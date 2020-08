European Tour ISPS HANDA UK Championship Scores

Thursday At The Belfry Sutton Coldfield, England Purse: $1.65 million Yardage: 7,253; Par: 72 First Round Justin Walters, South Africa…

Thursday At The Belfry Sutton Coldfield, England Purse: $1.65 million Yardage: 7,253; Par: 72 First Round

Justin Walters, South Africa 32-32_64

Joel Sjoholm, Sweden 32-35_67

Scott Vincent, Zimbabwe 34-33_67

Benjamin Hebert, France 34-33_67

Bernd Wiesberger, Austria 32-35_67

Rhys Enoch, Wales 36-32_68

Marcus Kinhult, Sweden 34-34_68

Wade Ormsby, Australia 32-36_68

Martin Kaymer, Germany 34-34_68

Ross Fisher, England 34-34_68

David Dixon, England 35-33_68

Calum Hill, Scotland 32-36_68

Craig Howie, Scotland 36-32_68

Jorge Campillo, Spain 37-32_69

Marc Warren, Scotland 35-34_69

Stephen Gallacher, Scotland 34-35_69

Jeff Winther, Denmark 35-34_69

Jack Senior, England 34-36_70

Lee Slattery, England 34-36_70

Daniel Young, Scotland 37-33_70

Thorbjorn Olesen, Denmark 34-36_70

Matt Walllace, England 35-35_70

Dean Burmester, South Africa 35-35_70

Richard Bland, England 35-35_70

Aaron Rai, England 35-36_71

Ryan Fox, New Zealand 35-36_71

Matthias Schwab, Austria 35-36_71

Oscar Lengden, Sweden 33-38_71

Jake Mcleod, Australia 36-35_71

Ben Evans, England 36-35_71

Benjamin Poke, Denmark 35-37_72

Gregory Havret, France 37-35_72

Matthew Baldwin, England 35-37_72

Matthieu Pavon, France 35-37_72

Danny Willett, England 36-36_72

Jordan Smith, England 37-35_72

Louis De Jager, South Africa 37-35_72

Adrien Saddier, France 36-36_72

Liam Johnston, Scotland 39-33_72

Philip Eriksson, Sweden 35-37_72

Matthew Southgate, England 37-36_73

Pablo Larrazabal, Spain 42-31_73

Romain Langasque, France 34-39_73

David Law, Scotland 35-38_73

Lucas Bjerregaard, Denmark 39-34_73

Dave Coupland, England 36-37_73

Daan Huizing, Netherlands 35-38_73

Gareth Davies, England 35-38_73

Wil Besseling, Netherlands 39-34_73

Ben Stow, England 36-37_73

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 38-36_74

Ashley Chesters, England 39-35_74

Kalle Samooja, Finland 39-35_74

Steven Tiley, England 36-38_74

Ross McGowan, England 38-36_74

Ewen Ferguson, Scotland 39-35_74

Sihwan Kim, United States 37-37_74

Paul Dunne, France 39-35_74

Scott Hend, Australia 40-35_75

Toby Tree, England 36-39_75

Julien Guerrier, France 36-39_75

Daniel Gavins, England 39-37_76

Jordan Wrisdale, England 38-38_76

Mathieu Fenasse, France 37-39_76

Dale Whitnell, England 39-37_76

Hurly Long, Germany 39-38_77

Oliver Fisher, England 41-37_78

Janne Kaske, Finland 37-41_78

Nicolai Hojgaard, Denmark 38-40_78

Richard Mcevoy, England 39-41_80

Lorenzo Scalise, Italy 36-44_80

Brendan Lawlor, Ireland 42-42_84

Retired

David Drysdale, Scotland

Leaderboard at time of suspended play

Justin Walters, South Africa -8 F

Joel Sjoholm, Sweden -5 F

Scott Vincent, Zimbabwe -5 F

Benjamin Hebert, France -5 F

Bernd Wiesberger, Austria -5 F

Rhys Enoch, Wales -4 F

Marcus Kinhult, Sweden -4 F

Wade Ormsby, Australia -4 F

Martin Kaymer, Germany -4 F

Ross Fisher, England -4 F

David Dixon, England -4 F

Calum Hill, Scotland -4 F

Craig Howie, Scotland -4 F

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.