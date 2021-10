European Tour Alfred Dunhill Links Championship Scores The Associated Press

Sunday At Old Course St. Andrews Carnoustie & Kingsbarns, Scotland Purse: $5 million Old Course St. Andrews (O) Yardage: 7,318; Par: 72 Carnoustie Course (C) Yardage: 7,394; Par: 72 Kingsbarns Course (K) Yardage: 7,228; Par: 72 Final Round Danny Willett, England 67-69-66-68_270 Joakim Lagergren, Sweden 67-72-67-66_272 Tyrrell Hatton, England 64-70-71-67_272 Richard Bland, England 69-72-64-68_273 Shane Lowry, Ireland 71-67-67-68_273 Daniel Gavins, England 67-68-71-68_274 Dean Burmester, South Africa 70-69-71-65_275 Tommy Fleetwood, England 66-71-71-67_275 Kristoffer Broberg, Sweden 71-71-69-65_276 Matthias Schmid, Germany 71-68-70-67_276 John Murphy, Ireland 69-69-67-71_276 Matthieu Pavon, France 68-70-70-69_277 Alex Noren, Sweden 70-68-70-69_277 Haotong Li, China 64-72-74-68_278 Nicolai Hojgaard, Denmark 70-68-71-69_278 Jeff Winther, Denmark 66-71-69-72_278 Guido Migliozzi, Italy 68-72-71-68_279 Calum Hill, Scotland 73-69-70-67_279 Jorge Campillo, Spain 70-73-69-67_279 Yikeun Chang, Korea 67-73-72-67_279 Eddie Pepperell, England 68-71-71-69_279 Richie Ramsay, Scotland 67-72-70-70_279 Ewen Ferguson, Scotland 65-73-69-72_279 Michael Hoey, Northern Ireland 67-73-71-69_280 Thomas Aiken, South Africa 69-72-71-68_280 Adri Arnaus, Spain 64-76-67-73_280 Branden Grace, South Africa 70-74-67-70_281 Luke Donald, England 72-72-68-69_281 Alvaro Quiros, Spain 68-74-69-70_281 Nicolas Colsaerts, Belgium 64-75-71-71_281 M.J. Daffue, South Africa 70-74-69-68_281 Adrian Otaegui, Spain 67-73-70-71_281 Grant Forrest, Scotland 73-73-67-68_281 Deyen Lawson, Australia 70-68-70-73_281 Troy Merritt, United States 67-73-74-67_281 Billy Horschel, United States 69-73-68-72_282 Julian Suri, United States 69-73-71-69_282 Wilco Nienaber, South Africa 71-70-68-73_282 Sebastian Soderberg, Sweden 68-74-69-72_283 Thomas Pieters, Belgium 72-70-71-70_283 Callum Shinkwin, England 72-72-66-73_283 Rhys Enoch, Wales 72-69-72-70_283 Stephen Gallacher, Scotland 71-68-75-69_283 David Horsey, England 73-69-72-69_283 Marcel Siem, Germany 71-71-71-71_284 Alexander Bjork, Sweden 74-69-70-71_284 Ben Jones, England 70-72-71-71_284 Martin Kaymer, Germany 69-72-73-70_284 Tom Lewis, England 68-75-70-71_284 Benjamin Hebert, France 74-72-68-70_284 Lucas Bjerregaard, Denmark 70-70-72-73_285 Marcus Armitage, England 69-75-70-71_285 Brett Rankin, Australia 71-72-71-71_285 Justin Harding, South Africa 69-75-70-72_286 John Catlin, United States 68-72-74-72_286 Ryan Fox, New Zealand 75-71-68-72_286 Andy Sullivan, England 73-72-69-72_286 Min Woo Lee, Australia 71-73-70-73_287 David Drysdale, Scotland 71-72-70-75_288 Oliver Fisher, England 68-70-76-75_289 Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.