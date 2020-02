ISPS Handa Women’s Australian Open Scores

Saturday At Royal Adelaide Golf Club Adelaide, Australia Purse: $1.3 million Yardage: 6,689; Par: 73 Third Round a-amateur Inbee Park…

Saturday At Royal Adelaide Golf Club Adelaide, Australia Purse: $1.3 million Yardage: 6,689; Par: 73 Third Round a-amateur Inbee Park 67-69-68—204 Ayean Cho 69-69-69—207 Marina Alex 68-70-70—208 Perrine Delacour 72-70-67—209 Celine Boutier 70-69-70—209 Maria Fassi 73-67-70—210 Yu Liu 73-67-70—210 Elizabeth Szokol 71-69-70—210 Madelene Sagstrom 69-70-71—210 Christina Kim 70-73-68—211 So Yeon Ryu 71-69-71—211 Brittany Altomare 70-70-71—211 Amy Olson 68-72-71—211 Pornanong Phatlum 72-71-69—212 Nicole Broch Larsen 71-71-70—212 Stephanie Meadow 70-72-70—212 Mi Hyang Lee 71-69-72—212 Ashleigh Buhai 71-69-72—212 Ally McDonald 70-70-72—212 Hannah Green 69-71-72—212 Jillian Hollis 68-69-75—212 Xiyu Lin 73-70-70—213 Hee Young Park 73-70-70—213 Peiyun Chien 71-71-71—213 Lizette Salas 70-70-73—213 Jodi Ewart Shadoff 66-70-77—213 Giulia Molinaro 71-74-69—214 Azahara Munoz 74-70-70—214 Wei-Ling Hsu 69-73-72—214 Nelly Korda 69-73-72—214 Cristie Kerr 76-67-72—215 Erika Hara 74-69-72—215 Pavarisa Yoktuan 72-70-73—215 Georgia Hall 70-72-73—215 Kim Kaufman 69-73-73—215 Jeongeun Lee6 67-74-74—215 Yealimi Noh 71-69-75—215 Dottie Ardina 70-70-75—215 Yuka Saso 75-71-70—216 Andrea Lee 72-74-70—216 Esther Henseleit 72-72-72—216 Jane Park 71-73-72—216 Robyn Choi 72-70-74—216 Lauren Stephenson 72-70-74—216 Minjee Lee 70-72-74—216 Jasmine Suwannapura 70-72-74—216 Cydney Clanton 76-70-71—217 Lindsey Weaver 73-73-71—217 Pajaree Anannarukarn 72-74-71—217 Jing Yan 69-77-71—217 Ayako Uehara 73-72-72—217 Gemma Dryburgh 71-74-72—217 Alana Uriell 72-72-73—217 Mel Reid 72-71-74—217 Anna Nordqvist 71-71-75—217 Mind Muangkhumsakul 70-72-75—217 Kelly Tan 69-73-75—217 a-Ho Yu An 69-72-76—217 Kristen Gillman 69-72-76—217 Nanna Koerstz Madsen 73-72-73—218 Julieta Granada 73-72-73—218 Dana Finkelstein 73-71-74—218 Wichanee Meechai 73-70-75—218 Min A Yoon 73-73-73—219 Hye-Jin Choi 71-75-73—219 Daniela Darquea 74-70-75—219 Hee Jeong Lim 72-72-75—219 Stacy Lewis 70-74-75—219 a-Charlotte Heath 76-70-74—220 Jiyai Shin 75-71-74—220 Anne van Dam 73-73-74—220 Cheyenne Knight 73-71-76—220 Ryann O’Toole 72-72-76—220 Katherine Kirk 73-73-75—221 Albane Valenzuela 74-71-76—221 Beatriz Recari 71-74-76—221 Na Yeon Choi 69-76-76—221 Pernilla Lindberg 70-72-79—221 Charlotte Thomas 74-72-77—223 Karis Davidson 75-71-79—225 Tonje Daffinrud 70-73-84—227

