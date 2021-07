European Tour Cazoo Open Par Scores

Sunday At The Celtic Manor Resort Newport, Wales Purse: $1.4 million Yardage: 7,393; Par: 71 a-amateur Final Round (x-won playoff)…

Sunday At The Celtic Manor Resort Newport, Wales Purse: $1.4 million Yardage: 7,393; Par: 71 a-amateur Final Round (x-won playoff)

x-Nacho Elvira, Spain 64-67-66-71_268 -16

Justin Harding, South Africa 68-69-66-65_268 -16

Mikko Korhonen, Finland 66-70-67-66_269 -15

Callum Shinkwin, England 68-72-63-67_270 -14

Masahiro Kawamura, Japan 71-63-71-67_272 -12

Sam Horsfield, England 67-72-65-69_273 -11

Chase Hanna, United States 67-69-67-70_273 -11

Bryce Easton, South Africa 68-75-64-68_275 -9

Matt Wallace, England 67-68-70-70_275 -9

Vincent Norrman, Sweden 64-69-77-66_276 -8

Wade Ormsby, Austria 67-72-70-67_276 -8

Sihwan Kim, United States 69-70-69-68_276 -8

Jacques Kruyswijk, South Africa 68-68-70-70_276 -8

Hugo Leon, Chile 72-69-68-68_277 -7

Ricardo Santos, Portugal 71-72-65-69_277 -7

Oliver Farr, Wales 73-69-65-70_277 -7

Nicolai Hojgaard, Denmark 71-70-66-70_277 -7

David Law, Scotland 70-73-69-66_278 -6

Ashley Chesters, England 73-69-69-67_278 -6

Oliver Fisher, England 73-69-68-68_278 -6

Connor Syme, Scotland 72-70-68-68_278 -6

Soren Kjeldsen, Denmark 69-71-68-70_278 -6

Nicolas Colsaerts, Belgium 67-73-67-71_278 -6

Wil Besseling, Netherlands 70-71-66-71_278 -6

Tapio Pulkkanen, Finland 69-73-71-66_279 -5

Richie Ramsay, Scotland 70-73-69-67_279 -5

Alejandro Canizares, Spain 71-69-67-72_279 -5

David Dixon, England 74-70-70-66_280 -4

Bradley Dredge, Wales 72-71-70-67_280 -4

Romain Wattel, France 71-68-73-68_280 -4

Jordan Wrisdale, England 67-73-67-73_280 -4

Shubhankar Sharma, India 70-71-77-63_281 -3

Chris Wood, England 71-72-73-65_281 -3

Deyen Lawson, Australia 72-70-70-69_281 -3

Richard Mansell, England 68-73-70-70_281 -3

John Catlin, United States 68-73-68-72_281 -3

David Drysdale, Scotland 68-71-69-73_281 -3

Jean-Baptist Gonnet, France 67-75-66-73_281 -3

Richard Mcevoy, England 74-68-66-73_281 -3

Maverick Antcliff, Austria 69-74-70-69_282 -2

Julien Guerrier, France 72-71-70-69_282 -2

Clement Sordet, France 73-71-68-70_282 -2

Benjamin Poke, Denmark 72-69-71-70_282 -2

Laurie Canter, England 76-68-67-71_282 -2

Niall Kearney, Ireland 71-72-67-72_282 -2

James Morrison, England 66-76-66-74_282 -2

Bryden Macpherson, Australia 67-76-70-70_283 -1

Matthias Schmid, Germany 73-70-70-70_283 -1

Jordan Smith, England 69-72-72-70_283 -1

Steven Brown, England 69-74-69-71_283 -1

Marc Warren, Scotland 73-70-69-71_283 -1

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 73-70-72-69_284 E

Alexander Levy, France 72-72-70-70_284 E

Kristoffer Broberg, Sweden 71-70-72-71_284 E

a-Alex Fitzpatrick, England 70-74-68-72_285 E

Brad Kennedy, Australia 70-69-73-72_284 E

David Howell, England 72-72-73-68_285 +1

Pedro Figueiredo, Portugal 73-69-74-69_285 +1

Toby Tree, England 70-71-74-70_285 +1

Ben Evans, England 70-72-83-70_285 +1

Lee Slattery, England 70-71-71-73_285 +1

Calum Hill, Scotland 69-70-68-79_286 +2

Aaron Rai, England 68-73-74-72_287 +3

Robert Rock, England 67-77-73-72_289 +5

Scott Hend, Australia 71-72-73-73_289 +5

a-Archie Davies, Wales 69-75-70-75_289 +5

Suradit Yongcharoenchai, Thailand 74-70-78-72_294 +10

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.