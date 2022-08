DP World Tour Omega European Masters Par Scores

Friday At Crans-sur-Sierre Golf Course Crans Montana, Switzerland Purse: $1.99 million Yardage: 6,824; Par: 70 Second Round Suspended (darkness) Nacho…

Friday At Crans-sur-Sierre Golf Course Crans Montana, Switzerland Purse: $1.99 million Yardage: 6,824; Par: 70 Second Round Suspended (darkness)

Nacho Elvira, Spain 65-65_130 -10

Marcel Siem, Germany 65-65_130 -10

Scott Jamieson, Scotland 64-67_131 -9

Richard Mansell, England 67-64_131 -9

Adri Arnaus, Spain 69-63_132 -8

Masahiro Kawamura, Japan 68-65_133 -7

Carlos Pigem, Spain 68-65_133 -7

Marcel Schneider, Germany 67-66_133 -7

Guido Migliozzi, Italy 68-66_134 -6

James Morrison, England 70-64_134 -6

Alvaro Quiros, Spain 68-66_134 -6

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 67-67_134 -6

Antoine Rozner, France 70-65_135 -5

Richie Ramsay, Scotland 67-68_135 -5

Alexander Bjork, Sweden 68-67_135 -5

Matthew Southgate, England 65-70_135 -5

Santiago Tarrio Ben, Spain 65-70_135 -5

Zheng-kai Bai, China 70-65_135 -5

Joost Luiten, Netherlands 65-70_135 -5

Niklas Norgaard Moller, Denmark 75-61_136 -4

Joel Girrbach Moller, Switzerland 67-69_136 -4

Jeff Winther, Denmark 67-69_136 -4

Marcus Helligkilde, Denmark 71-65_136 -4

Andy Sullivan, England 69-67_136 -4

Fabrizio Zanotti, Paraguay 68_68_136 -4

Nicolai Hojgaard, Denmark 68_68_136 -4

Benjamin Rusch, Switzerland 69-67_136 -4

Joachim B. Hansen, Denmark 71-65_136 -4

Wil Besseling, Netherlands 67-69_136 -4

Lee Slattery, England 69-67_136 -4

Ricardo Gouveia, Portugal 68_68_136 -4

Thomas Aiken, South Africa 71-65_136 -4

Ricardo Santos, Portugal 70-66_136 -4

Wilco Nienaber, South Africa 69-68_137 -3

Mike Lorenzo-Vera, France 71-66_137 -3

Francesco Laporta, Italy 71-66_137 -3

Matthew Jordan, England 70-67_137 -3

Danny Willett, England 70-67_137 -3

Ashley Chesters, England 70-67_137 -3

Mikko Korhonen, Finland 71-66_137 -3

Benjamin Hebert, France 71-66_137 -3

Daniel Van Tonder, South Africa 69-68_137 -3

Dimitrios Papadatos, Australia 68-69_137 -3

Projected Cut

Gregory Bourdy, France 68-70_138 -2

Andres Romero, Argentina 72-66_138 -2

Joakim Lagergren, Sweden 73-65_138 -2

Jonathan Caldwell, Northern Ireland 68-70_138 -2

David Horsey, England 68-70_138 -2

Jesper Kennegard, Sweden 70-68_138 -2

a-Marc Keller, Switzerland 68-70_138 -2

Joel Stalter, France 68-70_138 -2

Kristoffer Broberg, Sweden 68-71_139 -1

Ashun Wu, China 71-68_139 -1

Victor Perez, France 69-70_139 -1

Adrien Saddier, France 68-71_139 -1

Filip Mruzek, Czech Republic 71-68_139 -1

Matt Ford, England 72-67_139 -1

Daniel Gavins, England 73-67_140 E

Jordan Gumberg, United States 71-69_140 E

Jordan Zunic, Australia 70-70_140 E

Zander Lombard, South Africa 76-65_141 +1

Ryan Fox, New Zealand 71-70_141 +1

Jake Mcleod, Australia 69-72_141 +1

