Athletics World Championships Results

Monday Eugene, Ore. Men’s 200m Heats Heat 1 Qualifiers

Joseph Fahnbulleh, Liberia, 20.12, Koki Ueyama, Japan, 20.26, Jerome Blake, Canada, 20.30.

Heat 2 Qualifiers

Jereem Richards, Trinidad and Tobago, 20.35, Aaron Brown, Canada, 20.60, Shota IIzuka, Japan, 20.72.

Heat 3 Qualifiers

Errigon Knighton, United States, 20.01, Luxolo Adams, South Africa, 20.10, Nethaneel Mitchell-Blake, United Kingdom, 20.11.

Heat 4 Qualifiers

Alexander Ogando, Dominican Republic, 20.01, Kenneth Bednarek, United States, 20.35, Tarsis Gracious Orogot, Uganda, 20.44.

Heat 5 Qualifiers

Fred Kerley, United States, 20.17, Sinesipho Dambile, South Africa, 20.29, Udodi Chudi Onwuzurike, Nigeria, 20.34.

Heat 6 Qualifiers

Filippo Tortu, Italy, 20.18, Guy Maganga Gorra, Gabon, 20.44, Calab Law, Australia, 20.50.

Heat 7 Qualifiers

Noah Lyles, United States, 19.98, Rasheed Dwyer, Jamaica, 20.29, Zhenga Xie, China, 20.30.

High Jump Final

1. Mutaz Essa Barshim, Qatar, 2.37m

2. Sanghyeok Woo, Korea, 2.35

3. Andriy Protsenko, Ukraine, 2.33

4. Gianmarco Tamberi, Italy, 2.33

5. Shelby McEwen, United States, 2.30

6. Django Lovett, Canada, 2.27

6. Luis Enrique Zayas, Cuba, 2.27

8. Tomohiro Shinno, Japan, 2.27

9. JuVaughn Harrison, United States, 2.27

10. Joel Baden, Australia, 2.27

11. Yonathan Kapitolnik, Israel, 2.24

12. Mateusz Przybylko, Germany, 2.24

13. Edgar Rivera, Mexico, 2.19

3000m Steeplechase Final

1. Soufiane El Bakkali, Morocco, 8:25.13

2. Lamecha Girma, Ethiopia, 6:26.01

3. Conseslus Kipruto, Kenya, 8:27.92

4. Getnet Wale, Ethiopia, 8:28.68

5. Abraham Kibiwot, Kenya, 8:28.95

6. Evan Jager, United States, 8:29.08

7. Yemane Haileselassie, Eritrea, 8:29.40

8. Hillary Bor, United States, 8:29.77

9. Daniel Arce, Spain, 8:30.05

10. Hailemariyam Amare, Ethiopia, 8:31.54

11. Avinash Mukund Sable, India, 8:31.75

12. Ahmed Abdelwahed, italy, 8:33.43

13. Medhi Belhadj, France, 8:34.49

14. Sebastian Martos, Spain, 8:36.66

15. Leonard Kipkemoi Bett, Kenya, 8:36.74

Women’s 200m Heats Heat 1 Qualifiers

Shericka Jackson, Jamaica, 22.33, Gabriela Anahi Suarez, Ecuador, 22.58, Dalia Kaddari, Italy, 22.75, Jessica-Bianca Wessolly, Germany, 22.87, Rosemary Chukwuma, Nigeria, 22.93, Edidiong Ofinome Odiong, 22.98.

Heat 2 Qualifiers

Beatrice Masilingi, Namibia, 22.27, Elaine Thompson-Herah, Jamaica, 22.41, Ida Karstoft, Denmark, 22.85, Joella Lloyd, Antigua and Barbuda, 22.98.

Heat 3 Qualifiers

Aminatou Seyni, Niger, 21.98, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Jamaica, 22.28, Vitoria Cristina Rosa, Brazil, 22.84

Heat 4 Qualifiers

Tamara Clark, United States, 22.27, Dina Asher-Smith, United Kingdom, 22.58, TyNia Gaither, Bahamas, 22.61, Gina Bass, Gambia, 22.78, Jessika Gbai, Cote d’Ivoire, 22.89.

Heat 5 Qualifiers

Abby Steiner, United States, 22.26, Mujinga Kambundji, Switzerland, 22.34, Nzubechi Grace Nwokocha, Nigeria, 22.61.

Heat 6 Qualifiers

Favour Ofili, Nigeria, 22.24, Jenna Prandini, United States, 22.38, Jacinta Beecher, Australia, 23.22.

