USGA Women’s Amateur Championship

Tuesday At Chambers Bay Golf Course University Place, Washington Yardage: 6,526; Par: 73 Second Round

Alice Ziyi Zhao, China 67-69_136 -10

Laney Frye, Nicholasville, Ky. 68-68_136 -10

Latanna Stone, Riverview, Fla. 71-65_136 -10

Kelsey Bennett, Australia 69-70_139 -7

Megha Ganne, Holmdel, N.J. 71-68_139 -7

Amari Avery, Riverside, Calif. 72-67_139 -7

Maddison Hinson-Tolchard, Australia 69-71_140 -6

Taglao Jeeravivitaporn, Thailand 70-70_140 -6

Catherine Rao, Camarillo, Calif. 73-67_140 -6

Casey Weidenfeld, Pembroke Pines, Fla. 68-72_140 -6

Melanie Green, Medina, N.Y. 71-70_141 -5

Lauren Gomez, Murietta, Calif. 70-71_141 -5

Kaleiya Romero, San Jose, Calif. 72-69_141 -5

Rachel Kuehn, Asheville, N.C. 70-72_142 -4

Jensen Castle, Columbia, S.C. 73-69_142 -4

Han Hsuan Yu, Taipei 71-72_143 -3

Angela (Yilin) Liu, Irvine, Calif. 68-75_143 -3

Jaclyn Laha, Pleasanton, Calif. 74-70_144 -2

Brooke Seay, San Diego, Calif. 69-75_144 -2

Leigha Devine, Windsor, Colo. 71-73_144 -2

Lilly Thomas, Bentonville, Ark. 73-72_145 -1

Sara Im, Duluth, Ga. 73-72_145 -1

Kynadie Adams, Nashville, Tenn. 75-70_145 -1

Zoe Campos, Valencia, Calif. 71-74_145 -1

Annabelle Pancake, Zionsville, Ind. 73-72_145 -1

Angela Arora, Canada 76-70_146 E

Annabel Wilson, Ireland 73-73_146 E

Nika Ito, Japan 72-72_146 E

Fiona Xu, New Zealand 76-70_146 E

Kayla Smith, Burlington, N.C. 71-75_146 E

Leigh Chien, Irvine, Calif. 73-73_146 E

Taylor Ledwein, New Prague, Minn. 73-73_146 E

Jennifer Cleary, Wilmington, Del. 72-74_146 E

Lauren Zaretsky, Canada 74-73_147 +1

Saki Baba, Japan 73-74_147 +1

Sera Hasegawa, Japan 72-75_147 +1

Tsubasa Kajitani, Japan 72-75_147 +1

Abbey Daniel, Covington, La. 77-70_147 +1

Gianna Clemente, Scottsdale, Ariz. 73-74_147 +1

Lauren Lehigh, Loveland, Colo. 77-70_147 +1

Mia Hammond, New Albany, Ohio 72-75_147 +1

Aliea Clark, New York, N.Y. 75-72_147 +1

Amanda Sambach, Pinehurst, N.C. 73-74_147 +1

Brianna Navarrosa, San Diego, Calif. 71-76_147 +1

Megan Yang, San Jose, Calif. 75-72_147 +1

Bohyun Park, Korea 76-72_148 +2

Katie Li, Basking Ridge, N.J. 73-75_148 +2

Aneka Seumanutafa, Emmitsburg, Md. 75-73_148 +2

Lynn Lim, Gallatin, Tenn. 71-77_148 +2

Rachel Heck, Memphis, Tenn. 73-75_148 +2

Ashley Kim, Redondo Beach, Calif. 77-71_148 +2

Ami Gianchandani, Watchung, N.J. 74-74_148 +2

Vanessa Borovilos, Canada 74-75_149 +3

Monet Chun, Canada 76-73_149 +3

Savannah Grewal, Canada 74-75_149 +3

Yixian Guo, China 77-72_149 +3

Bailey Shoemaker, Dade City, Fla. 77-72_149 +3

Julia Gregg, Farmers Branch, Texas 74-75_149 +3

Izzy Pellot, Orlando, Fla. 76-73_149 +3

Anna Fang, San Diego, Calif. 76-73_149 +3

Victoria Zheng, Canada 74-76_150 +4

Jieni Li, China 76-74_150 +4

Alice Hodge, Larchmont, N.Y. 77-73_150 +4

Jennifer Rosenberg, Laurel Hollow, N.Y. 72-78_150 +4

Julia Misemer, Overland Park, Kan. 75-75_150 +4

Camryn Carreon, San Antonio, Texas 74-76_150 +4

Emma Abramson, Sandwich, Mass. 73-77_150 +4

Anika Dy, Traverse City, Mich. 75-75_150 +4

Failed to make the cut

Valentina Rossi, Argentina 77-74_151 +5

Tomi Arejola, Phillipines 76-75_151 +5

Rianne Mikhaela Malixi, Phillipines 77-74_151 +5

Crystal Wang, Diamond Bar, Calif. 80-71_151 +5

Hannah Levi, D’Iberville, Miss. 75-76_151 +5

Kelly Sim, Edgewater, N.J. 77-74_151 +5

Cassie Kim, Yakima, Wash. 70-81_151 +5

Coco Pei, Canada 74-78_152 +6

Nicole Abelar, Phillipines 72-80_152 +6

