Australia 5, Argentina 2 Australia 1 3 1 0 — 5 Argentina 1 0 0 1 — 2 Australia_B. Govers…

Australia 5, Argentina 2

Australia 1 3 1 0 — 5 Argentina 1 0 0 1 — 2

Australia_B. Govers 2, J. Hayward 1, L. Sharp 1, T. Wickham 1.

Argentina_M. Casella Schuth 1, J. Tolini 1.

Green Cards_P. Ibarra, Argentina, 0. N. Keenan, Argentina, 0. J. Whetton, Australia, 0. L. Sharp, Australia, 0.

Yellow Cards_N. Cicileo, Argentina, 0.

Red Cards_None.

Umpires_Martin Madden, Britain. Coen van Bunge, Netherlands. Francisco Vazquez, Spain. Hong Zhen Lim, Singapore.