1500m Final

1. Faith Kipyegon, Kenya, 3:52.96

2. Gudaf Tsegay, Ethiopia, 3:54.52

3. Laura Muir, United Kingdom, 3:55.28

4. Freweyni Hailu, Ethiopia, 4:01.28

5. Sofia Ennaoui, Poland, 4:01.43

6. Sinclaire Johnson, United States, 4:01.63

7. Jessica Hull, Australia, 4:01.82

8. Winnie Nanyondo, Uganda, 4:01.98

9. Georgia Griffith, Australia, 4:03.26

10. Cory Ann McGee, United States, 4:03.10

11. Marta Perez, Spain, 4:04.25

12. Hirut Meshesha, Ethiopia, 4:05.86

13. Winny Chebet, Kenya, 4:15.13

Marathon Final

1. Gotytom Gebreslase, Ethiopia, 2:18:11

2. Judith Jeptum Korir, Kenya, 2:18:20

3. Lonah Chemtai Salpeter, Israel, 2:20:18

4. Nazret Weldu, Eritrea, 2:20:29

5. Sara Hall, United States, 2:22:10

6. Angela Tanui, Kenya, 2:22:15

7. Emma Bates, United States, 2:23:10

8. Keira D’Amato, United States, 2:23:34

9. Mizuki Matsuda, Japan, 2:23:49

10. Citlali Moscote, Mexico, 2:26:33

11. Deshun Zhang, China, 2:28:11

12. Jess Piasecki, United Kingdom, 2:28:41

13. Leslie Sexton, Canada, 2:28:52

14. Sarah Klein, Australia, 2:30:10

15. Militsa Mircheva, Bulgaria, 2:30:20

16. Alisa Vainio, Finland, 2:30:29

17. Tereza Hrochova, Czechia, 2:30:39

18. Risper Gesabwa, Mexico, 2:30:47

19. Mieke Gorissen, Belgium, 2:31:06

20. Beverly Ramos, Puerto Rico, 2:31:10

Triple Jump Final

1. Hulimar Rojas, Venezuala, 15.47m

2. Shanieka Ricketts, Jamaica, 14.89m

3. Tori Franklin, United States, 14.72m

4. Leyanis Perez Hernandez, Cuba, 14.70m

5. Thea Lafond, Dominica, 14.56m

6. Keturah Orji, United States, 14.49m

7. Kimberly Williams, Jamaica, 14.29m

8. Patricia Mamona, Portugal, 14.29m

9. Kristina Makela, Finland, 14.18m

10. Ana Lucia Jose Tima, Dominican Republic, 14.13m

11. Maryna Bekh-Romanchuk, Ukraine, 13.91m

12. Ackelia Smith, Jamaica, 13.90m

Discus Throw Group A Qualifiers

Valerie Allman, United States, 68.36m, Shanice Craft, Germany, 64.55, Bin Feng, China, 64.01, Laulauga Tausaga, United States, 62.85, Marija Tolj, Croatia, 61.46, Liliana Ca, Portugal, 61.41.

Group B Qualifiers

Jorinda Van Klinken, Netherlands, 65.66m, Yaime Perez, Cuba, 65.32, Claudine Vita, Germany, 64.98, Kristin Pudenz, Germany, 64.39, Sandra Perkovic, Croatia, 64.23, Melina Robert-Michon, France, 61.21.

Heptathlon 800m

Anna Hall, United States, 2:06.67, Adrianna Sulek, Poland, 2:07.18, Noor Vidts, Belgium, 2:08.50, Michelle Atherley, United States, 2:12.16, Nafissatou Thiam, Belgium, 2:13.00, Emma Oosterwegel, Netherlands, 2:13.97, Claudia Conte, Spain, 2:14.14, Paulina Ligarska, Poland, 2:15.36, Annik Kalin, Switzerland, 2:17.49, Katarina Johnson-Thompson, United Kingdom, 2:19.16, Anouk Vetter, Netherlands, 2:20.09, Ashtin Zmazow-Mahler, United States, 2:22.28.

Heptathlon Long Jump Group A

Nafissatou Thiam, Belgium, 6.59m; Annik Kalin, Switzerland, 6.56; Anouk Vetter, Netherlands, 6.52; Adrianna Sulek, Poland, 6.43; Anna Hall, United States, 6.39; Noor Vidts, Belgium, 6.33; Kendell Williams, United States, 5.59.

Group B

Katrina Johnson-Thompson, United Kingdom, 6.28m; Claudia Conte, Spain, 6; Michelle Atherley, United States, 6; Emma Oosterwegel, Netherlands, 5.95; Paulina Ligarska, Poland, 5.88; Ashtin Zamzow-Mahler, United States, 5.69.

Heptathlon Javelin Throw Group A

Anna Hall, United States, 45.75m; Kendell Williams, United States 43.80; Adrianna Sulek, Poland; Noor Vidts, Belgium, 41.62; Katarina Johnson-Thompson, United Kingdom, 39.18; Michelle Atherly, United States, 32.33.

Group B

Anouk Vetter, Netherlands, 58.29m; Emma Oosterwegel, Netherlands, 54.03; Nafissatou Thiam, Belgium, 53.01; Ashtin Zamzow-Mahler, United States, 48.41; Annik Kalin, Switzerland, 48.25; Paulina Ligarska, Poland, 45.89; Claudia Conte, Spain, 44.69.

Heptathlon Points (after seven events) Top Five

1. Nafissatou Thiam, Belgium, 6947

2. Anouk Vetter, Netherlands, 6867

3. Anna Hall, United States, 6755

4. Adrianna Sulek, Poland, 6672

5. Noor Vidts, Belgium, 6559

