke.

43. LA Clippers, Moussa Diabate, f, Michigan.

44. Atlanta, Ryan Rollins, g, Toledo.

45. Charlotte, Josh Minott, f, Memphis.

46. j-Detroit (from Brooklyn), Ismael Kamagate, c, Paris (France).

47. Memphis (from Cleveland via New Orleans and Atlanta), Vince Williams Jr., VCU.

48. k-Minnesota, Kendall Brown, f, Baylor.

49. Sacramento (from Chicago via Memphis and Detroit), Isaiah Mobley, f, USC.

50. Minnesota (from Denver via Philadelphia), Matteo Spagnolo, g, Cremona (Italy).

51. l-Golden State (from Toronto via Philadelphia), Tyrese Martin, f, UConn.

52. New Orleans (from Utah), Karlo Matkovic, c, Mega (Serbia).

53. Boston, JD Davison, g, Alabama.

Milwaukee (forfeited

Miami (from Philadelphia via Denver; forfeited by Miami)

54. Washington (from Dallas), Yannick Nzosa, c, Unicaja (Spain).

55. Golden State, Gui Santos, f, Minas (Brazil).

56. Cleveland (from Miami via Indiana), Luke Travers, g, Perth (Australia).

57. Portland (from Memphis via Utah), Jabari Walker, f, Colorado.

58. Indiana (from Phoenix), Hugo Besson, g, New Zealand (Australia).

Proposed Trades

a-Oklahoma City from New York.

b-Detroit from Charlotte.

c-Memphis from Minnesota.

d-Minnesota from Memphis.

e-Memphis from Philadelphia.

f-Dallas from Houston.

g-Denver from Oklahoma City.

h-Memphis from San Antonio.

i-Charlotte from Minnesota.

j-Denver from Detroit.

k-Indiana from Minnesota.

l-Atlanta from Golden State.

