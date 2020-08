European Tour Celtic Classic Par Scores

Saturday At Celtic Manor Resort Newport, Wales Purse: $1.302 million Yardage: 7315; Par: 71 Third Round Connor Syme, Scotland 68-67-63_198 -15…

Connor Syme, Scotland 68-67-63_198 -15

Sam Horsfield, England 67-64-68_199 -14

Sebastian Soderberg, Sweden 66-69-65_200 -13

Adrian Meronk, Poland 66-71-64_201 -12

Thomas Detry, Belgium 67-66-68_201 -12

Andrew Johnston, Scotland 67-66-68_201 -12

Callum Shinkwin, England 68-65-69_202 -11

Thomas Pieters, Belgium 64-68-70_202 -11

Jason Scrivener, Australia 69-69-65_203 -10

Cormac Sharvin, Northern Ireland 71-67-65_203 -10

Marc Warren, Scotland 66-72-65_203 -10

Wil Besseling, Netherlands 67-69-67_203 -10

Jake McLeod, Australia 65-69-69_203 -10

David Horsey, England 68-71-65_204 -9

Sami Valimaki, Finland 71-68-65_204 -9

Scott Vincent, Zimbabwe 69-69-66_204 -9

Matthew Southgate, England 67-70-67_204 -9

Sihwan Kim, United States 66-70-68_204 -9

Rhys Enoch, Wales 69-66-69_204 -9

Maximilian Kieffer, Germany 69-70-66_205 -8

Jack Senior, England 69-70-66_205 -8

James Morrison, England 67-70-68_205 -8

John Catlin, United States 68-68-69_205 -8

Adrian Otaegui, Spain 69-67-69_205 -8

Adri Arnaus, Spain 73-68-65_206 -7

Aaron Cockerill, Canada 70-69-67_206 -7

Lorenzo Gagli, Italy 67-70-69_206 -7

Jonathon Caldwell, Northern Ireland 68-66-72_206 -7

Alexander Bjork, Sweden 71-70-66_207 -6

Andy Sullivan, England 70-71-66_207 -6

Steven Brown, England 67-72-68_207 -6

Joel Sjoholm, Sweden 68-70-69_207 -6

Aaron Rai, England 67-70-70_207 -6

Jordan Smith, England 68-68-71_207 -6

Nacho Elvira, Spain 66-69-72_207 -6

Sean Crocker, United States 68-66-73_207 -6

Jacques Kruyswijk, South Africa 70-71-67_208 -5

Ryan Fox, New Zealand 69-71-68_208 -5

Justin Harding, South Africa 69-71-68_208 -5

Soren Kjeldsen, Denmark 70-70-68_208 -5

Scott Hend, Australia 75-65-68_208 -5

Ross Fisher, England 72-68-68_208 -5

Sebastian Heisele, Germany 69-70-69_208 -5

Dale Whitnell, England 72-67-69_208 -5

Justin Walters, South Africa 70-69-69_208 -5

Louis De Jager, South Africa 71-68-69_208 -5

Calum Hill, Scotland 70-68-70_208 -5

Edoardo Molinari, Italy 66-72-70_208 -5

Oscar Lengden, Sweden 69-69-70_208 -5

Francesco Laporta, Italy 69-69-70_208 -5

Wilco Nienaber, South Africa 70-67-71_208 -5

Guido Migliozzi, Italy 66-70-72_208 -5

Matthew Jordan, England 68-66-74_208 -5

Oliver Farr, Wales 73-67-69_209 -4

Toby Tree, England 65-75-69_209 -4

Ashley Chesters, England 72-68-69_209 -4

Martin Simonsen, Denmark 68-71-70_209 -4

Maverick Antcliff, Australia 68-71-70_209 -4

Gavin Green, Maylasia 70-69-70_209 -4

Thorbjorn Olesen, Denmark 71-70-69_210 -3

Rikard Karlberg, Sweden 73-68-69_210 -3

Nicolas Colsaerts, Belgium 67-73-70_210 -3

Damien Perrier, France 70-69-71_210 -3

Jamie Donaldson, Wales 70-70-70_210 -3

Dean Burmester, South Africa 71-68-71_210 -3

Shubhankar Sharma, India 71-70-70_211 -2

Pablo Larrazabal, Spain 70-71-70_211 -2

Min Woo Lee, Australia 69-71-71_211 -2

Ross McGowan, England 70-70-71_211 -2

Grant Forrest, Scotland 72-68-72_212 -1

Julian Suri, United States 72-69-72_213 E

Ben Stow, England 68-72-73_213 E

Nino Bertasio, Italy 71-69-74_214 +1

Carlos Pigem, Spain 70-71-74_215 +2

Bernd Ritthammer, Germany 71-70-76_218 +4

