European Tour Dubai Duty Free Irish Open Par Scores

Friday At Galgorm Spa and Golf Resort Ballymena, Northern Ireland Purse: $1.67 million Yardage: 7,209; Par: 71 First Round Partial…

Friday At Galgorm Spa and Golf Resort Ballymena, Northern Ireland Purse: $1.67 million Yardage: 7,209; Par: 71 First Round Partial Second Round

(a-amateur)

Aaron Rai, England 65-70_135 -5

Robert Rock, England 69-67_136 -4

Dean Burmester, South Africa 65-71_136 -4

Joakim Lagergren, Sweden 70-66_136 -4

Scott Hend, Australia 68-69_137 -3

John Catlin, United States 67-70_137 -3

Justin Harding, South Africa 68-69_137 -3

Ewen Ferguson, Scotland 70-67_137 -3

Jazz Janewattananond, Thailand 68-70_138 -2

David Law, Scotland 69-69_138 -2

Lucas Herbert, Australia 71-67_138 -2

Sean Crocker, United States 72-67_139 -1

Daan Huizing, Netherlands 70-69_139 -1

Marcus Armitage, England 69-71_140 E

Oliver Farr, Wales 70-40_140 E

Nacho Elvira, Spain 69-71_140 E

Adrian Meronk, Poland 71-69_140 E

Clement Sordet, France 70-70_140 E

Calum Hill, Scotland 70-70_140 E

Joost Luiten, Netherlands 71-70_141 +1

Stephen Gallacher, Scotland 67-74_141 +1

James Morrison, England 72-69_141 +1

Fabrizio Zanotti, Paraguay 70-72_142 +2

Lars Van Meijel, Netherlands 71-71_142 +2

Lucas Bjerregaard, Denmark 68-74_142 +2

Niklas Lemke, Sweden 68-74_142 +2

Rikard Karlberg, Sweden 67-75_142 +2

Adri Arnaus, Spain 73-69_142 +2

Wilco Nienaber, South Africa 70-72_142 +2

Dale Whitnell, England 71-72_143 +3

Alejandro Canizares, Spain 71-72_143 +3

Martin Simonsen, Denmark 68-75_143 +3

Jack Senior, England 70-73_143 +3

Matthew Southgate, England 74-70_144 +4

Garrick Porteous, England 73-71_144 +4

Colm Moriarty, Ireland 75-69_144 +4

Joel Stalter, France 74-70_144 +4

Craig Howie, Scotland 73-71_144 +4

Ross Mcgowan, England 73-71_144 +4

Mathieu Fenasse, France 72-72_144 +4

Joachim B. Hansen, Denmark 72-72_144 +4

Shubhankar Sharma, India 72-72_144 +4

George Coetzee, South Africa 71-73_144 +4

Steven Brown, England 71-74_145 +5

Masahiro Kawamura, Japan 74-71_145 +5

Antoine Rozner, France 73-72_145 +5

Aaron Cockerill, Canada 75-70_145 +5

Ben Stow, England 70-75_145 +5

Richie Ramsay, Scotland 71-74_145 +5

Scott Jamieson, Scotland 69-76_145 +5

Robin Sciot-Siegrist, France 73-72_145 +5

a-Mark Power, Ireland 74-71_145 +5

Max Schmitt, Germany 73-72_145 +5

Romain Wattel, France 74-71_145 +5

Projected Cut

Ashley Chesters, England 79-67_146 +6

Padraig Harrington, Ireland 71-75_146 +6

Jeff Winther, Denmark 77-69_146 +6

Francesco Laporta, Italy 73-73_146 +6

Kristoffer Reitan, Norway 72-74_146 +6

Graeme Storm, England 70-76_146 +6

Ashun Wu, China 76-70_146 +6

Damien Perrier, France 71-75_146 +6

Tyler Koivisto, United States 73-73_146 +6

Nicolas Colsaerts, Belgium 73-73_146 +6

David Drysdale, Scotland 73-74_147 +7

Garrick Higgo, South Africa 68-79_147 +7

Julian Suri, United States 71-76_147 +7

Carlos Pigem, Spain 74-73_147 +7

Edoardo Molinari, Italy 74-73_147 +7

Michael Campbell, New Zealand 75-72_147 +7

Shane Lowry, Ireland 75-72_147 +7

Wade Ormsby, Australia 70-78_148 +8

David Horsey, England 76-73_149 +9

Paul Dunne, Ireland 75-74_149 +9

Connor Syme, Scotland 71-78_149 +9

David Howell, England 72-77_149 +9

Mikko Korhonen, Finland 72-78_150 +10

Zach Murray, Australia 74-76_150 +10

Gavin Moynihan, Ireland 74-77_151 +11

a-Tom Mckibbin, Northern Ireland 73-78_151 +11

Ryan Fox, New Zealand 78-73_151 +11

Marc Warren, Scotland 74-78_152 +12

Daniel Young, Scotland 75-77_152 +12

Gaganjeet Bhullar, India 75-78_153 +13

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 78-75_153 +13

Min Woo Lee, Australia 75-78_153 +13

Robin Roussel, France 75-79_154 +14

Marcus Kinhult, Sweden 75-80_155 +15

Oliver Fisher, England 78-77_155 +15

Haydn Porteous, South Africa 74-82_156 +16

Cormac Sharvin, Northern Ireland 83-74_157 +17

Andrea Pavan, Italy 83-76_159 +19

Withdrew

Sebastian Soderberg, Sweden

Leaderboard at time of suspension

1.Aaron Rai, England -5

1.Jordan Smith, England -4

2.Robert Rock, England -4

2.Dean Burmester, South Africa -4

2.Joakim Lagergren, Sweden -4

2.Toby Tree, England -4

3.Scott Hend, Australia -3

3.John Catlin, United States -3

3.Justin Harding, South Africa -3

3.Ewen Ferguson, Scotland -3

3.a-James Sugrue, Ireland -3

3.Oscar Lengden, Sweden -3

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.