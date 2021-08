European Tour Hero Open Par Scores

Friday At The Fairmont St. Andrews Fife, Scotland Purse: $1.48 million Yardage: 7,230; Par: 72 a-amateur Second Round suspended for…

Friday At The Fairmont St. Andrews Fife, Scotland Purse: $1.48 million Yardage: 7,230; Par: 72 a-amateur Second Round suspended for darkness

Lucas Bjerregaard, Denmark 67-62_129 -15

Calum Hill, Scotland 63-68_131 -13

Justin Walters, South Africa 68-64_132 -12

Santiago Tarrio Ben, Spain 67-65_132 -12

Matthew Jordan, England 67-66_133 -11

Robin Sciot-Siegrist, France 65-68_133 -11

Berry Henson, United States 67-67_134 -10

Sihwan Kim, United States 69-65_134 -10

Shubhankar Sharma, India 67-67_134 -10

David Law, Scotland 67-67_134 -10

Jonathan Caldwell, Northern Ireland 64-70_134 -10

Toby Tree, England 67-68_135 -9

Jordan Smith, England 68-68_136 -8

Richie Ramsay, Scotland 67-69_136 -8

Grant Forrest, Scotland 68-68_136 -8

Matt Ford, England 70-66_136 -8

Richard Mcevoy, England 70-66_136 -8

Bryce Easton, South Africa 67-69_136 -8

Hugo Leon, Chile 67-70_137 -7

Callum Shinkwin, England 69-68_137 -7

Adrian Otaegui, Spain 67-70_137 -7

Darius Van Driel, Netherlands 71-67_138 -6

Chris Paisley, England 66-72_138 -6

David Drysdale, Scotland 71-67_138 -6

Oliver Farr, Wales 71-69_140 -4

Craig Howie, Scotland 75-65_140 -4

Andy Sullivan, England 73-67_140 -4

Ross Fisher, England 65-75_140 -4

Tyler Koivisto, United States 69-71_140 -4

Kristoffer Reitan, Norway 67-34_140 -4

Matthew Southgate, Britain 72-68_140 -4

Jamie Donaldson, Wales 73-67_140 -4

Scott Hend, Austria 72-69_141 -3

Ricardo Santos, Portugal 72-69_141 -3

Rhys Enoch, Wales 72-69_141 -3

Dale Whitnell, England 73-68_141 -3

Marcus Armitage, England 72-69_141 -3

Masahiro Kawamura, Japan 73-68_141 -3

Anton Karlsson, Sweden 72-70_142 -2

Joachim B. Hansen, Denmark 74-68_142 -2

Jorge Campillo, Spain 72-70_142 -2

Austin Bautista, Australia 72-70_142 -2

Bradley Dredge, Wales 75-67_142 -2

Renato Paratore, Italy 75-67_142 -2

Marcus Kinhult, Sweden 71-71_142 -2

Ashley Chesters, England 71-71_142 -2

Matthew Baldwin, England 75-67_142 -2

Marcel Siem, Germany 70-73_143 -1

Lars Van Meijel, Netherlands 76-67_143 -1

Alejandro Canizares, Spain 73-70_143 -1

Wil Besseling, Netherlands 72-71_143 -1

Kristoffer Broberg, Sweden 77-66_143 -1

Gaganjeet Bhullar, India 76-67_143 -1

Alexander Levy, France 69-74_143 -1

Carlos Pigem, Spain 74-69_143 -1

Daniel Gavins, England 71-72_143 -1

Ryan Fox, New Zealand 74-69_143 -1

Gavin Moynihan, Ireland 70-73_143 -1

Daniel Young, Scotland 75-68_143 -1

Missed Projected Cut

Julian Suri, United States 75-69_144 E

Ajeetesh Sandhu, India 77-67_144 E

Tom Gandy, Isle of Man 78-66_144 E

Nacho Elvira, Spain 71-73_144 E

Ryan Lumsden, Scotland 73-71_144 E

Scott Jamieson, Scotland 71-73_144 E

Oliver Wilson, England 76-68_144 E

Dave Coupland, England 76-68_144 E

Connor Syme, Scotland 73-71_144 E

Sebastian Garcia-Rodriguez, Spain 73-71_144 E

Soren Kjeldsen, Denmark 74-70_144 E

Graeme Storm, England 76-68_144 E

Daniel Van Tonder, South Africa 74-70_144 E

Aron Zemmer, Italy 71-73_144 E

Lorenzo Gagli, Italy 73-71_144 E

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 75-70_145 +1

Chris Wood, England 75-70_145 +1

Benjamin Hebert, France 76-69_145 +1

Paul Peterson, United States 77-68_145 +1

a-Laird Shepherd, England 73-72_145 +1

Paul Waring, England 71-74_145 +1

Francesco Laporta, Italy 71-75_146 +2

Oliver Fisher, England 76-70_146 +2

Eddie Pepperell, England 74-72_146 +2

Clement Sordet, France 79-67_146 +2

Haotong Li, China 77-69_146 +2

Liam Johnston, Scotland 78-68_146 +2

Paul Dunne, Ireland 79-68_147 +3

Niklas Lemke, Sweden 77-70_147 +3

Paul O’Hara, Scotland 75-72_147 +3

Hayden Porteous, South Africa 73-74_147 +3

Suradit Yongcharoenchai, Thailand 75-73_148 +4

Marc Warren, Scotland 78-70_148 +4

Robin Williams, England 75-73_148 +4

Emilio Cuartero Blanco, Spain 72-76_148 +4

Cormac Sharvin, Northern Ireland 73-75_148 +4

Robert Rock, England 76-73_149 +5

Deyen Lawson, Australia 78-71_149 +5

Graham Fox, Scotland 74-76_150 +6

Janne Kaske, Finland 73-77_150 +6

Jordan Wrisdale, England 80-71_151 +7

Stephen Gallacher, Scotland 80-71_151 +7

Matthias Schmid, Germany 80-71_151 +7

Aaron Cockerill, Canada 80-71_151 +7

Josh Geary, New Zealand 76-75_151 +7

Dimitrios Papadatos, Australia 72-79_151 +7

Jeff Winther, Denmark 79-73_152 +8

Ross McGowan, England 80-72_152 +8

David Horsey, England 81-71_152 +8

David Howell, England 77-75_152 +8

Euan Walker, Scotland 79-73_152 +8

Benjamin Poke, Denmark 81-71_152 +8

Adrien Saddier, France 75-77_152 +8

Tom Mckibbin, Northern Ireland 79-74_153 +9

Pep Angles, Spain 79-74_153 +9

Romain Wattel, France 78-76_154 +10

Chris Doak, Scotland 90-71_161 +17

Jake Bolton, England 73-73_162 +18

Did Not Finish Round

Chase Hanna, United States

James Morrison, England

Eduardo De La Riva, Spain

Alvaro Quiros, Spain

Nicolai Von Dellingshausen, Germany

Daniel Hillier, New Zealand

Damien Perrier, France

Lee Slattery, England

Garrick Porteous, England

Niall Kearney, Ireland

Gary Stal, France

a-Frank Kennedy, England

Jake Mcleod, Australia

S.S.P. Chawrasia, India

Nicolai Hojgaard, Denmark

Bernd Ritthammer, Germany

Ben Evans, England

Philip Eriksson, Sweden

Shiv Kapur, India

David Dixon, England

Martin Simonsen, Denmark

Jepser Sandborg, Sweden

Max Schmitt, Germany

Withdrew

Joel Stalter, France

