LPGA Tour ISPS Handa Vic Open Scores

Saturday At 13th Beach Golf Links Geelong, Australia Beach Course: 6,625 yards, par-72 Creek Course: 6,307 yards, par-73 Purse: $1.1 million Third Round Ayean Cho 69-66-70—205 Madelene Sagstrom 65-67-74—206 Alena Sharp 68-69-70—207 Hee Young Park 68-68-72—208 So Yeon Ryu 71-70-68—209 Pei-Ying Tsai 68-68-73—209 Minjee Lee 69-67-74—210 Stephanie Meadow 67-70-74—211 Pornanong Phatlum 67-70-74—211 Linnea Strom 66-69-76—211 Dana Finkelstein 67-73-72—212 Emma Talley 73-66-73—212 Leona Maguire 69-69-74—212 Hye-Jin Choi 69-68-75—212 Robyn Choi 70-65-77—212 Ssu-Chia Cheng 71-71-71—213 Hannah Green 69-73-71—213 Jeong Eun Lee 71-70-72—213 Yu Liu 70-71-72—213 a-Ho Yu An 70-71-72—213 Tiffany Joh 67-73-73—213 Perrine Delacour 69-69-75—213 Haeji Kang 65-71-77—213 Jenny Coleman 72-70-72—214 Yealimi Noh 71-70-73—214 a-Stephanie Kyriacou 68-73-73—214 Maria Fernanda Torres 72-67-75—214 Jin Hee Im 69-70-75—214 Sarah Kemp 71-67-76—214 Min A Yoon 71-66-77—214 Christina Kim 67-70-77—214 Ally McDonald 68-65-81—214 Kelly Tan 72-70-73—215 Anne van Dam 71-71-73—215 Suzuka Yamaguchi 70-72-73—215 Cheyenne Knight 67-75-73—215 Su Oh 73-68-74—215 Wichanee Meechai 72-69-74—215 Dottie Ardina 70-70-75—215 Peiyun Chien 65-74-76—215 Missed cut Manon De Roey 72-70-74—216 Alana Uriell 70-72-74—216 Hee Jeong Lim 70-71-75—216 Xiyu Lin 67-72-77—216 Klara Spilkova 67-71-78—216 Jeongeun Lee6 68-69-79—216 Haley Moore 66-71-79—216 Inbee Park 70-72-75—217 Tiffany Chan 70-70-77—217 Cydney Clanton 68-69-80—217 Jennifer Song 75-67-76—218 Charlotte Thomas 74-68-76—218 Karine Icher 70-68-80—218 Jasmine Suwannapura 69-67-82—218 Pajaree Anannarukarn 74-68-77—219 Mina Harigae 69-73-77—219 Lauren Stephenson 70-70-79—219 Pavarisa Yoktuan 67-72-80—219 Matilda Castren 68-74-78—220 Andrea Lee 74-68-79—221 Dani Holmqvist 69-73-79—221 Linnea Johansson 70-69-83—222 Karis Davidson 73-69-81—223 Mel Reid 72-69-82—223 Jiwon Jeon 69-69-86—224

