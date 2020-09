European Tour Estrella Damm N.A.Andalucia Masters Scores

Friday At Real Club Valderrama Sotogrande, Spain Purse: $3.57 million Yardage: 6,988; Par: 71 Second Round John Catlin, United States…

Friday At Real Club Valderrama Sotogrande, Spain Purse: $3.57 million Yardage: 6,988; Par: 71 Second Round

John Catlin, United States 69-70_139

Jamie Donaldson, Wales 72-69_141

Connor Syme, Scotland 69-72_141

Pablo Larrazabal, Spain 71-70_141

Wilco Nienaber, South Africa 72-70_142

Soren Kjeldsen, Denmark 71-72_143

Lorenzo Gagli, Italy 74-69_143

Guido Migliozzi, Italy 69-74_143

Alejandro Canizares, Spain 73-70_143

Martin Kaymer, Germany 72-72_144

Ross McGowan, England 72-72_144

Jake Mcleod, Australia 71-73_144

Alvaro Quiros, Spain 72-73_145

Thomas Detry, Belgium 73-72_145

Antoine Rozner, France 76-69_145

Jeff Winther, Denmark 77-68_145

Bernd Wiesberger, Austria 75-71_146

Sami Valimaki, Finland 77-69_146

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 75-71_146

Damien Perrier, France 76-70_146

Masahiro Kawamura, Japan 73-73_146

Justin Harding, South Africa 71-75_146

Robin Roussel, France 75-71_146

Max Schmitt, Germany 71-75_146

Johannes Veerman, United States 73-73_146

Nacho Elvira, Spain 77-70_147

Pedro Oriol, Spain 75-72_147

Ben Stow, England 74-73_147

Steven Brown, England 73-74_147

Jorge Campillo, Spain 69-78_147

Alexander Bjork, Sweden 74-73_147

Maximilian Kieffer, Germany 73-74_147

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 76-71_147

David Horsey, England 74-73_147

Wil Besseling, Netherlands 75-72_147

Pep Angles, Spain 70-77_147

Joost Luiten, Netherlands 79-69_148

Ashun Wu, Republic of China 77-71_148

Romain Wattel, France 74-74_148

Ben Evans, England 75-73_148

Raphael Jacquelin, France 75-73_148

Ricardo Santos, Portugal 78-70_148

Jonathan Caldwell, Ireland 73-75_148

Joachim B. Hansen, Denmark 74-74_148

Thomas Bjorn, Denmark 72-76_148

Adrian Otaegui, Spain 77-71_148

Dave Coupland, England 72-76_148

Jbe Kruger, South Africa 72-76_148

Julien Guerrier, France 74-74_148

Gregory Havret, France 75-73_148

Carlos Pigem, Spain 75-73_148

Alfredo Garcia-Heredia, Spain 75-74_149

Robert Macintyre, Scotland 80-69_149

Matthew Southgate, England 76-73_149

Toby Tree, England 72-77_149

Joakim Lagergren, Sweden 77-72_149

Bryce Easton, South Africa 76-73_149

Ewen Ferguson, Scotland 73-76_149

Eduardo Molinari, Italy 76-73_149

Lee Westwood, England 76-73_149

Thorbjorn Olesen, Denmark 72-77_149

Francesco Laporta, Italy 76-73_149

Robin Sciot-Siegrist, France 76-73_149

Marcel Schneider, Germany 76-74_150

Alexander Levy, France 75-75_150

Romain Langasque, France 77-73_150

Victor Perez, France 76-74_150

Richard Bland, England 78-72_150

Matthew Jordan, England 81-69_150

Adrien Saddier, France 73-77_150

Jean-Baptiste Gonnet, France 75-75_150

Wade Ormsby, Australia 74-76_150

Rasmus Hojgaard, Denmark 71-79_150

Paul Waring, England 73-77_150

Craig Howie, Scotland 75-75_150

Grant Forrest, Scotland 78-72_150

Rikard Karlberg, Sweden 76-74_150

Missed Cut

Sebastian Soderberg, Sweden 73-78_151

Andy Sullivan, England 73-78_151

Jason Scrivener, Australia 79-72_151

Oscar Lengden, Sweden 75-76_151

Renato Paratore, Italy 77-74_151

Ricardo Gouveia, Portugal 74-77_151

Pedro Figueiredo, Portugal 74-77_151

Darius Van Driel, Netherlands 76-75_151

Cormac Sharvin, Ireland 75-76_151

Eduardo De La Riva, Spain 75-76_151

Joel Stalter, France 76-76_152

Kalle Samooja, Finland 73-79_152

Joel Sjoholm, Sweden 76-76_152

Benjamin Hebert, France 74-78_152

Sihwan Kim, United States 76-76_152

Andrea Pavan, Italy 73-80_153

Jose Maria Olazabal, Spain 74-79_153

Maverick Antcliff, Australia 80-73_153

Brandon Stone, South Africa 74-79_153

Matthieu Pavon, France 74-80_154

Tapio Pulkkanen, Finland 75-79_154

Scott Vincent, Zimbabwe 75-79_154

Justin Walters, South Africa 77-77_154

Calum Hill, Scotland 77-77_154

Rhys Enoch, Wales 79-75_154

Alvaro Mueller-Baumgart, Spain 77-77_154

Marcus Kinhult, Sweden 80-76_156

Emillio Cuartero Blanco, Spain 80-76_156

Nino Bertasio, Italy 79-77_156

Lorenzo Scalise, Italy 78-78_156

Garrick Porteous, England 79-77_156

Eduard Rousaud, Spain 83-74_157

Zach Murray, Australia 77-80_157

Gavin Moynihan, Ireland 79-78_157

Shubhankar Sharma, India 81-76_157

Peter Hanson, Sweden 81-77_158

Tom Gandy, England 78-70_158

Marcus Armitage, England 79-79_158

Alejandro Del Rey, Spain 80-78_158

Kristoffer Broberg, Sweden 81-78_159

Samuel Del Val, Spain 79-80_159

Borja Virto, Spain 76-84_160

Adrian Meronk, Poland 78-82_160

Andres Romero, Argentina 82-79_161

Lars Van Meijel, Netherlands 85-76_161

Anton Karlsson, Sweden 85-76_161

David Howell, England 78-84_162

Niklas Lemke, Sweden 85-77_162

Ivan Canter Gutierrez, Spain 86-77_163

Michael Campbell, Ne Zealand 82-85_167

Withdrew or Retired

Jordan Smith, England

Kristoffer Reitan, Norway

Sean Crocker, United States

Haotong Li, China

Zander Lombard, South Africa

