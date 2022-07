Athletics World Championships Results

Wednesday, July 20 Eugene, Ore. Men’s 400m Semifinal Heat 1 Qualifiers Michael Norman, United States, 44.30, Matthew Hudson-Smith, Britain, 44.38,…

Wednesday, July 20 Eugene, Ore. Men’s 400m Semifinal Heat 1 Qualifiers

Michael Norman, United States, 44.30, Matthew Hudson-Smith, Britain, 44.38, Christopher Taylor, Jamaica, 44.97.

Heat 2 Qualifiers

Kirani James, Grenada, 44.74, Bayapo Ndori, Botswana, 44.94.

Heat 3 Qualifiers

Champion Allison, United States, 44.71, Wayde Van Niekerk, South Africa, 44.75, Jonathan Jones, Barbados, 44.78.

800m Heats Heat 1 Qualifiers

Emmanuel Kipkurui Korir, Kenya, 1:49.05, Elhassane Moujahid, Morocco, 1:49.27, Alvaro de Arriba, Spain, 1:49.30.

Heat 2 Qualifiers

Peter Bol, Australia, 1:45.50, Kyle Langford, Britain, 1:45.68, Mariano Garcia, Spain, 1:45.74, Benjamin Robert, France, 1:45.94.

Heat 3 Qualifiers

Moad Zahafi, Morocco, 1:46.15, Gabriel Tual, France, 1:46.34, Emmanuel Wanyonyi, Kenya, 1:46.45.

Heat 4 Qualifiers

Djamel Sedjati, Algeria, 1:46.39, Tony Van Diepen, Netherlands, 1:46.59, Abdessalem Ayouni, Tunisia, 1:46.59.

Heat 5 Qualifiers

Marcos Arop, Canada, 1:44.56, Jesus Tonatiu Lopez, Mexico, 1:44.67, Mark English, Ireland, 1:44.76, Catalin Tecuceanu, Italy, 1:44.83, Noah Kibet, Kenya, 1:45.41, Andreas Kramer, Sweden, 1:45.77.

Heat 6 Qualifiers

Slimane Moula, Algeria, 1:44.90, Wyclife Kinyamal Kisasy, Kenya, 1:45.08, Abdelati El Guesse, Morocco, 1:45.25, Daniel Rowden, Britain, 1:45.53, Tolesa Bodena, Ethiopia, 1:45.81.

Women’s 400m Semifinal Heat 1 Qualifiers

Shaunae Miller-Uibo, Bahamas, 49.55, Candice McLeod, Jamaica, 50.05, Anna Kielbasinska, Poland, 50.65.

Heat 2 Qualifiers

Fiordaliza Cofil, Dominican Republic, 50.14, Lieke Klaver, Netherlands, 50.18, Stephenie Ann McPherson, Jamaica, 50.56.

Heat 3 Qualifiers

Mariliedy Paulino, Dominican Republic, 49.98, Sada Williams, Barbados, 50.12.

400m Hurdles Semifinal Heat 1 Qualifiers

Dalilah Muhammad, United States, 53.28, Anna Ryshykova, Ukraine, 54.20.

Heat 2 Qualifiers

Femke Bol, Netherlands, 52.84, Shamier Little, United States, 53.61, Rushell Clayton, Jamaica, 53.63, Britton Wilson, United States, 53.72.

Heat 3 Qualifiers

Sydney McLaughlin, United States, 52.17, Gianna Woodruff, Panama, 53.69.

5000m Heats Heat 1 Qualifiers

Gudaf Tsegay, Ethiopia, 14:52.64, Dawit Seyaum, Ethiopia, 14:53.06, Beatrice Chebet, Kenya, 14:53.34, Margaret Chelimo Kipkemboi, Kenya, 14:53.45, Karissa Schweizer, United States, 14:53.69, Emily Infeld, United States, 15:00.98.

Heat 2 Qualifiers

Letesenbet Gidey, Ethiopia, 14:52.27, Caroline Chepkoech Kipkirui, Kasakhstan, 14:52.54, Sifan Hassan, Netherlands, 14:52.89, Karoline Bjerkeli Grovdal, Norway, 14:53.07, Elise Cranny, United States, 14:53.20, Gloria Kite, Kenya, 14:53.62, Eilish McColgan, Britain, 14:56.47, Jessica Judd, Britain, 14:57.64, Nozomi Tanaka, Japan, 15:00.21.

3000m Steeplechase Final

1. Norah Jeruto, Kazakhstan, 8:53.02

2. Werkuha Getachew, Ethiopia, 8:54.61

3. Mekides Abebe, Ethiopia, 8:56.08

4. Winfred Mutile Yavi, Bahrain, 9:01.31

5. Luiza Gega, Albania, 9:10.04

6. Courtney Frerichs, United States, 9:10.59

7. Aimee Pratt, Britain, 9:15.64

8. Emma Coburn, United States, 9:16.49

9. Marwa Bouzayani, Tunisia, 9:20.92

10. Alice Finot, France, 9:21.40

11. Peruth Chemutai, Uganda, 9:21.93

12. Courtney Wayment, United States, 9:22.37

13. Celliphine Chepteek Chespol, Kenya, 9:27.34

14. Marusa Mismas Zrimsek, Slovenia, 9:40.78

15. Gesa Felicitas Krause, Germany, 9:52.66

Javelin Throw Group A Qualifiers

Liveta Jasiunaite, Lithuania, 63.80m, Kara Winger, United States, 61.30, Elizabeth Gleadle, Canada, 60.38, Annika Marie Fuchs, Germany, 59.36, MacKenzie Little, Australia, 59.06

Group B Qualifiers

Haruka Kitaguchi, Japan, 64.32m, Shiying Liu, China, 63.86, Kelsey-Lee Barber, Australia, 61.27, Nikola Ogrodnikova, Czechia, 60.59, Annu Rani, India, 59.60, Lina Muze, Latvia, 59.16, Sae Takemoto, Japan, 59.15.

Discus Throw Final

1. Bin Feng, China, 69.12m

2. Sandra Perkovic, Croatia, 68.45m

3. Valerie Allman, United States, 68.30m

4. Jorinde Van Klinken, Netherlands, 64.97m

5. Claudine Vita, Germany, 64.24m

6. Liliana Ca, Portugal, 63.99m

7. Yaime Perez, Cuba, 63.07m

8. Marija Tolj, Croatia, 63.07m

9. Shanice Craft, Germany, 62.35m

10. Melina Robert-Michon, France, 60.36m

11. Kristin Pudenz, Germany, 59.97m

12. Laulauga Tausaga, United States, 56.47m

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.