European Tour ISPS HANDA UK Championship Scores

Saturday At The Belfry Sutton Coldfield, England Purse: $1.65 million Yardage: 7,253; Par: 72 Third Round Justin Walters, South Africa…

Saturday At The Belfry Sutton Coldfield, England Purse: $1.65 million Yardage: 7,253; Par: 72 Third Round

Justin Walters, South Africa 64-71-69_204

Martin Kaymer, Germany 68-72-66_206

Benjamin Hebert, France 67-69-70_206

Laurie Canter, England 71-73-67_209

Jorge Campillo, Spain 69-73-67_209

Rasmus Hojgaard, Denmark 73-69-67_209

Marcus Armitage, England 70-68-71_209

Marcus Kinhult, Sweden 68-74-68_210

Min Woo Lee, Australia 71-71-68_210

Bryce Easton, South Africa 72-68-70_210

Andy Sullivan, England 70-72-69_211

Joachim B. Hansen, Denmark 71-71-69_211

Craig Howie, Scotland 68-72-71_211

Ryan Fox, New Zealand 71-67-73_211

Bernd Wiesberger, Austria 67-71-73_211

Martin Simonsen, Denmark 74-70-68_212

Graeme Storm, England 72-69-71_212

Calum Hill, Scotland 68-72-72_212

Stephen Gallacher, Scotland 69-76-68_213

Ben Evans, England 71-72-70_213

Darius Van Driel, Netherlands 72-70-71_213

Lee Westwood, England 70-71-72_213

Scott Vincent, Zimbabwe 67-72-74_213

Matthew Jordan, England 69-69-75_213

Paul Waring, England 70-67-76_213

Haotong Li, China 74-71-69_214

Dave Coupland, England 73-71-70_214

Thorbjorn Olesen, Denmark 70-73-71_214

Thomas Bjorn, Denmark 72-69-73_214

Richard Bland, England 70-70-74_214

Steven Tiley, England 74-71-70_215

Jonathan Caldwell, Ireland 71-74-70_215

Richie Ramsay, Scotland 75-70-70_215

Soren Kjeldsen, Denmark 70-75-70_215

Aaron Rai, England 71-72-72_215

Matt Walllace, England 70-73-72_215

Wade Ormsby, Australia 68-74-73_215

Tom Gandy, England 73-68-74_215

Aaron Cockerill, Canada 72-69-74_215

Lucas Bjerregaard, Denmark 73-72-71_216

Jack Senior, England 70-75-71_216

John Catlin, United States 72-72-72_216

Garrick Higgo, South Africa 70-71-75_216

Dean Burmester, South Africa 70-70-76_216

Julian Suri, United States 68-71-77_216

James Morrison, England 75-70-72_217

Eddie Pepperell, England 74-70-73_217

Ross McGowan, England 74-68-75_217

Marc Warren, Scotland 69-73-75_217

Wilco Nienaber, South Africa 69-72-76_217

Raphael Jacquelin, France 74-71-73_218

Nicolas Colsaerts, Belgium 75-69-74_218

David Horsey, England 71-72-75_218

Jeff Winther, Denmark 69-73-76_218

Ross Fisher, England 68-73-77_218

Joel Sjoholm, Sweden 67-76-76_219

Masahiro Kawamura, Japan 70-75-75_220

David Dixon, England 68-76-76_220

Damien Perrier, France 73-71-76_220

Matthias Schwab, Austria 71-72-77_220

Rhys Enoch, Wales 68-75-77_220

Liam Johnston, Scotland 72-73-76_221

Jake Mcleod, Australia 71-71-79_221

Matthieu Pavon, France 72-72-79_223

Zander Lombard, South Africa 75-69-81_225

Lee Slattery, England 70-75-81_226

<

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.