British Open Tee Times The Associated Press

At St. Andrews Golf Club (Old Course) St. Andrews, Scotland Purse: $14 million Yardage: 7,313 yards; Par: 72 All Times…

At St. Andrews Golf Club (Old Course) St. Andrews, Scotland Purse: $14 million Yardage: 7,313 yards; Par: 72 All Times EDT (a-amateur) Thursday-Friday 1:35 a.m.-6:36 a.m. — Paul Lawrie, Scotland; Webb Simpson United States; Min Woo Lee, Australia. 1:46 a.m.-6:47 a.m. — Sadom Kaewkanjana, Thailand; Ben Campbell, New Zealand; a-Barclay Brown, England. 1:57 a.m.-6:58 a.m. — Dean Burmester, South Africa; Chan Kim, United States; Brandon Wu, United States. 2:08 a.m.-7:09 a.m. — Ian Poulter, England; Jamie Donaldson, Wales; Guido Migliozzi, Italy. 2:19 a.m.-7:20 a.m. — Garrick Higgo, South Arica; MinKyu Kim, South Korea; Ashley Chesters, England. 2:30 a.m.-7:31 a.m. — Phil Mickelson, United States; Lucas Herbert, Australia; Kurt Kitayama, United States. 2:41 a.m.-7:42 a.m. — Patrick Reed, United States; Tom Hoge, United States; JooHyung Kim, South Korea. 2:52 a.m.-7:53 a.m. — John Daly, United States; Bryson DeChambeau, United States; Cameron Tringale, United States. 3:03 a.m.-8:04 a.m. — Cameron Smith, Australia; Brooks Koepka, United States; Seamus Power, Ireland. 3:14 a.m.-8:15 a.m. — Francesco Molinari, Italy; Tommy Fleetwood, England; Justin Rose, England. 3:25 a.m.-8:26 a.m. — Cameron Young, United States; K.H. Lee, South Korea; Robert MacIntyre, Scotland. 3:36 a.m.-8:37 a.m. — Zach Johnson, United States; Billy Horschel, United States; Corey Conners, Canada. 3:47 a.m.-8:48 a.m. — Brian Harman, United States; Pablo Larrazabal, Spain; Danny Willett, England. 4:03 a.m.-9:04 a.m. — Stephen Dodd, Wales; J.T. Poston, United States; Lee Westwood, England. 4:14 a.m.-9:15 a.m. — Sepp Straka, Austria; Luke List, United States; Justin De Los Santos, Philippines. 4:25 a.m.-9:26 a.m — Ernie Els, South Africa; Adri Arnaus, Spain; Brad Kennedy, Australia. 4:36 a.m.-9:37 a.m. — Mackenzie Huges, Canada; Scott Vincent, Zimbabwe; Victor Perez, France. 4:47 a.m.-9:48 a.m. — Jason Kokrak, United States; Nicolai Hojgaard, Denmark; Sihwan Kim, United States. 4:58 a.m.-9:59 a.m. — Collin Morikawa, United States; Rory McIlroy, Northern Ireland; Xander Schauffele, United States. 5:09 a.m.-10:10 a.m. — Shane Lowry, Ireland; Justin Thomas, United States; Viktor Hovland, Norway. 5:20 a.m.-10:21 a.m. — Will Zalatoris, United States; Hideki Matsuyama, Japan; Tony Finau, United States. 5:31 a.m.-10:32 a.m. — Kevin Kisner, United States; Chris Kirk, United States; Takumi Kanaya, Japan. 5:42 a.m.-10:43 a.m. — Dylan Frittelli, South Arica; Trey Mullinax, United States; Matthew Jordan, England. 5:53 a.m.-10:54 a.m. — Anthony Quayle, Australia; Zander Lombard, South Africa; John Parry, England. 6:04 a.m.-11:05 a.m. — Thomas Detry, Belgium; Richard Mansell, England; Marco Penge, England. 