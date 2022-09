DP World Tour Italian Open Scores

Friday At Marco Simone Golf Club Rome Purse: $3 million Yardage: 7,268; Par: 71 Partial Second Round Suspended due to…

Friday At Marco Simone Golf Club Rome Purse: $3 million Yardage: 7,268; Par: 71 Partial Second Round Suspended due to darkness

Rory Mcilroy, Northern Ireland 67-66_133

Matt Fitzpatrick, England 65-69_134

Tom Lewis 70-65_135

Victor Perez, France 70-66_136

Tyrell Hatton, England 72-65_137

Jordan Smith, England 69-68_137

Sebastian Garcia-Rodriguez, Spain 71-66_137

Luke Donald, England 69-68_137

Joost Luiten, Netherlands 66-71_137

Lucas Herbert, Australia 70-67_137

Scott Jamieson, Scotland 67-71_138

Ashun Wu, China 70-68_138

Oliver Bekker, South Africa 68-70_138

Marcel Schneider, Germany 70-68_138

Antoine Rozner, France 67-71_138

Alvaro Quiros, Spain 67-71_138

Kurt Kitayama, United States 71-67_138

Tapio Pulkkanen, Finland 69-69_138

Nicolai Hojgaard, Denmark 68-70_138

Espen Kofstad, Norway 72-67_139

Matthew Southgate, England 70-69_139

Robert Macintyre, SCotland 70-69_139

Alex Fitzpatrick, England 70-69_139

Viktor Hovland, Norway 71-68_139

a-Flavia Michetti, Italy 70-69_139

Eddie Pepperell, England 67-73_140

Louis De Jager, South Africa 69-71_140

Jason Scrivener, Australia 70-70_140

Darren Fichardt, South Africa 69-71_140

Mikko Korhonen, Finland 73-67_140

Jorge Campillo, Spain 70-71_141

Gregory Havret, France 72-69_141

Maverick Antcliff, Austria 72-69_141

Guido Migliozzi, Italy 70-71_141

Mike Lorenzo-Vera, France 71-70_141

Niklas Norgaard Moller, Denmark 76-65_141

David Howell, England 71-70_141

Rikard Karlberg, Sweden 71-70_141

Filippo Celli, Italy 69-72_141

Francesco Molinari, Italy 73-68_141

Matt Ford, England 70-71_141

Andy Sullivan, England 71-71_142

Soren Kjeldsen, Denmark 72-70_142

Dale Whitnell, England 69-73_142

Thorbjorn Olesen, Denmark 72-70_142

Marc Warren, Scotland 71-71_142

Thomas Bjorn, Denmark 66-76_142

Eduardo Molinari, Italy 70-72_142

Rafa Cabrera Bello, Spain 67-75_142

Callum Shinkwin, England 72-70_142

Jesper Kennegard, Denmark 74-68_142

Niall Kearney, Repbulic of Ireland 75-67_142

Gavin Green, Malaysia 67-75_142

Ricardo Santos, Portugal 71-71_142

Julien Brun, France 74-68_142

Marcus Armitage, England 72-70_142

Julien Quesne, France 72-71_143

Brandon Stone, South Africa 71-72_143

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 69-74_143

Alexander Bjork, Sweden 74-69_143

Andrew Wilson, England 74-69_143

a-Marco Florioli, Italy 73-70_143

Kiradech Aphibarnrat, Thailand 70-73_143

Romain Langasque, France 69-74_143

Stefana Mazzoli, Italy 71-72_143

Yannik Paul, Germany 68-75_143

Robert Rock, England 72-71_143

Adrian Otaegui, Spain 74-69_143

Ross McGowan, England 70-73_143

Chris Wood, England 74-69_143

Rasmus Hojgaard, Denmark 70-73_143

Lukas Nemecz, Austria 72-71_143

George Coetzee, South Africa 74-70_144

Fabrizio Zanotti, Paraguay 72-72_144

Lucas Bjerregaard, Denmark 72-72_144

Scott Hend, Australia 70-74_144

Niklas Lemke, Sweden 75-69_144

Stephen Gallacher, Scotland 76-68_144

Sami Valimaki, Finland 76-69_145

Min Woo Lee, Australia 73-72_145

John Catlin, United States 70-75_145

Johannes Veerman, United States 76-69_145

Carlos Pigem, Spain 73-72_145

Shubhankar Sharma, India 75-70_145

Adri Arnaus, Spain 67-78_145

Paul Dunne, Republic of Ireland 74-72_146

Julian Suri, United States 76-70_146

Cormac Sharvin, Northern Ireland 73-73_146

Victor Dubuisson, France 70-76_146

Chase Hanna, United States 77-69_146

Adrian Meronk, Poland 70-76_146

Daan Huizing, Netherlands 70-76_146

Pep Angles, Spain 74-72_146

Luca Cianchetti, Italy 70-76_146

Hugo Leon, Chile 74-72_146

Nacho Elvira, Spain 72-75_147

David Drysdale, Scotland 75-72_147

Marcel Siem, Germany 74-73_147

Craig Howie, Scotland 75-72_147

Garrick Porteous, England 73-74_147

Lee Slattery, England 74-73_147

Lorenzo Gagli, Italy 75-72_147

Sean Crocker, United States 70-77_147

Richard Mansell, England 69-78_147

David Law, Scotland 74-74_148

Nicolas Colsaerts, Belgium 75-73_148

Grant Forrest, Scotland 72-76_148

Jean-Baptist Gonnet, France 77-72_149

Maximilian Kieffer, Germany 73-76_149

Joakim Lagergren, Sweden 75-74_149

Jazz Janewattananond, Thailand 75-74_149

Richard Mcevoy, England 75-74_149

Clancy Waugh, United States 74-75_149

Ashley Chesters, England 74-75_149

Jacopo Vecchi Fossa, Italy 74-76_150

Renato Paratore, Italy 73-77_150

Huilin Zhang, China 78-72_150

Angel Hidalgo, Spain 76-74_150

Zander Lombard, South Africa 71-79_150

Francesco Laporta, Italy 78-73_151

Oliver Farr, Wales 77-74_151

Zach Murray, Australia 76-75_151

Benjamin Hebert, France 75-77_152

Kristoffer Broberg, Sweden 77-75_152

Ross Fisher, England 74-79_153

Gregorio De Leo, Italy 79-74_153

Masahiro Kawamura, Japan 75-78_153

Joel Girrbach, Switzerland 75-78_153

Andrea Pavan, Italy 75-79_154

Dave Coupland, England 76-78_154

Manfredi Manica, Italy 75-80_155

Oliver Fisher, England 77-78_155

Haydn Porteous, South Africa 81-76_157

Did Not Finish

Robin Roussel, France

Aaron Rai, England

Kalle Samooja, Finland

Nicolai Von Dellingshausen, Germany

Justin Walters, South Africa

Santiago Tarrio Ben, Spain

Daniel Gavins, England

Andrea Saracino, Italy

Ricardo Gouveia, Portugal

Andrea Romano, Italy

a-Giovanni Manzoni, Italy

Marcus Kinhult, Sweden

Wil Besseling, Netherlands

Daniel Van Tonder, South Africa

Jonathan Caldwell, Northern Ireland

Pablo Larrazabal, Spain

Steven Brown, England

Richard Sterne, South Africa

Alejandro Canizares, Spain

Chris Paisley, England