Rory Sabbatini, Slovakia 76-66_142 +2

Kalle Samooja, Findland 72-70_142 +2

Alfie Plant, England 69-73_142 +2

Zach Murray, Australia 71-71_142 +2

Pep Angles, Spain 73-69_142 +2

Jeremy Freiburghaus, Switzerland 71-71_142 +2

Raphael Jacquelin, France 72-70_142 +2

Sebastien Gros, France 72-71_143 +3

Jamie Lovemark, United States 71-72_143 +3

James Sugrue, Ireland 69-74_143 +3

a-Flippo Celli, Italy 70-73_143 +3

Gregory Havret, France 74-70_144 +4

Paul Dunne, Ireland 70-74_144 +4

a-Cedric Gugler, Switzerland 72-72_144 +4

Angel Hidalgo, Spain 74-71_145 +5

Rikard Karlberg, Sweden 74-71_145 +5

Julien Guerrier, France 77-71_146 +6

Uli Weinhandl, Austria 69-80_149 +9

Niall Kearney, Ireland 76-73_149 +9

a-Nicola Gerhardsen, Switzerland 77-72_149 +9

Mathias Eggenberger, Switzerland 74-76_150 +10

a-Loic Ettlin, Switzerland 80-74_154 +14

Retired or Withdrew

Marc Warren, Scotland

Nino Bertasio, Italy

Cormac Sharvin, Northern Ireland

Did not Finish

Thriston Lawrence

Alejandro Canizares

Louis De Jager

George Coetzee

Matt Wallace

Rasmus Hojgaard, Denmark

Darius Van Driel, Netherlands

Darren Fichardt, South Africa

Jorge Campillo, Spain

David Drysdale, Scotland

Sebastian Soderberg, Sweden

Oliver Bekker, South Africa

Lukas Nemecz, Austria

Eduardo Molinari, Italy

Oliver Wilson, England

Marcus Kinhult, Sweden

Matthieu Pavon, France

Calum FyFe, Scotland

Daan Huizing, Netherlands

Adrian Meronk, Poland

Scott Hend, Australia

Robin Roussel, France

Graeme Storm, England

Julien Brun, France

Ross McGowan, England

Renato Paratore, Italy

a-Maximilien Sturdza, Switzerland

Ewen Ferguson, Scotland

Jean-Baptist Gonnet, France

Aaron Cockerill, Canada

Hugo Leon, Chile

Sebastian Heisele, Germany

Oliver Fisher, England

Joel Sjoholm, Sweden

Lucas Bjerregaard, Denmark

Chris Paisley, England

Romain Langasque, France

Romain Gallacher, Scotland

Robert Macintyre, Scotland

Marcus Armitage, England

Tom Lewis, England

Robin Williams, England

Haydn Porteous, South Africa

Gavin Green, Malaysia

Hennie Du Plessis, South Africa

Sebastian Garcia-Rodriguez, Spain

Julian Suri, United States

Shubhankar Sharma, India

Tristen Strydom, South Africa

Alfredo Garcia-Heredia, Spain

Ondrej Lieser, Czech Republic

David Carey, Ireland

Sean Crocker, United States

Miguel Angel Jimenez, Spain

Soren Kjeldsen, Denmark

Lorenzo Gagli, Italy

Huilin Zhang, China

Nicolai Von Dellingshausen, Germany

Niklas Lemke, Sweden

Nicolas Colsaerts, Belgium

Luca Galliano, Switzerland

Alek Radoicic, Montenegro

Sven Cremer, Germany

Andrea Pavan, Italy

Richard Sterne, South Africa

Jack Singh Brar, England

First Round Leaderboard

Name Par Thru

1. Thriston Lawrence -13 14

2. Alejandro Canizares -13 13

3. Nacho Elvira -10 18

4. Marcel Siem -10 18

5. Scott Jamieson -9 18

6. Richad Mansell -9 18

7. Louis De Jager -9 12

8. Adri Arnaus -8 18

9. George Coetzee -8 16

10. Matt Wallace -8 13

11. Eduardo De La Riva -8 9

