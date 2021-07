European Tour abrdn Scottish Open Scores

Saturday At The Renaissance Club North Berwick, Scotland Purse: $8 million Yardage: 7,293; Par: 71 Third Round Matthew Fitzpatrick, England…

Saturday At The Renaissance Club North Berwick, Scotland Purse: $8 million Yardage: 7,293; Par: 71 Third Round

Matthew Fitzpatrick, England 66-66-67_199

Thomas Detry, Belgium 66-65-68_199

John Rahm, Spain 66-65-69_200

Lucas Herbert, Australia 69-68-64_201

Min Woo Lee, Australia 68-69-65_202

Wade Ormsby, Austria 67-69-66_202

Scottie Scheffler, United States 72-63-67_202

Alexander Bjork, Sweden 72-68-63_203

Adrian Otaegui, Spain 68-70-65_203

Richie Ramsay, Scotland 67-71-65_203

Xander Schauffele, United States 67-70-66_203

Victor Perez, France 69-68-66_203

Ryan Palmer, United States 66-70-67_203

Padraig Harrington, Ireland 67-68-68_203

David Law, Scotland 67-67-69_203

Lee Westwood, England 65-67-71_203

Matthieu Pavon, France 69-69-66_204

Robert Macintyre, Scotland 68-69-67_204

Johannes Veerman, United States 70-67-67_204

Justin Walters, South Africa 69-67-68_204

Alexander Levy, France 70-66-68_204

Tommy Fleetwood, England 66-70-68_204

Cormac Sharvin, Northern Ireland 70-66-68_204

Alvaro Quiros, Spain 66-68-70_204

Ian Poulter, England 66-68-70_204

Justin Thomas, United States 65-69-70_204

Jack Senior, England 64-67-73_204

Will Zalatoris, United States 69-70-66_205

Matthew Southgate, England 69-68-68_205

George Coetzee, South Africa 66-66-73_205

Dean Burmester, South Africa 73-67-66_206

Matthew Jordan, England 68-71-67_206

Joakim Lagergren, Sweden 68-71-67_206

Romain Langasque, France 68-70-68_206

Ross Fisher, England 70-68-68_206

Marcus Armitage, England 68-69-69_206

Thomas Pieters, Belgium 68-72-67_207

Sam Burns, United States 72-68-67_207

Eduardo Molinari, Italy 71-68-68_207

Aaron Rai, England 71-68-68_207

Connor Syme, Scotland 67-71-69_207

Mike Lorenzo-Vera, France 70-68-69_207

Nino Bertasio, Italy 70-68-68_207

Scott Hend, Austria 67-70-70_207

Guido Migliozzi, Italy 71-66-70_207

Richard Bland, England 69-66-72_207

Marcus Kinhult, Sweden 67-68-72_207

Antoine Rozner, France 69-71-68_208

Laurie Canter, England 72-68-68_208

Ryan Fox, New Zealand 70-70-68_208

Matt Wallace, England 70-70-68_208

Bernd Wiesberger, Austria 71-68-69_208

Darius Van Driel, Netherlands 70-69-69_208

Jeff Winther, Denmark 67-72-69_208

Collin Morikawa, United States 70-67-71_208

Tyrrell Hatton, England 69-67-72_208

Branden Grace, South Africa 69-71-69_209

Joel Stalter, France 69-71-69_209

Masahiro Kawamura, Japan 70-70-69_209

Tapio Pulkkanen, Finland 69-71-69_209

Thorbjørn Olesen, Denmark 74-66-69_209

Brandon Stone, South Africa 69-71-69_209

Graeme Storm, England 68-70-71_209

Renato Paratore, Italy 69-69-71_209

Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-67-71_209

Adri Arnaus, Spain 68-69-72_209

Grant Forrest, Scotland 67-70-72_209

Oliver Farr, Wales 67-68-74_209

Billy Horschel, United States 70-70-70_210

Francesco Laporta, Italy 67-73-70_210

Joost Luiten, Netherlands 69-71-70_210

Christiaan Bezuidenhout, South Africa 71-69-70_210

Steven Brown, England 70-70-70_210

Adrian Meronk, Poland 75-65-70_210

Sebastian Heisele, Germany 69-71-70_210

Jamie Donaldson, Wales 68-70-72_210

Chris Wood, England 68-69-73_210

Oliver Fisher, England 69-69-73_211

Kiradech Aphibarnrat, Thailand 67-70-74_211

Julien Guerrier, France 68-70-74_212

Kurt Kitayama, United States 71-69-73_213

Francesco Molinari, Italy 73-67-73_213

Jason Scrivener, Australia 68-71-74_213

Robert Rock, England 69-71-74_214

Sami Valimaki, Finland 70-70-74_214

Soren Kjeldsen, Denmark 68-69-77_214

Calum Hill, Scotland 70-70-76_216