Morgan Miller, Austin, Texas 76-76_152 +6

Helen Yeung, Clarksville, Md. 75-77_152 +6

Megan Whittaker, Elkhorn, Neb. 76-76_152 +6

Ty Akabane, Honolulu, Hawaii 77-75_152 +6

Catherine Park, Irvine, Calif. 75-77_152 +6

Megan Schofill, Monticello, Fla. 75-77_152 +6

Elina Kuang, Murietta, Calif. 75-77_152 +6

Alexandra Gazzoli, Palm Coast, Fla. 78-74_152 +6

Sabrina Iqbal, San Jose, Calif. 74-78_152 +6

Molly Smith, Westford, Mass. 77-75_152 +6

Brooke Biermann, Wildwood, Mo. 76-76_152 +6

Justice Bosio, Australia 76-77_153 +7

Hsin Tai Lin, Taipei 75-78_153 +7

Britta Snyder, Ames, Iowa 75-78_153 +7

Sophia Burnett, Bluffton, S.C. 76-77_153 +7

Andie Smith, Bluffton, S.C. 79-74_153 +7

Emilia Migliaccio, Cary, N.C. 77-76_153 +7

Abbey Schutte, Goodyear, Ariz. 79-74_153 +7

Zoe Slaughter, Houston, Texas 73-80_153 +7

Avery Weed, Ocean Springs, Miss. 80-73_153 +7

Sarah Lydic, Ocean View, Del. 74-79_153 +7

Isabel Sy, San Gabriel, Calif. 75-78_153 +7

Gracie McGovern, Scottsdale, Ariz. 76-77_153 +7

Reagan Zibilski, Springfield, Mo. 79-74_153 +7

Sarah Kahn, Windermere, Fla. 77-76_153 +7

Brooke Rivers, Canada 77-77_154 +8

Audrey Tan, Malaysia 79-75_154 +8

Grace Lee, Bellevue, Wash. 77-77_154 +8

Sophie Linder, Carthage, Tenn. 79-75_154 +8

Danielle Suh, Herndon, Va. 77-77_154 +8

Meagan Winans, Richardson, Texas 76-78_154 +8

Ryan Flynn, Truckee, Calif. 79-75_154 +8

Faith Kilgore, Wimberly, Texas 77-77_154 +8

Euna Han, Canada 75-80_155 +9

Jasmine Youn, Guatemala 74-81_155 +9

Isabel Amezcua, Mexico 74-81_155 +9

Allison Bray, Cape Girardeau, Mo. 78-77_155 +9

Blakesly Brock, Chattanooga, Tenn. 80-75_155 +9

Grace Curran, New Lenox, Ill. 74-81_155 +9

Ina Kim-Schaad, New York, N.Y. 74-81_155 +9

Kate Barber, Savannah, Ga. 74-81_155 +9

Kaitlyn Lee, Scarsdale, N.Y. 80-75_155 +9

Kendall Prince, Lake Oswego, Ore. 78-78_156 +10

Claire Wright, Chowchilla, Calif. 80-76_156 +10

Martha Leach, Hebron, Ky. 78-78_156 +10

Kaitlyn Schroeder, Jacksonville, Fla. 75-81_156 +10

Thienna Huynh, Lilburn, Ga. 73-83_156 +10

Tatum Walsh, Midlothian, Va. 77-79_156 +10

Kate Nakaoka, Mililani, Hawaii 81-75_156 +10

Shannyn Vogler, Moline, Ill. 78-78_156 +10

Caroline Patterson, Palm Beach Gardens, Fla. 77-79_156 +10

Ellie Roth, Plano, Texas 76-80_156 +10

Adithi Anand, Richmond, Wash. 78-78_156 +10

Tillie Claggett, Canada 79-78_157 +11

Ching-Tzu Chen, Taipei 77-80_157 +11

Emily Dunlap, Greenville, S.C. 77-80_157 +11

Jennifer Gu, Canada 76-82_158 +12

Tiffany Kong, Canada 81-77_158 +12

Amber Park, Allen, Texas 78-80_158 +12

Charlotte Hillary, Englewood, Colo. 77-81_158 +12

Ellen Port, St. Louis, Mo. 74-84_158 +12

Sofia Benavides, Mexico 78-81_159 +13

Tunrada Piddon, Thailand 82-77_159 +13

Carly Carter, Eagle, Idaho 77-82_159 +13

Michelle Woo, Fremont, Calif. 82-77_159 +13

Yana Wilson, Henderson, Nev. 80-79_159 +13

Alison Takamiya, Honolulu, Hawaii 82-77_159 +13

Brooklyn Millard, Aurora, Ohio 80-80_160 +14

Ailis Tribolet, Chandler, Ariz. 82-79_161 +15

Hunter Nugent, Canada 83-79_162 +16

Mason Lewis, Granbury, Texas 79-83_162 +16

Lara Tennant, Portland, Ore. 81-82_163 +17

Leia Chung, Wahiawa, Hawaii 78-85_163 +17

Alessandra Nagayo, Canada 79-85_164 +18

Emma Tang, Chino Hills, Calif. 83-81_164 +18

Alise Knudson, Dallas, Texas 84-80_164 +18

Cara Heisterkamp, Westlake, Ohio 82-82_164 +18

Faith Belmear, Owasso, Okla. 82-85_167 +21

Adie Maki, Canton, Mich. 89-87_176 +30

