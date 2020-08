European Tour-ISPS Handa Wales Open Par Scores

Friday At The Celtic Manor Resort Newport, Wales Purse: $1.19 million Yardage: 7,354; Par: 71 Second Round Connor Syme, Scotland…

Friday At The Celtic Manor Resort Newport, Wales Purse: $1.19 million Yardage: 7,354; Par: 71 Second Round

Connor Syme, Scotland 66-70_136 -6

Sebastian Soderberg, Sweden 68-70_138 -4

Sihwan Kim, United States 71-67_138 -4

Haotong Li, China 72-66_138 -4

Nacho Elvira, Spain 71-67_138 -4

Jordan Smith, England 66-72_138 -4

Liam Johnston, Scotland 70-68_138 -4

Romain Langasque, France 71-68_139 -3

Justin Harding, South Africa 70-70_140 -2

Laurie Canter, England 71-69_140 -2

David Dixon, England 70-70_140 -2

Marcus Kinhult, Sweden 69-71_140 -2

Robert Rock, England 71-69_140 -2

Matthew Jordan, England 69-72_141 -1

Thomas Pieters, Belgium 69-72_141 -1

Adrian Otaegui, Spain 71-70_141 -1

Ashley Chesters, England 69-72_141 -1

Sebastian Heisele, Germany 70-71_141 -1

Aaron Rai, England 70-71_141 -1

Renato Paratore, Italy 69-72_141 -1

Matthew Southgate, England 69-73_142 E

Kurt Kitayama, United States 68-74_142 E

Sami Valimaki, Finland 70-71_142 E

Mathieu Fenasse, France 72-70_142 E

Brandon Stone, South Africa 70-72_142 E

Edoardo Molinari, Italy 72-70_142 E

Adrian Meronk, Poland 73-69_142 E

Adrien Saddier, France 71-71_142 E

Daan Huizing, Netherlands 70-73_143 +1

Oscar Lengden, Sweden 72-71_143 +1

Craig Howie, Scotland 74-69_143 +1

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 73-70_143 +1

Callum Shinkwin, England 68-75_143 +1

Lorenzo Scalise, Italy 72-71_143 +1

Dean Burmester, South Africa 72-71_143 +1

Marcus Armitage, England 74-69_143 +1

Jorge Campillo, Spain 75-68_143 +1

Nicolas Colsaerts, Belgium 71-72_143 +1

Masahiro Kawamura, Japan 74-70_144 +2

Jake McLeod, Australia 73-71_144 +2

Gavin Green, Malaysia 73-71_144 +2

Oliver Fisher, England 71-73_144 +2

Louis De Jager, South Africa 70-74_144 +2

Jason Scrivener, Australia 70-74_144 +2

Wil Besseling, Netherlands 73-71_144 +2

Maximilian Kieffer, Germany 71-73_144 +2

Jack Senior, England 73-71_144 +2

Dale Whitnell, England 73-71_144 +2

Marcel Siem, Germany 70-74_144 +2

Steven Tiley, England 71-73_144 +2

Lee Slattery, England 78-66_144 +2

Cormac Sharvin, Northern Ireland 73-71_144 +2

Calum Hill, Scotland 73-71_144 +2

Ryan Fox, New Zealand 70-74_144 +2

Andrew Johnston, England 73-71_144 +2

Sam Horsfield, England 73-71_144 +2

Aaron Cockerill, Canada 73-71_144 +2

Bernd Ritthammer, Germany 75-70_145 +3

Richey Ramsay, Scotland 73-72_145 +3

James Morrison, England 73-72_145 +3

Sean Crocker, United States 74-71_145 +3

Niklas Lemke, Sweden 73-72_145 +3

Richard McEvoy, England 71-74_145 +3

Daniel Young, Scotland 73-72_145 +3

Lars Van Meijel, Netherlands 72-74_146 +4

Paul Dunne, Ireland 74-72_146 +4

Jonathon Caldwell, Northern Ireland 72-74_146 +4

Matthew Baldwin, England 74-72_146 +4

Anton Karlsson, Sweden 77-69_146 +4

Darius Van Driel, Netherlands 75-71_146 +4

David Law, Scotland 71-75_146 +4

Chris Paisley, England 71-74_146 +4

Robert MacIntyre, Scotland 68-78_146 +4

Damien Perrier, France 71-75_146 +4

Zander Lombard, South Africa 77-69_146 +4

Scott Vincent, Zimbabwe 75-71_146 +4

Clement Sordet, France 72-74_146 +4

Missed Cut

Justin Walters, South Africa 75-72_147 +5

Rhys Enoch, Wales 75-72_147 +5

Lorenzo Gagli, Italy 76-71_147 +5

Joachim B. Hansen, Denmark 73-74_147 +5

Grant Forrest, Scotland 75-72_147 +5

Jacques Kruyswijk, South Africa 71-76_147 +5

Benjamin Poke, Denmark 74-73_147 +5

Jeff Winther, Denmark 75-72_147 +5

Joel Sjoholm, Sweden 74-73_147 +5

Alejandro Canizares, Spain 73-74_147 +5

Gavin Moynihan, Ireland 77-70_147 +5

Ross Fisher, England 74-73_147 +5

Nicolai Dellingshausen, Germany 77-70_147 +5

Martin Simonsen, Denmark 70-78_148 +6

Oliver Farr, Wales 72-76_148 +6

Phillip Eriksson, Sweden 73-75_148 +6

Julian Suri, United States 73-75_148 +6

Alexander Bjork, Sweden 77-71_148 +6

Ross McGowan, England 73-75_148 +6

Tapio Pulkkanen, Finland 74-78_149 +7

Guido Migliozzi, Italy 74-75_149 +7

John Catlin, United States 73-76_149 +7

Phillip Price, Wales 76-73_149 +7

Ewen Ferguson, Scotland 72-78_150 +8

Lucas Bjerregaard, Denmark 72-78_150 +8

Adri Arnaus, Spain 73-77_150 +8

Shubhankar Sharma, India 74-76_150 +8

Bryce Easton, South Africa 73-77_150 +8

Hurly Long, Germany 76-74_150 +8

Carlos Pigem, Spain 73-78_151 +9

Nicolai Hojgaard, Denmark 73-78_151 +9

Thomas Bjorn, Denmark 75-76_151 +9

Min Woo Lee, Australia 77-74_151 +9

Eddie Pepperell, England 74-77_151 +9

Ben Evans, England 71-80_151 +9

Ugo Coussaud, France 80-72_152 +10

Shiv Kapur, India 79-73_152 +10

JC Ritchie, South Africa 74-78_152 +10

Emilio Cuartero Blanco, Spain 74-78_152 +10

Wilco Nienaber, South Africa 76-76_152 +10

Francesco Laporta, Italy 75-78_153 +11

Michael Campbell, New Zealand 73-81_154 +12

Zach Murray, Australia 77-77_154 +12

Jbe Kruger, South Africa 75-79_154 +12

Gregory Bourdy, France 74-80_154 +12

Stephen Gallacher, Scotland 77-77_154 +12

Tom Gandy, Isle of Man 77-79_156 +14

Graeme Storm, England 80-77_157 +15