6:15 a.m.-11:16 a.m. — Alexander Bjork, Sweden; Oliver Farr, Wales; Matt Ford, England. 6:36 a.m.-1:35 a.m. — Mark Calcavecchia, United States; Ryan Fox, New Zealand; Jediah Morgan, Australia. 6:47 a.m.-1:46 a.m. — Christiaan Bezuidenhout, South Arica; Bernd Wiesberger, Austria; a-Sam Bairstow, England. 6:58 a.m.-1:57 a.m. — Adrian Meronk, Poland; Haotong Li, China; Marcus Armitage, England. 7:09 a.m.-2:08 a.m. — Thriston Lawrence, South Africa; Fabrizio Zanotti, Paraguay; Alex Wrigley, England. 7:20 a.m.-2:19 a.m. — Aaron Wise, United States; Si Woo Kim, South Korera; Sam Horsfield, England. 7:31 a.m.-2:30 a.m. — Talor Gooch, United States; Shaun Norris, South Africa; Wyndham Clark, United States. 7:42 a.m.-2:41 a.m. — Henrik Stenson, Sweden; Russell Henley, United States; a-Aldrich Potgieter, South Africa. 7:53 a.m.-2:52 a.m. — Stewart Cink, United States; Sergio Garcia, Spain; a-Aaron Jarvis, Cayman Islands. 8:04 a.m.-3:03 a.m. — Sungjae Im, South Korea; Paul Casey, England; Gary Woodland, United States. 8:15 a.m.-3:14 a.m. — Dustin Johnson, United States; Adam Scott, Australia; Marc Leishman, Australia. 8:26 a.m.-3:25 a.m. — Scottie Scheffler, United Statesj; Joaquin Niemann, Chile, Tyrrell Hatton, England. 8:37 a.m.-3:36 a.m. — Darren Clarke, Northern Ireland; Richard Bland, England; a-Filippo Celli, Italy. 8:48 a.m.-3:47 a.m. — Kevin Na, United States; Kazuki Higa, Japan; Erik van Rooyen, South Africa. 9:04 a.m.-4:03 a.m. — David Duval, United States; Justin Harding, South Africa; Jordan Smith, England. 9:15 a.m.-4:14 a.m. — Shugo Imahira, Japan; Jason Scrivener, Australia; David Law, Scotland. 9:26 a.m.-4:25 a.m. — Abraham Ancer, Mexico; Yuto Katsuragawa, Japan; Emiliano Grillo, Argentina. 9:37 a.m.-4:36 a.m. — Louis Oosthuizen, South Africa; Harris English, United States; a-Keita Nakajima, Japan. 9:48 a.m.-4:47 a.m. — Padraig Harrington, Ireland; Thomas Pieters, Belgium; Keith Mitchell, United States. 9:59 a.m.-4:58 a.m. — Tiger Woods, United States; Matt Fitzpatrick, England; Max Homa, United States. 10:10 a.m.-5:09 a.m. — Jordan Spieth, United States; Jon Rahm, Spain; Harold Varner III, United States. 10:21 a.m.-5:20 a.m. — Patrick Cantlay, United States; Sam Burns, United States; Mito Pereira, Chile. 10:32 a.m.-5:31 a.m. — Keegan Bradley, United States; Sebastian Munoz, Colombia; Sahith Theegala, United States. 10:43 a.m.-5:42 a.m. — Laurie Canter, England; Dimitrios Papadatos, Australia; Matthew Griffin, Australia. 10:54 a.m.-5:53 a.m. — John Catlin, United States; Jamie Rutherford, England; David Carey, Ireland. 11:05 a.m.-6:04 a.m. — Mingyu Cho, South Korea; Jorge Fernandez Valdes, Argentina; Robert Dinwiddie, England. 11:16 a.m.-6:15 a.m. — Lars Van Meijel, Netherlands; Jack Floydd, England; Ronan Mullarney, Ireland. Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.