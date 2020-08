European Tour English Championship Par Scores

Sunday At Hanbury Manor Marriott Hotel & CC Hertfordshire, England Purse: $1.32 million Yardage: 6,660; Par: 71 Final Round Andy…

Sunday At Hanbury Manor Marriott Hotel & CC Hertfordshire, England Purse: $1.32 million Yardage: 6,660; Par: 71 Final Round

Andy Sullivan, England 66-62-64-65_257 -27

Adrian Otaegui, Spain 65-66-67-66_264 -20

Rasmus Hojgaard, Denmark 65-67-69-64_265 -19

Wilco Neinaber, South Africa 68-65-67-66_266 -18

Steven Brown, England 66-65-66-70_267 -17

Min Woo Lee, Australia 64-67-70-67_268 -16

Dean Burmester, South Africa 66-63-69-70_268 -16

Brandon Stone, South Africa 65-66-67-70_268 -16

Scott Jamieson, Scotland 74-63-68-64_269 -15

Scott Vincent, Zimbabwe 64-70-68-67_269 -15

Sean Crocker, United States 69-67-66-67_269 -15

Dave Coupland, England 69-65-66-69_269 -15

Nicolas Colsaerts, Belgium 65-66-68-70_269 -15

Louis De Jager, South Africa 69-66-68-68_270 -14

Jamie Donaldson, Wales 67-64-69-70_270 -14

Jordan Smith, England 68-65-69-70_270 -14

Marcus Armitage, England 68-69-63-70_270 -14

Jason Scrivener, Australia 64-69-66-71_270 -14

Ewen Ferguson, Scotland 67-70-69-65_271 -13

Chris Paisley, England 68-65-70-69_271 -13

Andrew Johnston, England 66-65-71-69_271 -13

Cormac Sharvin, Northern Ireland 63-70-69-69_271 -13

Connor Syme, Scotland 65-69-68-69_271 -13

Oscar Lengden, Sweden 65-66-70-70_271 -13

Ryan Fox, New Zealand 67-67-66-71_271 -13

Romain Langasque, France 65-70-70-67_272 -12

Antoine Rozner, France 67-69-69-67_272 -12

Nicolai Hojgaard, Denmark 67-68-69-68_272 -12

Oliver Fisher, England 67-68-69-68_272 -12

Robin Roussel, France 67-69-68-68_272 -12

Aaron Cockerill, Canada 67-68-68-69_272 -12

Ben Stow, England 70-67-64-71_272 -12

Martin Simonsen, Denmark 65-68-66-73_272 -12

Adrian Meronk, Poland 66-69-71-67_273 -11

Thorbjorn Olesen, Denmark 66-70-70-67_273 -11

Johannes Veerman, United States 67-69-70-67_273 -11

Lorenzo Gagli, Italy 68-69-69-67_273 -11

Renato Paratore, Italy 69-67-69-68_273 -11

Richie Ramsay, Scotland 66-68-69-70_273 -11

Marc Warren, Scotland 68-68-67-70_273 -11

Lee Westwood, England 66-69-68-70_273 -11

Andrea Pavan, Italy 68-68-67-70_273 -11

Laurie Canter, England 64-65-70-74_273 -11

Miguel Angel Jimenez, Spain 66-68-74-66_274 -10

Scott Hend, Australia 71-66-70-67_274 -10

Toby Tree, England 67-67-72-68_274 -10

Romain Wattel, France 65-71-70-68_274 -10

Ricardo Santos, Portugal 68-68-69-69_274 -10

Jack Senior, England 65-72-68-69_274 -10

Aaron Rai, England 68-69-68-69_274 -10

Sihwan Kim, United States 67-65-72-70_274 -10

Alejandro Canizares, Spain 69-64-69-72_274 -10

Justin Harding, South Africa 67-65-74-69_275 -9

Marcel Schneider, Germany 67-70-69-69_275 -9

Joachim B. Hansen, Denmark 69-66-70-70_275 -9

Bryce Easton, South Africa 66-69-72-69_276 -8

Julien Guerrier, France 70-67-69-70_276 -8

David Drysdale, Scotland 65-70-70-71_276 -8

Richard Bland, England 65-66-73-72_276 -8

Thomas Detry, Belgium 64-72-66-74_276 -8

Matthew Southgate, England 67-69-69-72_277 -7

Richard McEvoy, England 70-66-70-72_278 -6

Wil Besseling, Netherlands 70-67-75-67_279 -5

Tapio Pulkkanen, Finland 70-67-70-72_279 -5

Pablo Larrazabal, Spain 69-67-74-71_281 -3

Kalle Samooja, Finland 67-70-71-73_281 -3

Lee Slattery, England 69-67-71-74_281 -3

David Howell, England 64-71-73-74_282 -2

Rhys Enoch, Wales 66-70-72-74_282 -2

Emilio Cuartero Blanco, Spain 71-66-73-73_283 -1

David Law, Scotland 68-68-76-73_285 +1

Bernd Ritthammer, Germany 69-65-77-74_285 +1

Callum Shinkwin, England 68-67-69-81_285 +1

