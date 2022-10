Ataques aéreos del Ejército de Myanmar matan a decenas

BANGKOK (AP) — Ataques aéreos del Ejército de Myanmar mataron a más de 60 personas que asistían a la celebración…

BANGKOK (AP) — Ataques aéreos del Ejército de Myanmar mataron a más de 60 personas que asistían a la celebración del aniversario de la principal organización política de la minoría étnica Kachin, dijeron el lunes miembros del grupo y un socorrista.

El ataque ocurrió tres días antes de que los ministros del exterior del sudeste asiático celebren una reunión especial en Indonesia para hablar sobre el aumento de la violencia en Myanmar.

El ataque del domingo en la noche durante la celebración de la Organización para la Independencia de Kachin, en el estado norteño de Kachin, pareció ser el más duro desde que los militares arrebataron el poder en febrero del año pasado al gobierno electo de Aung San Suu Kyi.

